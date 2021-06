Film hrvatske redateljice u programu prestižnog Cannesa

Debitantski dugometražni igrani film Antonete Alamat Kusijanović "Murina", snimljen u produkciji Antitalenta i RT Featuresa, uvršten je u program "15 dana autora" (Quinzaine des réalisateurs) Filmskog festivala u Cannesu koji će se održati od 7. do 17. srpnja. Riječ je o programu koji još od 1969., kada je prvi put održan, svjetskoj publici predstavlja nova redateljska imena otkrivajući autore snažnih i jedinstvenih poetika.

'Sretna sam jer se dugogodišnji trud i rad isplatio, iza Murine stoji veliki tim izvrsnih ljudi koji su iznjedrili ovaj film, autora, glumaca i produkcije. Za Hrvatski film i za sve nas je važna nominacija Directors' Fortnighta u Cannesu. Murinu sam radila s divnom ekipom, iza i ispred kamere, radili smo za svu publiku, ali najviše za mlade djevojke, rekla bi za šesnaestogodišnje sebe… Žene su mi inspiriracija za Murinu. Šovinizam je duboko ukorijenjen u naše društvo pa ga često netočno nazivamo mentalitetom. To je također i jedan od glavnih antagonista našoj junakinji Juliji, Julija njegove okove često zamjenjuje za limite vlastitog potencijala. Julija živi "u raju" na hrvatskom otoku, u društvu opsjednutom bogatstvom koje se stječe brzo i lagano, to je društvo koje prodaje svoju zemlju i djedovinu, društvo bez želje za radom i usavršavanjem koje se kapitalizira na generacijama prije njega - tako umiru snovi i nasljedstvo erodira. Snaga kćeri se interpretira kao očeva slabost, a nasljeđena zemlja se rasprodaje za profit. Julija je začetak nove generacije, intuitivnnih žena koje raskrinkavaju ove ustajale dinamike. Tu snagu vidim u mladim ženama u Hrvatskoj, ona jača, izbija, cvjeta, divim joj se. To je snaga koja leži u mudrosti i znanju, u vjeri u svoje sposobnosti, u ono božansko u nepoznatom, snaga koja ne dopusta biti ušutkana.', izjavila je tim povodom redateljica filma Antoneta Alamat Kusijanović.

Murina je obiteljska psihološka drama čija se radnja odvija tijekom četiri dana na jednom hrvatskom otoku i svojevrsni je nastavak redateljičinog višestruko nagrađivanog kratkometražnog igranog filma, U plavetnilo. Film se snimao na Hvaru, Kornatima i na Koločepu.

Scenarij, uz redateljicu, potpisuje i Frank Graziano, producenti filma su Danijel Pek (Antitalent) i Rodrigo Teixeira (RT Features), a koproducenti Zdenka Gold (Spiritus movens), Jožko Rutar (SPOK Films) i Miha Černec (Staragara).

'Izbor Murine u program festivala u kojem su bili velikani Krsto Papić i Vatroslav Mimica je lijepo priznanje našem filmu i suvremenom hrvatskom filmu u cjelini. Čestitam cijeloj ekipi, autorima i glumcima. Murina je izuzetno zahtjevan film; koprodukcija četiri zemlje, šest produkcijskih kuća i mnoštva prijatelja i dobrih kolega. Ne bismo je uspjeli napraviti bez potpore HAVC-a, razumijevanja Ministarstva kulture i medija koje je osiguralo da i hrvatski filmovi mogu sudjelovati u Programu poticaja Filming in Croatia, bez naših slovenskih kolega Jožka i Mihe koji su omogućili da film završimo u najboljim mogućim uvjetima, bez ambicije da radimo film koji je po priči hrvatski, ali po zahtjevnosti produkcije ozbiljan europski pothvat. Želim nam svima da češće imamo tolike ambicije i uspijemo ostvariti još bolje uvjete za hrvatski film.', rekao je producent filma Danijel Pek.

U autorskom timu filma su još i Helene Louvart (direktorica fotografije), Ivan Veljača (scenograf), Amela Bakšić (kostimografkinja), Snježana Gorup (majstorica maske), Julij Zornik (dizajner zvuka), Vlado Gojun (montažer), Poster (vizualni efekti) te Evgueni Galperine i Sacha Galperine (skladatelji). Glavne uloge nose Gracija Filipović, Leon Lučev, Danica Ćurčić i Cliff Curtis.

'S obzirom na to da je Murina ujedno i moje prvo iskustvo snimanja dugometražnog filma, definitivno je nezaboravno, ne samo zbog stečenog glumačkog iskustva već i zbog ekipe koja mi je bila velika podrška tijekom cijelog snimanja i bez koje film ne bi bio moguć. Posebno me veselio rad sa snažnom ženskom ekipom i to na filmu u kojem je riječ o borbi glavne junakinje protiv ovdašnjeg mentaliteta i starih tradicija koje često sputavaju mlade ljude u samoostvarenju i napredovanju. Film progovara o bitnim obiteljskim odnosima, životu na jednom od hrvatskih otoka gdje je taj mentalitet osobito izražen te o snazi mladih ljudi koji donose promjene u društvu buneći se protiv konzervativnih vrijednosti. Iako je film rađen na našim prostorima mislim da je seksizam i šovinizam prema ženama prisutan svugdje u svijetu i da će se i strana publika poistovjetiti s tematikom. Jako sam sretna i zahvalna na ulasku filma u Cannes te se nadam da će njegova poruka glasno odjeknuti i da će potaknuti ljude na razmišljanje.', ističe glumica Gracija Filipović.

'Iskustvo rada na filmu Murina je bilo intenzivno, fizički zahtjevno (jedan dio filma snimali smo pod morem, roneći na dah), uzbudljivo, lijepo u odnosu na lokacije na kojima smo snimali, Hvar, Kornati, Dubrovačko otočje. Film koji se bavi obitelji, odnosima i ide u emotivnu dubinu ima potencijal da dopre do većeg broja gledatelja, te da bude emotivno razumljiv svima. Cannes je najveći svjetski filmski festival i prisustvo na njemu daje veliku vidljivost filma, pa samim time i mogućnost da Murina obiđe kina na svim kontinentima.', dodaje Leon Lučev.

S njima se slaže i Danica Ćurčić: 'Snimanje je bilo fantastično iskustvo za mene kao dansku glumicu s balkanskim korijenima; poseban izazov. Sjajna, mlada, uspješna i zapažena redateljica, izvrsna glumačka i čitava filmska ekipa, kao i produkcija koja stoji iza cijelog projekta. Posebna je privilegija snimati film u uvjetima neopisive ljepote hrvatskih otoka... Tematika obitelji uvijek je zanimljiva za svakoga od nas i zahtjeva od glumca da duboko zaroni u to "duboko plavo". Težak je put do slobode izbora i kreacije vlastitog života. Posebno za mladu ženu u macho-dominantnoj sredini, gdje se ona ogleda samo u uzoru majke, koja ni sama nije imala priliku odrasti i naučiti nešto o svojim životnim mogućnostima. Dakle, čak i u najljepšem raju kakav nam je prikazan, odjednom shvaćamo da je nažalost sve, kao i čitava zemlja, na prodaju. Zato ovo nije samo priča o odrastanju i sazrijevanju mlade žene, već istovremeno i priča o zemlji vođenoj od strane muškaraca, koja postaje jeftina roba u čeljustima suvremenog kapitalizma. Već i sama činjenica da se film prikazuje na festivalu u Cannesu ogromno je zadovoljstvo i priznanje. A očekivanja - da film bude zapažen, prikazivan i gledan.', zaključuje na kraju glumica.

Podsjetimo, Antoneta Alamat Kusijanović film je 2017. godine nekoliko mjeseci razvijala na canneskoj rezidenciji Cinéfondation. Murinu je razvijala i u sklopu programa First Films First te Jerusalem Film Laba. Film je financijski podržao Hrvatski audiovizualni centar kroz oba programa državne potpore te Hrvatska radiotelevizija.

'Iznimno smo ponosni na to što je Murina ušla u program "15 dana autora" u Cannesu. Film je spoj svega odličnog što nudi Hrvatska: izuzetna redateljica, odlične glumice i glumci, kreativno razvijana aktualna tematika, jaka produkcija, prekrasni prizori, financijska potpora za proizvodnju od oba programa HAVC-a i međunarodna suradnja. Čestitke svima!', izjavio je ravnatelj HAVC-a Chris Marcich.

Inače, program "15 dana autora" (Quinzaine des réalisateurs) održava se paralelno s festivalom u Cannesu, a u sklopu tog programa prikazuju se kratkometražni, igrani i dokumentarni filmovi sa svih strana svijeta. Kroz povijest ovaj je program pažnju šire publike i kritike skrenuo na neke od najuspješnijih redatelja današnjice. Tako su, primjerice, debitantski radovi Wernera Herzoga, Martina Scorseseja i Kena Loacha prikazani upravo u sklopu tog programa.

Detalji o programu "15 dana autora" koji će se održati od 7. do 17. srpnja 2021. godine dostupni su ovdje.