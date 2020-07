Glas sada imaju žene iz muških krvoločnih ratnih zgoda

Premijera hollywoodskog hita “Troja” 2004. godine malo je koga istinski mogla začuditi. Redatelj Wolfgang Petersen pucao je na milijune gledatelje diljem svijeta, a ne na antičke mitove. Brad Pitt kao Ahilej bio je mnogo važniji od načina na koji je Homer pjevao o ljudskom postojanju kao igrački bogova s Olimpa. U “Troji” bogovi su izgnani iz priče, baš kao da nikada nisu ni postojali u “Ilijadi”, a kamoli u njoj imali ključnu ulogu.

Isti takav prevrat, ali ovog puta na pozitivnu stranu, nudi nevjerojatno knjiga “Tisuću lađa” Natalie Haynes (Znanje/ Vorto Palabra, prijevod Jelena Pataki, 129 kuna). Priča je to koja vodi kroz sve najvažnije događaje “Ilijade” i “Odiseje”, ali govoreći o onome što nam je sam Homer prešutio, o junakinjama koje je on gurnuo na samu marginu krvoločnih muških ratnih zgoda. Sada su sve one tu i pričaju svoju priču. Tu su obične smrtnice i boginje, kći koja je žrtvovana bogovima kako bi brodovi dobili dobar vjetar u jedra, žena ratnica koja pogiba od muške ruke, vladarice koje su postale robinje jer su ratni plijen, svećenice i vidovnjakinje, one koje žele biti najljepše na cijelom (ljudskom i božanskom) svijetu... Sve su ovdje i pričaju svoju priču koja govori svemu onome što nam je Homer prešutio, priču o ženama i njihovu stradanju koje su za pjesnika, ali i njegove junake bile tek zrnce pijeska na žalu podno Troje...

Knjiga se čita kao cjelina iako je zapravo sastavljena od priča o pojedinim ženama. Stilski se razlikuje, baš poput žena o kojima govori, od naivnih očekivanja mlade žene (zapravo djevojčice) koja u svečanom ruhu ide udati se za najvećeg junaka, a završi s obrednim nožem pod vratom, jer tako je odlučio njezin otac, do pisma koje Penelopa piše Odiseju, u kojima, malo-pomalo, odustaje od čekanja, supruga, života...

Sjajna je ovo knjiga, prepuna istina koje vladaju ovim svijetom od antičkih vremena do današnjice. I ne treba imati iluzije – sve je zapravo isto.