Haydn, Schubert i Brahms za 25 godina umjetničke karijere

Kao krunu svog dugogodišnjeg uspješnog djelovanja i proslave 25 godina umjetničke karijere, ugledni zagrebački glazbenik i pijanist Srđan Filip Čaldarović, održat će solistički koncert 19. studenog s početkom u 20 sati u velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda. Laureat cijelog niza respektabilnih priznanja, između ostalog i nagrade 'Milka Trnina' za umjetničku djelatnost 2013., glasovir je diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, usavršavao se na Indiana Universityju School of Music u Bloomingtonu i Trinity Collegeu of Music u Londonu, a magisterij je stekao na renomiranom Universityju of Miami u Floridi.

Od 2019. redoviti profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, čest je gost na međunarodnim festivalima 'Carl Orff' u Italiji i 'Westfalen Classics', redovito održava solo recitale po Sjevernoj Americi, Europi i Jugoistočnoj Aziji, a njegovi svestrani solistički i komorni nastupi potvrđuju opravdanost osvojenih nagrada i laskavih kritika.

Za svoj slavljenički koncert izvodit će djela trolista velikih europskih skladatelja klasične glazbe - J. Haydna, F. Schuberta i J. Brahmsa - i zagrebačkoj publici demonstrirati svoje vrhunsko klavirsko umijeće i osebujan umjetnički senzibilitet.

„Bavljenje umjetnošću iziskuje potpunu posvećenost, stalni fokus, kao i nužno odricanje od mnogo toga, što je mnogima neshvatljivo ako nemaju to životno iskustvo. Iznimno sam sretan što imam priliku svirati obljetnički koncert poslije 25 godina, koje su obilježili i usponi i padovi, razni trenuci sreće i razočaranja, ali prije svega intenzivni rad i vježbanje. Repertor koji ću izvoditi na koncertu je uistinu raznolik, i vjerujem da će slušateljima biti vrlo zanimljiv“, osvrnuo se kratko na predstojeći koncert Srđan F. Čaldarović.

Ulaz na koncert, koji će se održati u skladu sa svim epidemiološkim mjerama, je slobodan, a predložene donacije u iznosu od 50 kuna, iskoristit će se za obnovu Hrvatskog glazbenog zavoda nakon potresa. Za sve koji neće moći prisustvovati ovom jedinstvenom glazbenom događanju bit će organiziran i live prijenos putem youtube kanala.