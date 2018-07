Krimić za “prste polizati” i napeto čekanje novog nastavka

Još napetije, s još većom zagonetkom na kraju romana – to je najkraći opis trilera “Unakažen” Thomasa Engera (Fokus, urednica Petra Miočić, prijevod Ivana Šarić, 129 kuna). Ljubitelji Engerovih romana, naravno, dobro znaju da je pred njima još jedan krimić “za prste polizati”, a za one koji će to tek postati, kratak podsjetnik.

Riječ je o serijalu koji prati novinara crne kronike Henninga Juula, koji je i sam žrtva zločina i teške tragedije. U požaru koji je buknuo u stanu stradao je njegov maleni sin, a on sam je teško ozlijeđen i unakažen opeklinama. I dok se redaju novi slučajevi koje Juul prati kao novinar, on paralelno istražuje što se zapravo dogodilo te kobne noći. Požar je podmetnut, a iza svega se kriju kriminalci koji su pokušali zaustaviti baš njega...

Osjećaji krivnje zbog smrti sina, agonija i bol koji ne prestaju, smjenjuju se s rastućom potrebom da se pronađu dobro skriveni odgovori koji vode i u vrh policije. U trećem romanu serijala “Unakažen” tajne postaju još dublje i sežu u daljnju prošlost. Dok Juul prati okrutno ubojstvo u staračkom domu, u istinskim problemima je i njegova sestra. Ministrica u vladi Norveške izvrgnuta je novinarskom linču pod optužbom da je seksualno zlostavljala mladog političara iz svoje stranke.

Tako ovaj roman postaje još zanimljiviji za – novinare. Enger, koji je karijeru i sam počeo kao novinar, dobro poznaje profesiju i zato ovdje piše o slučaju u kojem postoje samo optužbe, čak ne ni indicije, političarka koja je pobjegla i skrila se od javnosti te mediji koji “divljaju” nagađanjima. Punokrvni novinar i pisac sjajno predstavlja taj svijet, a knjigu završava bacajući moćnu udicu za novi nastavak priče jer tek sada (kada se Juulu počinje prisjećati) čitatelj je u novim teškim nedoumicama.