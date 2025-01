Dok mladog nogometaša love biohakeri, Anna odbija jesti ovozemaljsku hranu

Dva nova djela dviju scenaristica, futuristička satira "Hrvatska mati" Sandre Antolić i mračna povijesna fikcija "Čudo" Emme Donoghue, objavljena su u izdanju naklade Vuković & Runjić.

Roman "Hrvatska mati" počinje među zagorskim bregima. Sandra Antolić piše švejkovsku satiričku fantazmagoriju o krapinskom, u zemlju propalom, električaru-nogometašu, koji završi u Irskoj. Cijeli Mačkovec je na nogama, a i susjedni Vrtnjakovec. Bartol, 23-godišnja mlada nada NK Krapine, iščezao je bestraga posred nogometnog terena i završio kao krapinski kunić u dalekoj Irskoj. Traži put kući, voljenim bregima, dok ga gone biohakeri, umjetno-inteligentni kompjuter i skandalizirana internetska javnost. Ova brzopotezna, filmična i duhovita futuristička satira čitatelja kao s laganim potresom mozga vozi do budućnosti i natrag, ističe nakladnik.

Sandra Antolić rođena je u Zagrebu. Diplomirala je komparativnu književnost i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalna je scenaristkinja od 2012. godine. Dobitnica je Zlatne arene za scenarij 68. Pulskog filmskog festivala za film “A bili smo vam dobri”, a svoj prvi roman, "Svojevrsna", objavila je s 50 godina.

"Hrvatska mati" Sandre Antolić Foto: Vuković&Runjić

"Čudo" nagrađivane irsko-kanadske spisateljice Emme Donoghue emotivna je i mučna povijesna pripovijest smještena u Irsku devetnaestog stoljeća, nakon Velike gladi. Bavi se pričom djevojčice koja na svoj jedanaesti rođendan prestane jesti ovozemaljsku hranu. Medicinska sestra poslana je na misteriozan zadatak zbrinuti djevojčicu koja navodno već četiri mjeseca ne jede, nego živi od nebeske mane. Djevojčica Anna stvarno je vjerovala da četiri mjeseca nije jela, no njezino je tijelo govorilo suprotno. A to je moralo značiti da ju je netko sve do nedjelje navečer hranio, a onda je ona to nekako zaboravila. Ili možda nikada nije ni bila svjesna toga, ili ju je netko hranio dok je bila u transu. Medicinska sestra odluči razriješiti misterij i otkriti prevaru, no otkrije mračnu priču o vjeri, obitelji i smrti koja je potrebna za novi život.

"Čudo" Emme Donoghue Foto: Vuković&Runjić

Emma Donoghue rođena je 1969. u Dublinu, gdje je i pohađala škole katoličkih samostana. Stekla je prvostupanjsku diplomu engleskog i francuskog na University College Dublin. Preselila se u Englesku, a doktorirala je na Sveučilištu u Cambridgeu. Piše romane, scenaristica je i dramaturginja.