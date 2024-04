Iako domaća publika odvaljuje na Killerse ili Interpol, Jonathan je nažalost još uvijek alternativa

Šest godina nakon zadnjeg, dvostrukog albuma "To Love/To Hold" riječki bend Jonathan objavio je novi album "Everyone Else Is OK" u izdanju agencije LAA, koji će koncertno promovirati u zagrebačkoj Tvornici kulture 19. travnja i riječkom Pogonu kulture 26. travnja.

Ne treba sumnjati da će dvorane biti pune, jer govorimo o sastavu koji je godinama osvajao nagrade za najbolji domaći live nastup. Doista, Jonathan i Chui postali su imena koja čim se pojave, osvajaju nagrade, a to nije slučajno, nego je zasluženo promišljenim radom. Svjetski "gard" Jonathana osjetio se i u koncertnim nastupima i na albumima koji su redovito bili bolji od usporedive svjetske konkurencije pa sam svojevremeno napisao da su kao gosti Editorsima u Zagrebu bili zanimljiviji od njih. Ili od mnogih drugih inozemnih imena koja se nadovezuju na poetiku rocka osamdesetih.

I "Everyone Else Is OK" pokazuje da se radi o bendu svjetskog ranga, ali, što uopće nije paradoksalno, Jonathan uopće ne zvuči kao ono što se pretežito sluša kod nas. I to je problem cijele priče; dok domaća masovna publika odvaljuje na Killerse, Interpol ili Placebo, Jonathan je još uvijek svojevrsna alternativa za široku publiku koja ispred nosa gubi dodir s jednim od ponajboljih domaćih rock-bendova zadnjih desetak godina. Jer, prvi album "Bliss" objavljen je 2014., a od tada Jonathan nije povukao nijedan krivi potez. To, naravno, uopće nije problem Jonathana, nego provincijalizma domaće publike koja, ako govorimo o najvećim brojkama, više "puši" strance nego domaće.

Jedanaest pjesama na "Everyone Else Is OK", uključujući uvodnu i završnu minijaturu, potvrđuje da su svi ostali, doista, O. K. Pa i Jonathan, koji je s producentom Matejem Zecom zakopao još jedan odličan album. Spoj bendovske svirke s elektronikom i zavjesama synthova podloga je vokalima i tekstovima Zorana Badurine, kojemu je engleski zamalo materinski jezik pa su uvjerljivost i sadržajnost još uvijek na mjestu. Jonathan ne zvuči "svjetski" zato što se pretvara, nego kao dio današnjeg svijeta i scene koristi iste principe rada kao i svjetska konkurencija i u tome potpuno uspijeva.