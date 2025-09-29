Filmovi o odrastanju, obitelji i post-jugoslavenskoj realnosti u kinima diljem Hrvatske

Zagreb film festival, koji će se ove godine održati 23. put, najavljuje program gostovanja u različitim gradovima diljem Hrvatske pod nazivom ZFF putuje, u kojemu su četiri filma redatelja iz Palestine, Norveške, Švicarske i Srbije.

"Sretni praznici" panoramska je drama o društvenim podjelama u čijem je središtu obitelj u Haifi. Film je dobio nagradu za najbolji scenarij u programu Horizonti Venecijanskog filmskog festivala. Palestinski redatelj i vizualni umjetnik Scandar Copti već je zaradio nominaciju za Oscara u kategoriji najboljeg filma na stranom jeziku svojim prvijencem "Ajami" (2009.).

Novo ostvarenje norveškog redatelja i književnika Daga Johana Haugeruda "Snovi" priča je o odrastanju, u kojoj se mlada protagonistica zaljubljuje u profesoricu. Film će biti prikazan u sklopu programa Ponovno s nama koji okuplja nova ostvarenja ZFF-ovoj publici znanih autora. Radi se o pobjedničkom filmu ovogodišnjeg Berlinalea, i trećem naslovu autorove trilogije koju čine "Seks" i "Ljubav" (ZFF 2024.).

"Divljaci" švicarskog autora Claudea Barrasa dio je ZFF-ova programa KinoKino namijenjenog najmlađoj publici. Animirani film gledatelje odvodi u prašumu na Borneu, koju od deforestacije pokušava spasiti skupina lokalaca predvođena djevojčicom Kériom.

"Kako je ovdje tako zeleno?" priča je Nikole Ležaića s autobiografskim elementima. Kroz humor progovara o složenom nasljeđu post-jugoslavenske realnosti. Film je dobio tri pulske Zlatne arene u kategoriji manjinskih koprodukcija, a na ZFF-u će se natjecati za Zlatna kolica.

U kategoriji dugometražnog filma o pobjedniku će odlučivati njemački filmski kritičar i producent Meinolf Zurhorst, talijanski filmski kustos i producent Nicola Marzano, dugogodišnji ravnatelj filmskog odjela londonskog Instituta suvremenih umjetnosti (ICA), te bosanskohercegovačka redateljica Una Gunjak (Ekskurzija – ZFF 2023.).

O dobitniku Zlatnih kolica u kratkometražnoj međunarodnoj konkurenciji i u programu Kockice odlučivat će redateljica Sara Alavanić, lanjska laureatkinja Kockica, ravnatelj Međunarodnog filmskog festivala Oslo/Fusion Bård Ydén te hrvatski dokumentarist Ivan Ramljak, jedan od selektora Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu.

U natjecateljskom programu Ponovno s nama žiri uključuje producenticu Tinu Tišljar, redatelja Bruna Ankovića te spisateljicu, scenaristicu i filmsku redateljicu Doru Šustić.

Tijekom programa, članica žirija, redateljica Una Gunjak održat će masterclass s fokusom na rad s djecom i amaterima.



Zagreb Film Festival održava se od 10. do 16. studenoga uz podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Hrvatskog audiovizualnog centra, Kreativne Europe – potprograma MEDIA, Zaklade Kultura nova i Turističke zajednice grada Zagreba.