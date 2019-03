Matej Meštrović: Moje je da sjednem i sviram

Dizajneri američke diskografske kuće Parma Recordings pogodili su kako se trenutačno osjeća Matej Meštrović kada su na omotnici njegova najnovijeg CD-a njegovu fotografiju montirali na vrh kugle zemaljske. Osjećaj hrvatskog pijanista i skladatelja da je na vrhu svijeta itekako je opravdan. Njegov prethodni album s obradom Vivaldijevih Godišnjih doba za tri klavira, na kojem s Meštrovićem sviraju Matija Dedić i Hakan Ali Toker, postigao je veliki uspjeh na svjetskom tržištu kamo ga je također lansirala Parma Recordings pod svojom etiketom Navona Records.

Napunio Carnegie Hall

Uz pomoć vrlo dinamične diskografske kuće Meštrović je pred 2800 slušatelja u prepunom Carnegie Hallu uz američki Distinguished Artists Orchestra pod ravnanjem hrvatskog dirigenta Mirana Vaupotića praizveo u travnju prošle godine svoju Dunavsku rapsodiju za klavir i orkestar. Već tada je Parma imala u planu novi Meštrovićev CD koji će biti predstavljen večeras u zagrebačkoj Laubi i nakon toga pušten na svjetsko tržište.

Album pod naslovom “3 Rhapsodies” donosi četverostavačnu Dunavsku rapsodiju, potom jednostavačnu Kinesku rapsodiju praizvedenu lani u Lisinskom u Off ciklusu Zagrebačke filharmonije te najnoviju trostavačnu Novoenglesku rapsodiju. Američka kuća tako će svijetu predstaviti kompletno hrvatski glazbeni proizvod. CD je snimljen od 26. do 28. lipnja 2018. u Lisinskom s orkestrom Zagrebačke filharmonije, kojoj je ovo prvi album s američkom etiketom. Dirigirao je Miran Vaupotić, glavni selektor kuće Parma Recordings djela suvremenih skladatelja sa svih strana svijeta. Producent albuma je Krešimir Seletković, uz Boba Lorda u ulozi koproducenta, snimatelji su Filip Vidović i Neven Marinac, a izdanje krase i fotografije Dragutina Škreblina sa snimanja u Lisinskom. Osim kineskih virtuoza na tradicionalnim kineskim instrumentima koji sviraju u Kineskoj rapsodiji, Meštrović je u Dunavskoj rapsodiji angažirao još nekoliko hrvatskih glazbenika. To su Marjan i Svetlana Krajna na harmonici i tamburi, Alan Kanski na cimbalu i Dani Bošnjak na fruli. Za Meštrovića ovo je prvi projekt u kojem se mogao posvetiti isključivo svom poslu.

– Meni je ovo sasvim novo iskustvo, da se ne moram brinuti ni o čemu, nego samo doći u dvoranu, sjesti za klavir i svirati. O svemu ostalom brinu se profesionalci iz Parma Recordingsa. Kako još uvijek nisam navikao da se ne moram sam brinuti o svakom tehničkom detalju, Miran mi ponekad mora i izričito zabraniti da se ne petljam u posao drugih – kaže Meštrović smijući se.

Poticaj za treću rapsodiju, posvećenu sjevernoameričkoj regiji Nova Engleska, Meštroviću je bila činjenica što upravo u tom lijepom predjelu SAD-a sjedište ima Parma Recordings, a skladba ima i osobnu posvetu Bobu Lordu.

– Svi koji me poznaju znaju da strpljenje baš i nije jedna od mojih vrlina. Zato me i Bob često mora podsjećati na naslov jedne moje ranije kompozicije “Poco a poco”, što na talijanskom znači “malo pomalo”. Baš zato sam tu skladbu pod tim naslovom pretvorio u lijep polagani treći stavak Novoengleske rapsodije s posvetom Bobu – kaže Meštrović. Još jedno novo iskustvo za njega je i to što je ovo prvi njegov projekt u koji, osim silnog rada, truda i kreativnosti, nije morao ulagati i vlastiti novac. Osim američke tvrtke, najveću zaslugu za to ima Hrvatsko društvo skladatelja koje je u okviru svog natječaja “International” projektu Meštrovićevih rapsodija za klavir i orkestar udijelilo 150 tisuća kuna potpore za promociju hrvatske glazbe u svijetu. Zato je na CD-u otisnut i logo HDS-a i ZAMP-a, a pripomogli su i Ured za kulturu Grada Zagreba, Hrvatska liga protiv raka i Hrvatska turistička zajednica.

Hrvatski John Williams

Od utorka navečer, nakon što će premijerno biti prikazan u Laubi, na YouTubeu će se moći vidjeti i videospot koji je montirao i režirao sam Meštrović, kombinirajući stavak svoje Dunavske rapsodije s predivnim snimkama velike europske rijeke.

U međuvremenu je iz Amerike stigla i prva sjajna kritika. Jedan od kritičara kojem je Parma Recordings novi album poslala na preslušavanje i ocjenu nazvao je Mateja Meštrovića hrvatskim Johnom Williamsom. To je samo utvrdilo Meštrovićev osjećaj da je na vrhu svijeta. Što nipošto ne znači da već nema spreman i gotovo završen i sljedeći projekt.