Mogu li dokumentarci mijenjati svijet?

Projekt kojeg je prije dva desetljeća pokrenula skupina dokumentarnih entuzijasta na čelu s Nenadom Puhovskim, a koji je do danas posjetilo 350 000 posjetitelja otvorit će film iz programa Happy Dox, Nasmijana Gruzija. Redatelj Luka Beradze vodi nas u uspavano gruzijsko selo, upoznaje s njegovim stanovnicima i pokazuje da se rijetko isplati vjerovati obećanjima populističkih političara i glasati iz čisto sebičnih razloga. U širem kontekstu Nasmijana Gruzija je film koji postavlja pitanja o vrijednosti običnih ljudi u očima političkih vođa. Jedan od najomiljenijih programa ZagrebDoxa, donosi nam ukupno 4 feelgood filmska naslova koji će nas između ostalog uvjeriti da je i krezubi osmijeh – još uvijek osmijeh. Osim Beradzeovog filma koji je osvojio posebna priznanja na CinéDOC-u i Tbilisi IFF, u sklopu programa Happy Dox nas očekuje i dokumentarac Davida Boaretta, April u Francuskoj (St Louis IFF, Thessaloniki IDF, DocUtah IFF) koji nam približava čaroban i čudesan svijet iz perspektive petogodišnje djevojčice April. Dobitnik posebnog priznanja žirija na DOC NYC Sretni kamperi, redateljice Amy Nicholson prekrasno je ispričan dokumentarni film o Amerikancima iz radničke klase čija sretna ljeta u virdžinijskom kampu bivaju prekinuta - čime doli maršem kapitalizma, kada privatni poduzetnik preuzme vrijedno zemljište, koje protagonistima ovog filma predstavlja puno više od mjesta za odmor. Možemo li izmjeriti sreću, doznat ćemo u filmu U potrazi za srećom koji su režirali Arun Bhattarai i Dorottya Zurbó, a koji je prije ZagrebDoxa među brojnim festivalima prikazan i na Sundance FF i CPH:DOX-u. Redatelji pretapaju čin mjerenja sreće u filmsko putovanje koje nas odvodi dalje od grafikona i pokazuje nam misli i dušu ljudi iz Butana.

U okviru programa Festivalski hitovi prikazat će se devet naslova, mahom prikazivanih i nagrađivanih na najznačajnijim festivalima dokumentarnog filma. Film Elvisa Lenića, Brod, koji je osvojio glavnu nagradu na Jihlava IDFF-u spomenik je socijalističkim radničkim kolektivima te opsežan, duboko istražen i vizualno zadivljujući prikaz pulskog brodogradilišta Uljanik čiji uspon i pad odražavaju političku sudbinu bivše Jugoslavije. Mariam Chachia i Nik Voigt svojim su filmom Čarobna planina obišli gotovo sve relevantne festivale dokumentarnog filma, a film je na Docs Barceloni proglašen najboljim. Vraća nas u Gruziju, gdje otvaramo Pandorinu kutiju gruzijske prošlosti - palaču zvanu Abastumani. Švedski dokumentarac Hypermoon treći je dio Belleville trilogije redateljice Mije Engberg snimljen u vrijeme kada je redateljica dobila neočekivanu medicinsku dijagnozu. Ne znajući koliko joj vremena preostaje, Mia kreće na putovanje u vlastitu prošlost i snima film za koji je vjerovala da će joj biti posljednji. Palestinsko – norveški film koji je osvojio nagradu kao najbolji dokumentarac na nedavnom Berlinaleu, ali i nagradu publike na CPH:DOX-u, Jedina zemlja potpisuje palestinsko-izraelski kolektiv četvero mladih aktivista, Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham i Rachel Szor, a nastao je u najmračnijim i najstrašnijim vremenima, kao čin kreativnog otpora apartheidu i kao potraga za jednakošću i pravdom. Još jedan film nagrađen na Berlinaleu, kao najbolji kratkometražni dokumentarac, Svilene niti redateljica Michelle Keserwany i Noel Keserwany „prede nit“ između zapada i istoka te suvremenog migrantskog iskustva žena koje se sele iz problematičnog Libanona u moderni Pariz, pri čemu nudi empatičan portret ženske solidarnosti, prijateljstva i utjehe. Kratkometražni pak dokumentarac koji na Dox dolazi s nagradom najprestižnijeg festivala dokumentaristike IDFA-e, U tom trenutku, Rite Pauls i Federica Luis Tachella prikazuje nam kratke isječke mladosti dječaka koji snimajući svoje okruženje kamerom nastoji shvatiti stvarnost oko sebe. Višestruko nagrađivan dokumentarac Ne komunističkoj kosi! koji je režirao Bo Wang ispituje ulogu Hong Konga kao prostora koji posreduje i sanira vezu između različitih svjetova, a danski dokumentarac Planine (HotDocs, Visions du Réel) Christiana Einshøja priča je raspadanju onog najvažnijeg u životu čovjeka, njegove obitelji i o svim načinima na koje bježimo, umjesto da pričamo o onome što boli – kao i o iskupljenju koje može uslijediti ako naposljetku prekinemo šutnju. Što se može dogoditi kada se ne poštuje naša privatnost? Još jedan naslov bogatog festivalskog života Potpuno povjerenje, Jialinga Zhanga, koji je osvojio i posebno priznanje na Sheffield IDF-u, uzimajući Kinu kao zrcalo, upozorava na sve veću upotrebu alata za nadzor diljem svijeta – čak i u demokratskim zemljama.

Tema ljudskog odnosa prema okolišu i prirodi i ove je godine zastupljena na ZagrebDoxu, a program Green Dox donosi nam četiri važna dokumentarca koji se bave danas neizbježnom temom ekologije. Tradicija u brojnim zemljama nalaže da se u novu godinu ulazi uz vatromet, ali, za životinje je novogodišnja noć prava noćna mora. I sretna vam Nova, Sebastiana Muldera na IDFA-i je osvojio Best Youth Documentary nagradu, a šalje poruku glasniju i od vatrometa. Francuski radnici koji čiste nuklearne reaktore izloženi su visokim razinama zračenja. Kilian Armando Friedrich i Tizian Stromp Zargari u svom filmu Nuklearni nomadi (Berlinale, Dokufest) dojmljivim slikama prikazuju put koji radnici prelaze od jedne nuklearne elektrane do druge, riskirajući svoje zdravlje u ime boljeg života. Poplavljeni život Angelosa Rallisa, osvojio je brojne festivalske nagrade (Thessaloniki IDF, Jihlava IFF) a prati 12-godišnju djevojčicu Afrin koja nakon još jedne poplave blatnog otoka na kojem živi kreće na putovanje u srce Bangladeša u pokušaju da uđe u trag svom ocu. Putem svjedoči teškom životu ulične siročadi u Dhaki koja se bori za život prekapajući po otpadu, a to je iskustvo prisiljava da naglo odraste. Nije samo Afrin otok žrtva klimatskih promjena. Prije oluje, Juana Palaciosa i Sofie Husum Johannesen (IDFA, Gothenburg FF) vodi nas na mali danski otok Mandø u Vadenskom moru kojem klimatske promjene predstavljaju ozbiljnu egzistencijalnu prijetnju. Ipak, posljednji otočki farmer, čija obitelj tu živi već osam generacija, ne odustaje pred nadolazećom katastrofom. Odbija graditi život negdje drugdje i nada se da će pronaći ženu koja će zajedno s njim voditi farmu, a sumorna sudbina otočana, prikazana kroz duhovite svakodnevne situacije, u neku ruku pogađa sve nas.

U okviru programa Faktumentarci prikazat će se tri dokumentarna filma nastala u produkciji Factuma. Nikica Marović režirao je film Književna groupie o hrvatskom književniku, novinaru i kolumnistu Željku Špoljaru i njegovom sve poznatijem alter-egu Pavlu Svircu koji, pak, piše pod pseudonimom – „Književna groupie“. Zagrebačka kuća na Kraljevcu broj 35 u posljednjih je gotovo pola stoljeća brojnim istaknutim pojedincima na poljima umjetničkog stvaralaštva i društvenih djelatnosti bila dom, pa su u njoj stvorene vrhunske knjige, filmski scenariji, fotografije, ilustracije, stripovi, glazba, predstave, filmovi…Prateći sudbine njenih stanara raštrkanih po svijetu, Kuća na Kraljevcu, Pere Kvesića (DokuFest, Liburnia FF) priča nam o minulom, ali i današnjem vremenu. Zbog bolesti autora film su dovršili koscenaristica i montažerka Vesna Biljan Pušić i producent Nenad Puhovski. Autobiografski dokumentarac redatelja Silvestra Kolbasa, Naša djeca postavlja sva ona pitanja o ljubavi, međusobnim utjecajima, stavovima i osjećajima koja si svi postavljamo kada razmišljamo o odnosima unutar najužeg obiteljskog kruga. Riječ je o novom, duboko intimnom djelu jednog od naših najznačajnijih suvremenih dokumentarista.

