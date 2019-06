Kada producirate neki film, vi zapravo financirate nečiji san

Producent kanadskog National Film Boarda, koji je koproducirao i poznatu “Ježevu kućicu”, Marc Bertrand, već je godinama dobrodošao i stalan gost na zagrebačkom Animafestu. Nekoliko puta bio je član žirija, njegovi su filmovi osvajali nagrade, a ove će subote održati predavanje o virtualnoj i proširenoj stvarnosti u animiranom filmu te ocjenjivati radove upravo u VR kategoriji.

Najbolji posao na svijetu

– Animafest je zbilja renomiran festival, jedan od pet najboljih u svijetu. Svi mi koji smo u svijetu animiranog filma imamo naviku da, prije nego što odemo na Annecy, obavezno svratimo u Zagreb – kazao nam je Bertrand.

Selekcija filmova je odlična, ističe, ali producenti nakon nekog vremena ipak ne idu na festivale samo gledati filmove. Tamo se grade prijateljstva, veze, upoznaju ljudi i nalaze potencijalni novi projekti.

– To je prilika za druženje jer dio mog posla kao producenta jest i graditi ljudima samopouzdanje, biti im na raspolaganju, podupirati ih. Rad na kratkom animiranom filmu može trajati godinama i često na njemu radi jedna osoba koja je istovremeno redatelj, scenarist i animator, a to je toliko zahtjevno da možete poludjeti. Ja ne donosim odluke umjesto autora, ali tu sam da ih svojim iskustvom poguram u pravom smjeru. Kada producirate nečiji film, zapravo financirate njihov san – kaže Bertrand.

Taj je dio posla ono zbog čega ga obožava, ali ipak napominje kako je to samo dvadeset posto onoga što radi.

– Moj posao je najbolji posao na svijetu! Ali ipak, osamdeset posto je budžetiranje, dosadna birokracija, sklapanje ugovora... To je onaj usrani dio, ali netko i to mora raditi – smije se Bertrand.

Prije nego što se otisnuo u producentske vode, Marc Bertrand bio je kazališni glumac u Ottawi. Glumio je i režirao predstave, imao je svoju produkcijsku kuću, ali u 90-im godinama u Kanadi nastupila je kriza i vlada je morala prestati s financiranjem takvih umjetničkih aktivnosti. Na nagovor prijatelja preselio se u Montreal, gdje je upoznao i svoju ženu, a zatim i jednog redatelja dokumentaraca.

Rizik se isplati

– Kako sam prije radio u kazalištu, kod kuće sam imao svakakve povijesne kostime. Jednom su redatelju dokumentaraca trebali neki stari šeširi i prijatelj ga je uputio na mene, a ja sam mu rekao da ću raditi bilo što, ali da želim raditi u filmu – prisjeća se Bertrand.

Nekoliko godina bio je asistent, a zatim je prodao kuću kako bi si platio studij filma u New Yorku.

– Kad sam se vratio, dobio sam ponudu da radim na animiranim filmovima, o kojima nisam znao apsolutno ništa. No više nisam imao što izgubiti, pa nisam imao ni posao, te sam odlučio pristati i imao sam sreću što sam dobio priliku raditi s najboljima u tom polju. Toliko se uzbudljivih stvari trenutačno događa u animaciji, tu su nove forme poput VR-a i AR-a, ali otkrivamo i neke prastare tehnike, poput enkaustike, tehnike slikanja voskom koja se koristila u starom Egiptu, a mi sada prvi radimo animirane filmove na taj način, jer to je ono čemu težimo u NFB-u, eksperimentirati, riskirati i širiti vidike – zadovoljno tvrdi Marc Bertrand.