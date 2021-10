Foy Vance novim albumom izvlači sebe i nas iz ralja lockdowna

Mala je razlika između opuštenog “laid back” popa i kantautorske ispovjednosti, uvjerili smo se nekoliko puta u prošlosti. Ono što su u sedamdesetima radili James Taylor, Jackson Browne i još neki, zadnjih desetljeća ponavljaju David Gray i slični radiofonični, širokoprihvaćeni, ali ne i banalni autori. Jedan od njih je i Foy Vance, Irac koji se četvrtim albumom “Signs Of Life” (Atlantic/Dancing Bear) izvlači iz ralja lockdowna i života na “dvije boce vina i barem pola boce votke dnevno”.

Ako se radi i o marketinškoj konstrukciji “iskupljenja” tipično korištenoj kao dokaz “otrežnjenja” i pronalaska “znakova života”, Vance je u 13 pjesama uspio pomiriti prihvatljivu melodičnost, istaknuti vokal koji mu je glavna prednost, i pjesme protkane pomalo tipičnim sumnjama, samoispitivanjem i osobnom katarzom. Ima kod Vancea i utjecaja sveprisutnog irskog barda Vana Morrisona, strateški čujnog u uvodnoj pjesmi “Sapling” i završnoj “Percolate”. Kad se razmaše, Foy Vance u stanju je napisati pop himne širokih melodija poput “We Can’t Be Tamed” i konkurirati Davidu Grayu, Edu Sheeranu, jer danas su ovakvi solisti u prvim redovima komercijalne glazbe.

No, to ne znači da Vance nije u stanju isporučiti i ogoljele minijature poput “System”, “People Are Pills” i “It Ain’t Over”, otpjevane s pola glasa uz pratnju neke gitare i pozadinskih vokala. No, bombastičnije strukturirane skladbe poput “Roman Attack” ipak su njegov tour de force, u kojem bi ga poneki put mogli zamijeniti za Don Henleya iz Eaglesa (posebno u melodičnoj “Time Stand Still”). Ali bez obzira na to radi li se o solističkim klavirskim izvedbama “If Christopher Calls”, slično ispovjednoj “Republic Of Eden” ili bjelačkom soulu srednjeg tempa u “Hair Of The Dog” – u kojoj eksplicitno progovara o raznim ovisnostima koje su ga poslale na put otrežnjenja – sve skupa vrlo je pažljivo zamotano u itekako komercijalnu i radiofoničnu ovojnicu. Koja, dakako, ne umanjuje autorsku vrijednost pjesama, ali i naznačava da bi Vance s ovakvim “teškim” temama mogao završiti na vrhovima top ljestvica i s nekoliko godišnjih nagrada.