Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ZFF putuje

Filmovi o odrastanju, obitelji i post-jugoslavenskoj realnosti u kinima diljem Hrvatske

"Sretni praznici"
ZFF
VL
Autor
Hina
29.09.2025.
u 17:20

Zagreb film festival i ove godine najavio je gostujući program pod nazivom ZFF putuje. U kinima diljem Hrvatske bit će prikazani "Sretni praznici" palestinskog redatelja Scandara Coptija, "Snovi" norveškog redatelja i književnika Daga Johana Haugeruda, "Divljaci" švicarskog autora Claudea Barrasa te "Kako je ovdje tako zeleno" Nikole Ležića

Zagreb film festival, koji će se ove godine održati 23. put, najavljuje program gostovanja u različitim gradovima diljem Hrvatske pod nazivom ZFF putuje, u kojemu su četiri filma redatelja iz Palestine, Norveške, Švicarske i Srbije.

"Sretni praznici" panoramska je drama o društvenim podjelama u čijem je središtu obitelj u Haifi. Film je dobio nagradu za najbolji scenarij u programu Horizonti Venecijanskog filmskog festivala. Palestinski redatelj i vizualni umjetnik Scandar Copti već je zaradio nominaciju za Oscara u kategoriji najboljeg filma na stranom jeziku svojim prvijencem "Ajami" (2009.).

Novo ostvarenje norveškog redatelja i književnika Daga Johana Haugeruda "Snovi" priča je o odrastanju, u kojoj se mlada protagonistica zaljubljuje u profesoricu. Film će biti prikazan u sklopu programa Ponovno s nama koji okuplja nova ostvarenja ZFF-ovoj publici znanih autora. Radi se o pobjedničkom filmu ovogodišnjeg Berlinalea, i trećem naslovu autorove trilogije koju čine "Seks" i "Ljubav" (ZFF 2024.). 

"Divljaci" švicarskog autora Claudea Barrasa dio je ZFF-ova programa KinoKino namijenjenog najmlađoj publici. Animirani film gledatelje odvodi u prašumu na Borneu, koju od deforestacije pokušava spasiti skupina lokalaca predvođena djevojčicom Kériom. 

"Kako je ovdje tako zeleno?" priča je Nikole Ležaića s autobiografskim elementima. Kroz humor progovara o složenom nasljeđu post-jugoslavenske realnosti. Film je dobio tri pulske Zlatne arene u kategoriji manjinskih koprodukcija, a na ZFF-u će se natjecati za Zlatna kolica.

U kategoriji dugometražnog filma o pobjedniku će odlučivati njemački filmski kritičar i producent Meinolf Zurhorst, talijanski filmski kustos i producent Nicola Marzano, dugogodišnji ravnatelj filmskog odjela londonskog Instituta suvremenih umjetnosti (ICA), te bosanskohercegovačka redateljica Una Gunjak (Ekskurzija – ZFF 2023.). 

O dobitniku Zlatnih kolica u kratkometražnoj međunarodnoj konkurenciji i u programu Kockice odlučivat će redateljica Sara Alavanić, lanjska laureatkinja Kockica, ravnatelj Međunarodnog filmskog festivala Oslo/Fusion Bård Ydén te hrvatski dokumentarist Ivan Ramljak, jedan od selektora Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu.

U natjecateljskom programu Ponovno s nama žiri uključuje producenticu Tinu Tišljar, redatelja Bruna Ankovića te spisateljicu, scenaristicu i filmsku redateljicu Doru Šustić.

Tijekom programa, članica žirija, redateljica Una Gunjak održat će masterclass s fokusom na rad s djecom i amaterima.

Zagreb Film Festival održava se od 10. do 16. studenoga uz podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Hrvatskog audiovizualnog centra, Kreativne Europe – potprograma MEDIA, Zaklade Kultura nova i Turističke zajednice grada Zagreba.

Ključne riječi
kultura kino Zagreb film festival film

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Film "Euforija postojanja"
20. DokuArt u Bjelovaru

Festival otvara film o 90-godišnjakinji koja je preživjela Auschwitz, a sada pleše u predstavi o svom životu

Jubilarni 20. DokuArt, festival dokumentarnog filma održat će se od 4. do 10. listopada u Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar. Među posebno najavljenim naslovima je iranski "To nije film" redatelja Jafara Panahija koji je slavio na Filmskom festivalu u Cannesu, a tu su još i "Život je lijep: Pismo Gazi" Mohameda Jabalyja, "Između delikatnog i nasilnog" Sirina Bahara Demirela, "Špilja zaboravljenih snova" Wernera Herzoga, "Umrla sam u Irpinu" Anastasiie Falileieve...

4
SIMBOL SLOBODE I SKANDALA

Izmislila je golotinju, sina zvala tumorom, obožavala seks i javno prozivala homoseksulace

Brigitte Bardot slavi 91. rođendan. Kao glumica, pjevačica i model, postala je utjelovljenje seksualne revolucije i ženske emancipacije, no njezin život bio je daleko od jednostavne priče o uspjehu. Udavala se četiri puta i imala bezbroj ljubavnih afera, majčinstvo je za nju bilo traumatično iskustvo, a danas živi van oka javnosti okružena stotinama spašenih životinja

Dječji film u Metkoviću

Osnovnoškolci prikazuju svoje animirane, dokumentarne i igrane filmove te TV reportaže

63. Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece i 13. Smotra hrvatskog školskog filma održat će se od 2. do 5. listopada u Metkoviću. O najboljim filmovima Revije odlučivat će producentica Tina Tišljar, glumica Matija Prskalo te animatorica i redateljica višestruko nagrađivanih filmova Martina Meštrović, a uz stručni žiri i ove godine djeluje i ocjenjivački sud djece, koji bira najbolje filmove iz perspektive mladih gledatelja

Učitaj još