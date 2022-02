Krenite stopama Dražena Petrovića, Baltazara, Regoča, starih Vučedolaca...

Prvi put u povijesti Hrvatski audiovizualni centar dodijelio je poticaje hrvatskim autorima videoigara. Dobra je to vijest za našu gaming industriju nakon što već godinama posredstvom Ureda MEDIA Hrvatske povlače sredstva iz EU fonda Kreativna Europa. Ovi poticaji dolaze u trenutku kada se svijest naših ustanova mijenja prema razumijevanju igara kao legitimnog i vrlo propulzivnog oblika kulturne proizvodnje, a u Zagrebu se otvara i prvi studij videoigara u suradnji čak pet fakulteta.

U kategoriji razvoja, od prijavljenih 26 projekata, HAVC je financirao šest, a u kategoriji produkcije dva od prijavljenih dvadeset. Njihove teme pritom nisu mogle biti reprezentativnije za hrvatsku kulturu. Poznati animator i stripaš Frano Petruša, primjerice, razvija košarkašku igru “One on one, boys and girls” za koju je dobio 30.000 kuna. Posebno je to važno znajući da je Petruša godinama pokušavao izboriti financiranje za svoje projekte posvećene Draženu Petroviću, a njegov spoj animatorskog i košarkaškog iskustva ranije je pretočen i u sjajan strip “Papak”. Iskusni game developeri iz Gamechucka, koji su svojim igrama u Hrvatsku već povlačili europski novac, ovoga su puta dobili 75.000 kuna za igru o omiljenom Profesoru Baltazaru čiji je glavni autor Aleksandar Gavrilović. Nisu zanemareni ni klasici naše dječje literature: Igra Ancient Tales autorice Mirinde Paraman kojoj je dodijeljeno 65.000 kuna temelji se na bajci “Regoč” iz kolekcije “Priče iz Davnine” Ivane Brlić-Mažuranić!

Umjetnički savjetnik HAVC-a Andrej Kovačević konceptualno najsnažnijim projektom ocijenio je “Vučedol”, kartašku videoigru o izgradnji Vučedola i razvoju metalurgije kojoj je dodijeljeno pedeset tisuća kuna. Posebno je zanimljivo i da je 40.000 kuna dodijeljeno razvoju igre “Bumbarov let” Marka Hrenovića i Ivana Turkovića-Hrnjaka koja je zasnovana na istoimenom filmu čiju je produkciju HAVC već podržao, a prijavitelj oba projekta poznata je produkcija Interfilm!