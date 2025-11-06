Večernjakovom Kralju Tomislavu nagrada za najbolji dokumentarac na Elle Style Awards

Dokumentarac Večernjeg lista Kralj Tomislav dobio je glavnu nagradu u kategoriji dokumentarnih filmova na dodjeli Elle Style Awards 2025, a nagradu su primili redatelj i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i skladatelj Matej Meštrović.

- Nakon 100 podijeljenih Večernjakovih Ruža čudno mi je biti ovdje, ali neka i meni jednom netko da neku nagradu. Ali ja ne bi bio ovdje da nije ovog kreativnog luđaka pored mene. Kada si sa čovjekom koji je sutra možda sa filharmonijom u Splitu, a prekosutra možda u New Yorku, nije čudno da stvorite ovako nešto. Hvala mojoj Rosi, da nije riješila neka teška pitanja taj film nikad ne bi ugledao svjetlo dana - rekao je Dražen Klarić. Klarić je sa pozornice zahvalio i Robertu Bubalu koji je ovjekovječio kralja Tomislava i koji je urednik Nedjelje Večernjeg lista, glumcu Draganu Despotu, producentici Petri Baliji i snimatelju Mateju Paveliću.

Skladatelj Matej Meštrović je istaknuo da se on i Klarić poznaju 10 godina, ali da ovo nije prva ni zadnja ovakva suradnja te je podsjetio da je oratorij Kralj Tomislav izveden na Zagreb Classics i nedavno je dobio glazbenog Oscara, medalju Golden Music Awards. Uz Kralja Tomislava za najbolji dokumentarac su bili nominirani Treći svijet Arsena Oremovića i Geni moje djece Vladimire Spindler.