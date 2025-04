"Ostavio sam punk hardcore fazu i godinu dana nisam se bavio glazbom. Bilo je to razdoblje kad sam nakon poslovnog i privatnog neuspjeha ostao na kauču, s daljinskim u rukama. I trunuo dok mi supruga Ana nije rekla: 'Daj se geni. Nisi to ti!' I pokrenuo sam se, uzeo akustičnu gitaru, koju do tada nisam često koristio, jer me samo električna podizala. I tako je bend nastao krajem listopada 2015., a prva stvar bila je "Lepa Mara"..." priča Tomislav Mihac Kovačic, frontmen grupe Ogenj koja je na Dori osvojila drugo mjesto