Morbidno i zastrašujuće djelo slavnog umjetnika - udruge se digle na noge

Prekrasno i očaravajuće, no zapravo morbidno i zastrašujuće. Tako bi se moglo opisati novo djelo poznatog britanskog umjetnika Damiena Hirsta. Riječ je o mandali, drevnom simbolu svetog kruga iz hinduističkog i budističkog vjerovanja, koja je u ovom slučaju izrađena od – krila leptira.

Iako je konačni izgled prekrasan, od boja do oblika i motiva, nemoguće je uopće prebrojiti koliko je leptira stradalo, zbog su čega su se odmah na noge digle udruge za zaštitu životinja. Njima ovo doduše nije prvi put da vode bitke s Hirstom s obzirom na to da su ga već prije nekoliko godina optužili za okrutnost prema leptirima, a reagiralo je i Ministarstvo zaštite okoliša. Hirst je tada, naime, u sklopu svoje instalacije „In and Out of Love“ u londonskoj galeriji Tate Modern cijelu prostoriju ispunio leptirima, od kojih su neki slobodno letjeli, a neki su bili iglama pribodeni za zid. S obzirom na to da je u takvim uvjetima dio leptira svaki dan ugibao, redovito su ih zamjenjivali novima. Tako je izračunato da je u konačnici, tijekom sedam mjeseci trajanja ove izložbe, uginulo oko 9000 leptira.

No, uzevši u obzir da je smrt središnja tema djela ovog britanskog umjetnika, tisuće i tisuće usmrćenih leptira nisu jedine na popisu stradalih uime umjetnosti Damiena Hirsta. On je, zapravo, postao poznat upravo po djelima u kojima su središnje figure uginule životinje.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL

Jedna od njegovih prvih instalacija kojom je šokirao bila je nazvana “A thousand years”, a riječ je o velikom staklenom kavezu u kojemu su se nalazili crvi i muhe koji su se hranili kravljom glavom u poodmaklom stadiju truljenja. Potom je šokirao kada je izložio velikog mrtvog morskog psa uronjenog u formaldehid u staklenoj vitrini. Upravo je to djelo prodao slavnom milijarderu Steveu Cohenu za nevjerojatnih 12 milijuna dolara, što je izazvalo potpuni šok među kritičarima.

Nadalje, na Venecijanskom bijenalu 1993. godine izložio je rad “Mother and Child Divided”, a zapravo je riječ o kravi i teletu koji su izrezani na komade i izloženi u razdvojenim vitrinama. Ne treba dalje nabrajati njegova djela da bi se shvatilo kakav stil Hirst njeguje. No, treba dodati kako nije stao samo na životinjama pa je tako jednom prilikom i ljudsku lubanju optočio dragim kamenjem.

I dok su kritičari i javnost Hirstom šokirani, često im je još teže shvatiti da ovaj umjetnik nema problema u pronalaženju kupaca za svoje radove. Štoviše, 2008. godine pošlo mu je za rukom ono što nije nijednom drugom živućem umjetniku – na dražbi je prodao kompletnu izložbu “Beautiful Inside My Head Forever”.

Na listi njegovih obožavatelja su, osim Cohena, i brojni drugi milijarderi pa je ovaj 54-godišnji “kralj smrti” ujedno i najbogatiji britanski živući umjetnik s bogatstvom u vrijednosti od 215 milijuna funti.