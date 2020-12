Naše tradicijske božićne pjesme lansirat ću u svijet

Sopranistica Marija Vidović, započela je svoje glazbeno školovanje u Varaždinu, studirala je i magistrirala u Beču i Stuttgartu na Sveučilištu za glazbu i umjetnost. Danas, s bazom u Beču, živi doslovno na relaciji cijeli svijet, iako je korona sada to sve usporila, a oduvijek joj je bila velika želja snimiti album božićnih tradicijskih pjesama. To je sada i ostvarila novim raskošnim CD-om “Christmas Classics” u izdanju Croatia Recordsa.

– Primarni impuls mi je bio promovirati njime hrvatske božićne pjesme u svijetu. Nakon dulje pripreme aranžmana, to se sada i ostvarilo i sretna sam što se događa baš u ovom trenutku u kojem ne možemo nastupati, pa preko albuma ipak mogu biti s publikom, i to u njihovim domovima – kaže Marija Vidović, čija je ideja bila i internacionalni štih albuma i izvođenje pjesama na jezicima njihova podrijetla, što njoj kao poliglotkinji, nije bio nikakav problem. Naime, na albumu je 12 pjesama, a osim hrvatskih božićnih klasika, tu su primjerice i impresivna tradicionalna talijanska “Tu scendi dalle stelle” i meksička “Por el valle de rosas”.

– Takvim repertoarom album možemo plasirati i na svjetsko tržište i obuhvatiti razne kulture, a pri tome slušatelji upoznaju nešto novo jer hrvatske su pjesme u svijetu još uvijek relativno nepoznate, a predivne su i sigurno će svima biti iznenađenje kad ih čuju – kaže Vidović, koja govori pet jezika, hrvatski, engleski, njemački, talijanski i španjolski, a francuski i ruski zna pasivno i čita, ali ne može još reći da ih govori.

Pjevala je u najvažnijim svjetskim koncertnim dvoranama, u slavnom Musikverein u Beču, Gasteig u Münchenu, Opere Bellas Artes u Ciudad de Mexicu te najvećim internacionalnim festivalima klasične glazbe Sjeverne i Južne Amerike.

– Nisam u angažmanu nekog kazališta, slobodna sam umjetnica. U Beču sam nakon studija ostala smatrajući ga kao glazbeno središte odličnom adresom za život. Naime, Beč nije prevelik grad, a ima čak tri kazališne kuće koje izvode samo operu, i to svakodnevno, što je velika prednost, pogotovo za mlade pjevače koji tu imaju mjesta afirmirati se. Znači svakog dana, ako to želite, možete slušati velike umjetnike uz pratnju Bečkih filharmoničara, najboljeg orkestra na svijetu, to je neprocjenjivo bogatstvo. Doduše, u ovom trenutku zbog pandemije koronavirusa na snazi su posebne mjere i u Beču je sve zatvoreno pa tako i operne kuće i kazališta. Osim navedenih kulturnih prednosti, za Beč kao grad u kojem ću živjeti, odlučila sam se i zato što je iz njega lako putovati po svijetu, što je od mene posao zahtijevao sve do ove pandemije.

Najdraže dosadašnje uloge su joj, kaže, Susanna iz Mozartova “Figarovog pira”, Violetta iz Verdijeve “Traviate” i Puccinijeva Mimi iz “La bohème”. Stečeno pjevačko iskustvo počela je prenositi i na mlade talente, kao docentica na Nacionalnom konzervatoriju za glazbu u Ciudad de Mexicu te na internacionalnim majstorskim tečajevima. Od studentske godine 2020./2021. asistentica je prof. dr.h.c ks. Franciscu Araizi na elitnoj Glazbenoj akademiji “Kraljica Sofija” u Madridu.

– Za bavljenje ovim poslom važna je disciplina. Nužno je dobro spavati, zdravo jesti i ne izlagati se velikoj hladnoći zbog glasnica. A tu je naravno i trening. Doduše, zbog očuvanja glasnica ne smije se pretjerivati s pjevanjem, recimo da je dovoljno sat i pol do dva sata pjevanja dnevno, a usto idu i druge tehničke vježbe, učenje zahtjevnog teksta... U konačnici, operno je pjevanje težak posao koji traži odricanje, ali je prelijep – otkriva sopranistica, koja će blagdane provesti u Hrvatskoj kod roditelja u Donjoj Dubravi u Međimurju.

Uza sve već navedeno, zašto je njezin novi CD poseban? Evo što kaže prof. dr. sc. Ivo Josipović:

– Aranžmani i zvuk pjesama drukčiji je od uobičajenog, barem na našoj sceni. Alex Pashkov, ruski skladatelj, napravio je odlične aranžmane, bogate zvukom, ali i finim tkanjem koje glazbi daju poseban šarm i ljepotu. Izvedba Varaždinskoga komornog orkestra s dirigentom Matijom Fortunom, kao i kvaliteta snimke, zaslužuju posebnu pohvalu. A na kraju redoslijedom, ali na prvom mjestu po doprinosu ovom vrijednom glazbenom projektu, valja istaći pjevačicu Mariju Vidović. Gotovo da bi čovjek rekao kako je toliko toga o Božiću ispjevano i snimljeno da ne možemo očekivati neko izdanje koje bi nas iznenadilo i ovaj Božić, blagdan nad kojim je ove godine sjena koronavirusa, učinilo posebnim. Ali, evo, Croatia Records poklanja nam svojevrsnu antologiju božićnih hitova, internacionalnih, ali i naših, hrvatskih. Dvanaest antologijski lijepih božićnih pjesama mnogima će Božić učiniti ljepšim. I sigurno će nas učvrstiti u uvjerenju kako su naše božićne pjesme među najljepšima na svijetu. Da je naša kultura jedna od tzv. velikih, a ne ona malog naroda, da iza promocije naše kulture stoji veliko i snažno gospodarstvo, uvjeren sam, naše božićne pjesme s ovog CD-a, i ne samo one, bile bi univerzalni hitovi.