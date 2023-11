Godina puna sjajnih naslova: Večernjakov kiosk donosi nezaboravna književna izdanja

Večernjakov kiosk predstavlja književna izdanja koja su obogatila 2023. godinu. Zavirite u svijet zanimljivih priča, intrigantnih biografija i dubokih analiza - za svakog po nešto.

Magazin Kralj Tomislav

Cjelovita priča o moćnom vladaru ispisana perima vodećih stručnjaka i novinara ispisana na 180 stranica. Pročitajte istraživanje o Kralju Tomislavu kao jedne od najistaknutijih i najzagonetnijih povijesnih ličnosti.

Tko su mu bili saveznici, tko neprijatelji, zašto je uživao toliki ugled koji mu se pridaje, koliko je bila jaka njegova vojska? Kako se kult velikog kralja razvijao do danas?

Hrvatska u 30 priča

Iz potpuno drukčije perspektive doživite Hrvatsku i Hrvate, njihov mentalitet i način života, povijest i sadašnjost, doprinose i mane, razlike i sličnosti s drugim europskim narodima. Knjiga autora Bože Skoke i Zvonimira Frke-Petešića dostupna je na hrvatskom i engleskom jeziku u knjižarama Ljevak po cijeni od 20 €.

Franjo Tuđman - Kronologija života i rada

Zaronite u političko putovanje prvog predsjednika Republike Hrvatske, Franje Tuđmana, kroz ovu dvosveščanu kronologiju generala Krešimira Kašpara. Po cijeni od 24,90 € po svesku, ova sveobuhvatna priča obuhvaća njegovih deset godina vlasti, obogaćena brojnim prilozima koji rasvjetljuju različite aspekte njegove vlasti.

Bez reprize

Od sjećanja na djetinjstvo, preko poslovnih uspjeha, pikanterija iz privatnog života i čudesnih noći pa sve do važnih životnih poruka koje ga je život naučio. Pitko, zanimljivo i uzbudljivo u autobiografiji "Bez reprize - drugi dio" o svom životu piše televizijski velikan Miroslav Lilić.

Knjiga je dostupna za 17,90 € u knjižarama.

Zbirke kolumni Joze Pavkovića na engleskom jeziku

Između istoka i zapada (Between East and West, Bosnia and Herzegovina, From Dayton to the European Union) i Rat u miru (War in Peace) obje dostupne u knjižarama Školske knjige po cijeni od 19,90 €.

Knjige koje ruše stereotipe, otkrivaju i daju prikaz mogućih rješenja zamršene društveno-političke zbilje u BiH, Hrvatskoj i šire. Knjige prevedene na engleski jezik, kroz kontekst vremena i kronologiju problema, daytonsku državu, iz perspektive glavnog urednika Večernjeg lista BiH, prikazuju diplomatima, političarima, ali i svim drugim čitateljima diljem svijeta.

Sinovi

Knjiga Sinovi autora Siniše Malusa i Andreja Maksimovića pruža zanimljivu perspektivu povodom 25. godišnjice osvajanja brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Ova knjiga je istovremeno hommage legendarnom Miroslavu Ćiri Blaževiću i priča o događajima u Hrvatskoj iz tog vremena. Knjiga je dostupna u knjižarama po cijeni od 17,90 €.

