U biblioteci "Književnost koja uključuje", koju financira Europska unija, VBZ je objavio roman "Bolla" čiji je autor finsko-kosovski književnik Pajtim Statovci. Roman je s finskog jezika preveo Boris Vidović, a uredio ga je Marko Pogačar.

Statovci (rođen 1990. godine na Kosovu, da bi se sa samo dvije godine s obitelji preselio u Finsku) u književnom svijetu proslavio se već prvim romanom lukrativnog naziva "Moja mačka Jugoslavija" koji je također objavio VBZ, i to isto u Vidovićevu prijevodu. Za taj je roman Statovci dobio nagradu Helsingin Sanomat, najvažnije finsko priznanje za najbolji debitantski roman. A za treći roman "Bolla" dobio je najprestižniji finsku književnu nagradu Finlandia koja se dodjeluje četrdesetak godina i autoru donosi 30.000 eura, postavši tako njezin najmlađi dobitnik.

U romanu "Bolla", koji je već preveden na brojne jezike, pa i na engleski s izdanjima i u SAD-u i u Velikoj Britaniji, Statovci se bavi strastvenom ljubavnom vezom između Albanca Arsima i Srbina Miloša koji na početku veze imaju dvadeset i četiri, tj. dvadeset i pet godina, a upoznaju se u Prištini 1995. godine. Arsim mašta o književnoj karijeri i neuspješni je student književnosti, povijesti i jezika, a Miloš iz Kuršumlije studira medicinu na Sveučilištu u Prištini i mašta o specijalizaciji iz kirurgije. I to sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća, kada neobjavljeni rat između kosovskih Albanaca i Srba samo što nije započeo. U takvoj tinjajućoj atmosferi u kojoj jedan sustav nasilno zamjenjuje onaj Titov socijalistički koji proklamira bratstvo i jedinstvo s pomoću metaforičnih Bore i Ramiza, Arsim koji je oženjen konzervativnom Ajshom i usamljeni Miloš započinju duboku vezu nabijenu žestokim seksom skrivajući se uglavnom u Miloševu prištinskom studentskom stanu.

Miloš koji (i zbog svoje fizičke erotske podatnosti i ovisnosti o starijem, dominantnom muškarcu) ima sređeniju financijsku situaciju od Arsima daje ritam njihovoj ustreptaloj vezi i postaje čovjek koji je zadužen za njezino planiranje i izvedbu, bilo na crnogorskoj rivijeri ili u sigurnosti stana koji mu je dodijeljen na korištenje dobrotom starijeg liječnika koji je iz Srbije zbog srpskog nacionalizma morao pobjeći na sigurnije mjesto. U jednom trenutku i Arsim, koji ponekad trenira nasilni mačizam na poslušnoj supruzi, bježi s obitelji koja je obogaćena i djecom, na sigurno, prvo u Bugarsku, a onda negdje na Zapad, u neimenovanu, ali očito dobro organiziranu zemlju koja ne zatvara vrata izbjeglicama, ali od njih traži poslušnost i poštovanje pravila. I dok Albanac bježi s Kosova, medicinar Miloš nije uspio pobjeći od svoje ratničke sudbine na Kosovu te se susreće s ratom od kojega nije uspio, a možda nije ni htio pobjeći. U ovom romanu Miloš je veliki gubitnik jer od njega zbog rata bježi prvo stariji, karizmatični ljubavnik, a onda i vršnjak, s kojim je imao lijep i zapravo ravnopravan odnos. No podjednako veliki, ako ne i veći gubitnik je i Arsim koji živi u tzv. sigurnom svijetu s požrtvovnom i podložnom ženom i troje djece, ali je totalno otuđen, pa tražeći ljubavnu utjehu i pokušavajući nahraniti svoju seksualnu glad, pomoću društvenih mreža dolazi u kontakt s mladićem s kojim ima oralni odnos koji ga košta javnog sramoćenja, hapšenja, zatvorske kazne i izgona na rodno Kosovo. I sve to zato što je mladić imao samo četrnaest godina premda je Arsimu tvrdio da je stariji.

"Bolla", Pajtim Statovci, VBZ S finskoga preveo Boris Vidović, uredio Marko Pogačar, cijena 18,90 eura Foto: VBZ

Zbog ovog prijestupa Arsim ekspresno ostaje i bez žene i bez djece i njegov se kosovski mačizam topi kao maslac na kolovoškom suncu. Vrativši se na Kosovo s milostinjom koju mu pomalo oholo daje donedavno pokorna Ajsha, Arsim grčevito traži svog fatalnog ljubavnika Miloša i na kraju ga i nalazi, iako bi možda bilo bolje da ga nikada nije našao. Život mu je naglo pretvoren u krhotine normalnosti pa na rodnom Kosovu vozi autobus, bježeći i od ljudi i od samoga sebe, kao da ga je netko prokleo najsnažnijom kletvom. Možda je to bila baš bolla, koju narodna vjerovanja opisuju kao čudovište, nevidljivo biće i samoga vraga, iako se ta riječ koristi i za izopćenike kakvi su, istini za volju, i Miloš i Arsim. Dva muškarca koja pokušavaju prijeći granice svojih zadanih i očekivanih identiteta jer su drugačiji od drugih i jer su kliknuli jedan s drugim bez ikakvih primisli i zlih namjera. A onda im se to prelaženje granica obilo o glavu, i to i u ratu koji je bjesnio Balkanom, ali i u mirnodopskim uvjetima države koja je ekonomski prosperitetna, ali isto tako žestoko brani svoja moralna pravila i seksualnu čistoću. Očito, nema zemlje u kojoj Arsim i Miloš mogu prakticirati svoju ljubav i nema nade da će se te dvije duše, nakon svih brutalnih ratnih i izbjegličkih iskustava i izazova koje su prošle, ikada više spojiti. Mračan roman obilato natopljen emocijama.