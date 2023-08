Legendarne pustolovine Cat Clow začinjene čarobnom formulom: šegom, ševom i šorom

Kada je 1981. redakcija Yu stripa odlučila obogati sadržaj magazina stripom koji bi po duhu bio blizak tradiciji američkih superheroja, Toza Obradović i Bane Kerac smislili su tri prijedloga od kojih je na kraju izabrana Cat Claw, svojevrsna ženska verzija Spidermana. Nakon nekoliko početnih, Marvelom inspiriranih epizoda, za koje je scenarij napisao Slavko Draginčić, Bane preuzima sve uzde u svoje ruke i okreće cijelu stvar naglavačke. Ionako apsurdne superherojske pustolovine dovedene su do još većeg apsurda, te pritom začinjene obilnim količinama briljantnog humora i prstohvatom erotike.

„Šega, ševa i šora“, čarobna formula za uspjeh, još jednom se pokazala učinkovitom. A kad se tome pridoda Banetov fantastičan crtež, nije čudo što je Cat Claw vrlo brzo stekla kultni status kod domaće publike (a bome nije prošla neprimijećeno ni u inozemstvu).

Postavka Cat Claw relativno je jednostavna. Caroline Connor, studenticu biologije, ogrebala je mačka ozračena zracima iz sigma-trona (genijalno, a?) i ona je postala žena, pardon, djevojka-mačka koja vidi u mraku, može uvlačiti i izbacivati nokte, ima proporcionalno uvećanu snagu, uvijek se dočeka na svoje (duuuge) noge i, pretpostavlja se, poblesavi u veljači. Za razliku od ostalih superheroja kojima je kostim svetinja, Cat Claw redovno pokida svoje mrežaste čarape i gubi dijelove kostima u bitkama.

Uz Katu, tu je i šarolika lepeza likova od kojih valja izdvojiti one najbitnije: dr. Brjus Bejker, znanstvenik koji se pretvara u čudovište (opet genijalno, a?), poručnik Betlbol Bulit, hipohondrični policajac s različitim očima i otac novinara Fila Fajerbola koji je trebao biti sidro za internu "love story" stripa, ali je ispalo da je on samo neuspešni muž Renate Rouzblad zvane Ikstrimiti, koja je dobila nadimak na konto svog plućnog talenta i koja je pravi primer ženskog negativca: ne zna što hoće, a to što hoće, hoće odmah. Tu su još i Bertold Švarcenberger aka Ketminator, povremeni Grgur Monstrum i stalni Ikstrimitin švaler koji toliko voli Katu da bi je najradije ubio, dr. Sigismund Mors, Grgurov tvorac i jedan od rijetkih koji su u stripu poginuli (čak dvaput), Nindža Detbringer, patološki ubojica i još brojni drugi koje ćete otkriti čitajući Katine pustolovine.

Bane Kerac nacrtao je ukupno 44 epizode s pustolovinama Cat Claw koje je Fibra objedinila u ovom impresivnom, integralnom izdanju Foto: Fibra

A ono što je iznenađujuće jest koliko su te pustolovine danas, četrdesetak godina nakon što su napisane, i dalje svježe i pitke. Ne samo da nisu izgubile nimalo od svog izvornog šarma, nego bih se usudio ustvrditi da su ga možda čak s vremenom još i dobile. Ključ je, naravno, u Banetovom otkačenom smislu za humor koji u kontrapunktu sa smrtno ozbiljnim, dramatičnim scenama, rezultira konstantnim cerekom, ako već ne gromoglasnim smijehom. Mislim, kako da čitatelj ozbiljno shvati scene borbe kad autor ubaci onomatopeje kao što su Šljaf! Žvajz! Promaš-ing! Tjoraaak! Dumuoko! Raspizd!? Kad smo dogovarali ovo izdanje, Bane je pristojno ponudio opciju da Fibra „prevede“ strip na hrvatski, što sam ja, naravno, kategorički odbio. Cat Claw, iliti Ket Klou, kako god da vam je draže, napisana je laloškim srpsko-hrvatskim (ili, kako to Bane voli podbadati svoje lokalne nacionaliste, vojvođanskim jezikom) i velik dio gore spomenutog Katinog šarma leži upravo u tom lokalnom koloritu. Dio Fibrine publike nije bio baš oduševljen ovim mojim izborom, ali ja i dalje čvrsto vjerujem da sam donio pravu odluku. Mislim, zamislite na primjer da netko sinkronizira/prevede Velo misto ili Gruntovčane na srpski. Na što bi to sličilo?

Bane je nacrtao ukupno 44 epizode s pustolovinama Cat Claw koje je Fibra objedinila u ovom impresivnom, integralnom izdanju. Kao da to samo po sebi nije dovoljno, Darko Macan, najbolji strip-scenarist kojeg Hrvatska ima, a vjerojatno i najveći poznavatelj stripa u nas, otišao je kod Baneta u Novi Sad i tamo proveo tri dana razgovarajući s njim i suprugom mu Ljiljom (koju smo svi upoznali preko Ket Klou gdje je „kavu kuvala i slova upisivala“), a najzanimljiviji isječci tog razgovora (skromnih pedesetak stranica teksta…) čekaju vas u bogato ilustriranom dodatku na kraju knjige.

Prvo izdanje Cat Claw rasprodalo se u svega dvadeset dana što je za Fibru neviđen uspjeh, tako da je odmah pušteno u prodaju drugo izdanje. Kako je krenulo, ni ono neće dugo izdržati… Klasik je, ipak, klasik.