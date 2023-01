Naša sjajna balerina i koreografkinja slavi uz "Romea i Juliju" u Mariboru

Bila je to 2018., prvi put u povijesti jedan se hrvatski balet našao među najboljim djelima Europe. Posrijedi je bila "Smrt u Veneciji", fascinantno djelo koreografkinje i redateljice Valentine Turcu. Tada je Dance Europe Critic's Choice nominirao balet "Smrt u Veneciji" HNK Zagreb u kategoriji najboljih premijera, a istovremeno je Takuya Sumitomo nominiran u kategoriji izvanredne izvedbe muškog plesača. Nakon "Smrti u Veneciji" Valentina Turcu sa zagrebačkim je Baletom stvorila i novi hit, balet "Gospođa Bovary". Ove subote (28. siječnja) u svojoj matičnoj kući, Slovenskom narodnom gledališču Maribor, slavi 30. obljetnicu rada, a bit će izveden njezin mariborski hit, balet "Romeo i Julija".

Valentina Turcu dijete ja Zagreba, grada koji neizmjerno voli i kojem se vjerno kreativno vraća. Na sceni HNK Zagreb plesali su njezini roditelji, veliki baletni umjetnici Maja Srbljenović i Marin Turcu, dok je ona odrastala iza kulisa tadašnjih najvećih baletnih naslova. Bilo joj je samo pet godina kada je odlučno izjavila kako neće biti balerina, nego koreografkinja i ispunila je oba sna. Rad na baletu "Jevgenij Onjegin" iz 2016. uvrstio ju je među pet najvećih koreografa Europe. O kakvom je uspjehu riječ svjedoči i činjenica da je uz nju na tom popisu bio veliki Akram Khan, koji je te iste godine "Giselle" smjestio u imigrantski logor.

Zagrebačka baletna publika dobro poznaje i voli njezin rad. Ona je na našoj sceni kao dramaturginja radila na hit baletu zagrebačkog HNK, "Ani Karenjini" koreografa i redatelja Lea Mujića, s kojim je napravila i balet "Opasne veze" u koprodukciji Igara, Festivala Ljubljana i Slovenskog narodnog gledališča iz Maribora, a u HNK Varaždin režirala je svoju prvu dramsku predstavu "Tramvaj zvan žudnja". Stoga je sigurno da će se u subotu "kolona" zaputiti na njezinu mariborsku proslavu, to više jer ulogu Romea pleše Tamás Darai, plesač koji je upravo ulogom zagrebačkog Vronskog u "Ani Karenjini" postao velika plesačka zvijezda Europe.

