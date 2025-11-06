Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PRESTIŽNO PRIZNANJE

Večernjakovom Kralju Tomislavu nagrada za najbolji dokumentarac na Elle Style Awards

Kralj Tomislav
Foto: Vecernji.hr
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
06.11.2025.
u 21:47

Uz Kralja Tomislava za najbolji dokumentarac su bili nominirani Treći svijet Arsena Oremovića i Geni moje djece Vladimire Spindler

Dokumentarac Večernjeg lista Kralj Tomislav dobio je glavnu nagradu u kategoriji dokumentarnih filmova na dodjeli Elle Style Awards 2025, a nagradu su primili redatelj i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i skladatelj Matej Meštrović.

- Nakon 100 podijeljenih Večernjakovih Ruža čudno mi je biti ovdje, ali neka i meni jednom netko da neku nagradu. Ali ja ne bi bio ovdje da nije ovog kreativnog luđaka pored mene. Kada si sa čovjekom koji je sutra možda sa filharmonijom u Splitu, a prekosutra možda u New Yorku, nije čudno da stvorite ovako nešto. Hvala mojoj Rosi, da nije riješila neka teška pitanja taj film nikad ne bi ugledao svjetlo dana - rekao je Dražen Klarić. Klarić je sa pozornice zahvalio i Robertu Bubalu koji je ovjekovječio kralja Tomislava i koji je urednik Nedjelje Večernjeg lista, glumcu Draganu Despotu, producentici Petri Baliji i snimatelju Mateju Paveliću.

Skladatelj Matej Meštrović je istaknuo da se on i Klarić poznaju 10 godina, ali da ovo nije prva ni zadnja ovakva suradnja te je podsjetio da je oratorij Kralj Tomislav izveden na Zagreb Classics i nedavno je dobio glazbenog Oscara, medalju Golden Music Awards. Uz Kralja Tomislava za najbolji dokumentarac su bili nominirani Treći svijet Arsena Oremovića i Geni moje djece Vladimire Spindler.

Ključne riječi
kralj Tomislav

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Bog neće pomoći"
U Art-kinu rijeka

Uz projekciju filma 'Bog neće pomoći', u studenom nas očekuje program posvećen turskom filmu i Pieru Paolu Pasoliniju

Dani turskog filma u Art-kinu Rijeka obilježavaju se 3. i 4. studenog, od 7. studenog počinje filmski program kojim će se obilježiti 50 godina od tragične smrti pjesnika, pisca, dramatičara, esejista, novinara, scenarista i redatelja Piera Paola Pasolinija, a dvanaesto izdanje Međunarodnog studentskog filmskog festivala – STIFF održat će se od 27. do 29. studenog. Također, 17. studenog, uz gostovanje redateljice, očekuje nas projekcija filma "Bog neće pomoći" Hane Jušić

Učitaj još

Kupnja