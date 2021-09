Superjunak kakvog svijet još nije vidio - njegova moć je moć stripa

Na domaćoj strip-sceni kronično nedostaje dječjih stripova. Ono malo postojeće domaće produkcije u raznim dječjim časopisima doslovno je desetkovano budući da su nakladnici domaćih dječjih časopisa praktički potpuno izbacili strip sa svojih stranica. Kad se sjetite koliko je prekrasnih stripova nastalo samo u legendarnoj Modroj Lasti (“Zlatka”, “Jasna i osmoškolci”, “Lastan”, “Gluhe laste” itd., itd.), shvatite koliko je činjenica što su domaći autori ostali bez takvog doma porazna po domaću produkciju. S druge strane, ni inozemnih, licencnih naslova nema baš u nekom većem broju pa je stoga ponuda dječjih stripova poprilično slaba, svedena na nekoliko naslova godišnje. Svi mi stripofili kukamo da je publike sve manje, da starimo, a nove klince stripovi baš toliko i ne zanimaju… Pa kako će ih stripovi zanimati ako im se ne ponudi nešto primjereno njihovu uzrastu, nešto što će ih privući i zbog čega će zavoljeti strip? Fibra je, posipam se pepelom, bila predvodnik tog trenda objavljivanja ozbiljnih, odraslih, „intelektualnih“ stripova i to je po meni bila ispravna odluka jer je takvih naslova bolno nedostajalo. Međutim, ne po cijenu zanemarivanja dječje produkcije. Ima mjesta i potrebe i za jedno i drugo. Tako sam prije nekoliko godina odlučio ispraviti tu grešku i pokrenuti Fibrinu podetiketu Nika, namijenjenu upravo dječjim stripovima, u kojoj smo za početak objavili dva dječja serijala – Hildu i Višnjin dnevnik. Oni su, srećom, bili odlično prihvaćeni pa smo, ohrabreni tim uspjehom, odlučili i dalje donositi nove kvalitetne naslove za klince i klinceze, a među njima bih svakako izdvojio “Nesavladimira”, naše novo izdanje objavljeno krajem srpnja.

S obzirom na dominaciju američke kulture u svjetskim okvirima, mislim da bismo mirne duše mogli reći da su superjunaci, a pogotovo Superman i Batman, najslavniji i najpoznatiji svjetski strip-junaci. Jedna od glavnih odlika superjunaka je što svi imaju neku nevjerojatnu moć koja ih čini nepobjedivima. Tako Superman, osim što ima infracrveni vid i nevjerojatnu snagu te je praktički neranjiv, pritom može i letjeti. Daredevil je slijep, ali je zato razvio ostala osjetila do radarskih razmjera. Spiderman se može penjati poput pauka, ima nadljudsku snagu i sposobnosti, poput slavnog „šestog čula“. Batman… u redu, njegova supermoć je samo to što je neizmjerno bogat, ali shvatili ste poruku... Superjunacima nema kraja ni broja, ali zanimljivo je da ostatak svijeta nije preuzeo tu modu tako da nećete naći previše superjunaka izvan SAD-a. Francuzi imaju Asterixa, Talijani Zagora, a Hrvati čak dva: Mister Mačka i Super Hrvoja. Pascal Jousselin odlučio je tome stati na kraj i stvoriti francuskog superjunaka kakvog svijet još nije vidio, pa je tako 2013. na stranicama slavnog strip-magazina Spirou (koji izlazi svakog tjedna već 83 godine!) rođen Nesavladimir.

Nesavladimir, kao svaki pravi superjunak koji drži do sebe, ima prepoznatljivi kostim koji uključuje masku i plašt, te se bori protiv zločina i nepravde svake vrste zahvaljujući svojim nesvakidašnjim moćima. A njegova moć je... moć stripa. Nesavladimir je, naime, svjestan da se nalazi u stripu pa stoga koristi sve elemente stripa kako bi na urnebesan način spriječio podmukle zlikovce u njihovu mračnom naumu. Nesavladimir, dakle, može po volji prolaziti kroz kadrove na stranici, pa i kroz same stranice, može zaviriti iz jednog kadra u drugi i tako vidjeti „prošlost“ i „budućnost“, može preskočiti iz jedne stranice u drugu, može koristiti perspektive i još mnogo, mnogo toga. Kao da je Pascal Jousselin proučio strip do te mjere da je izdvojio sve one elemente koji strip čine stripom i onda išao redom izvrnuti svaki od tih elemenata u svakom novom gegu. Fora je što onda čitatelj brzo prihvati igru i počinje pogađati što bi to autor mogao iskoristiti u idućoj epizodi, a to čitanje čini još zabavnijim iskustvom. Pogotovo zato što je svaki idući geg, svaka nova epizoda sve domišljatija, izazovnija, maštovitija.

“Nesavladimir” je vrlo pametan, domišljat, zabavan i poučan strip koji će nasmijati i odrasle čitatelje, a ne samo najmlađu publiku, što je još jedna njegova hvalevrijedna vrlina. Nije stoga ni čudo što je prošle godine na Sajmu knjiga za djecu u Bologni, najvećem i najvažnijem sajmu dječje literature na svijetu, izabran za dječju knjigu godine, što ga je istog trena učinilo najpoželjnijom metom velikih svjetskih izdavačkih kuća. Kod humorističnih stripova velika odgovornost leži na prevoditeljima koji imaju vrlo nezahvalan posao prenijeti duh izvornika na svoj jezik pa često uspjeh nekog stripa ovisi o vještini i mašti prevoditelja. Sjetimo se samo legendarnog Nenada Brixyja koji je preveo Alana Forda ili Đorđa Dimitrijevića koji je prevodio Asterixa i Taličnog Toma. “Nesavladimira” je, kao što se zorno vidi već iz samog imena, uobičajeno maestralno preveo Darko Macan, najbolji scenarist i prevoditelj stripa kojeg imamo u Hrvatskoj, tako da vam smijeh ne gine!