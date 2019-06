Dodjelom nagrada najboljima i svečanim koncertom HNK Zagreb zaključio sezonu

Dodjelom godišnjih nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja u drami, operi i baletu u protekloj sezoni Hrvatsko narodno kazalište (HNK) u Zagrebu zaključilo je u nedjelju sezonu 2018./19., a uručenje nagrada laureatima, Ivi Vitić Gameiro i Guilhermeu Gameiru Alvesu za balet, Almi Prica i Franji Kuharu za dramu, te Ivani Lazar i Maxu Cenčiću za operu, uveličao je svečani koncert "Od Evite do Harryja Pottera".

Godišnja Nagrada Mila Dimitrijević za najbolje žensko glumačko ostvarenje u dramskim predstavama za sezonu 2018./19. pripala je Almi Prici za ulogu glumice Eugenije u predstavi "Glumica" Pascala Ramberta, u kojoj "doslovno gospodari mizanscenom cjelokupnog komada", uspijevajući "maestralnom glumačkom izvedbom pomiriti nespojiva stanja apsolutne scenske prisutnosti i gotovo univerzalne melodramske retoričnosti".

Za najbolju mušku ulogu glumca Aleksandra u istoj predstavi, ocjenjivački sud u sastavu teatrologinja Mani Gotovac kao predsjednica, te akademik Boris Senker i profesor Leo Rafolt kao članovi, Nagradu Mila Dimitrijević za najbolje muško glumačko ostvarenje protekle sezone dodijelio je Franji Kuharu, koji se Prici na sceni "pridružuje svojom gotovo metaglumačkom ili, točnije, fenomenološkom snagom, ostavljajući pritom trag u formi alegorije".

"Životnost koju joj on pridaje koketira s patetikom, ali zbog retoričke uzvišenosti kao i fascinantne smirenosti u pristupu 'drugom glumačkom tijelu' zadobiva neku vrstu orijentalne sveprisutnosti, gotovo u formi glumca u nō-kazalištu. Franjo Kuhar uspio je otvoriti taj prorez u drami da bi tekstovi bili oslobođeni onoga što mi mislimo o njima, kao iznajmljeno tijelo za čistu fenomenologiju misli i emocija", stoji u obrazloženju žirija pročitanom na dodjeli.

Bračni par najbolji u baletu

Nagrade Oskar Harmoš/Ana Roje za najbolja ostvarenja u baletnim predstavama ove su godine otišle u ruke bračno-plesačkog para Ive Vitić Gameiro i Guilhermea Gameira Alvesa.

Ocjenjivačko povjerenstvo koje su činili Ljiljana Gvozdenović, Božica Lisak i Maja Đurinović dodijelio je Ivi Vitić Gameiro Nagradu Ana Roje za izvanrednu proživljenost uloge Anđela u iznimno zahtjevnoj koreografiji "Annonciation/Navještenje" Angelina Preljocaja, koju je "donijela snažno, prenoseći na gledatelje od prvoga trenutka svoje pojave na sceni iznimnu usredotočenost".

Nagradu Oskar Harmoš dobio je Guilherme Gameiro Alves za ulogu Anđela smrti u baletu "Smrt u Veneciji" u koreografiji Valentine Turcu prema istoimenu literarnom predlošku Thomasa Manna na glazbu Gustava Mahlera, koju je, kako je rečeno, ostvario "toliko autoritativno, da je ocijenjena nesvakidašnjom".

Nagrade Vladimir Ruždjak/Marijana Radev za najbolja ostvarenja u opernim predstavama dodijeljene su Ivani Lazar za interpretaciju Kraljice noći u operi "Čarobna frula" W. A. Mozarta, te Maxu Emanuelu Cenčiću za ulogu Malcolma i režiju opere "Žena s jezera" Gioachina Rossinija.

Muzikalitet sljubljen s dubokom emocionalnošću koja prelazi granice

U interpretaciji Kraljice noći, Ivana Lazar kao Kraljica noći pokazala je "suštinsku lakoću, jednostavnost i odvažnost koju iziskuje izvedba Kraljičinih strelovito brzih pasaža i zakučastih figuracija, s kulminacijom u kristalnim tonovima F-dura, u visokoj trećoj oktavi", te "sveukupno dojmljivo oblikovanim likom, izuzetno pridonijela snovitoj ljepoti uprizorenja, dodajući joj dimenziju mekoće i ženstvenosti", mišljenje je žirija koji su činili Zrinka Matić, Branimir Pofuk i Jagoda Martinčević.

Nagradu Vladimir Ruždjak za najbolje muško operno ostvarenje žiri je dodijelio svjetski poznatom kontratenoru Maxu Emanuelu Cenčiću koji je, kako je istaknuto, kao prvi u svijetu muški tumač lika Malcolma, izvorno napisanog za mezzosopran, "pokazao sve odlike koje ga čine jedinstvenim u obitelji kontratenora: urođen muzikalitet sljubljen s dubokom emocionalnošću koja prelazi granice očekivanoga virtuoziteta", dok je kao redatelj, "razigranom režijom pitoresknih boja i odnosa ostvario sjajnu predstavu".

Superman, Indiana Jones, Schindlerova lista i Ratovi zvijezda

Nakon svečane dodjele, završetak sezone 2018./2019. HNK Zagreb obilježio je koncertom pod nazivom "Od Evite do Harryja Pottera" na kojemu su orkestar i zbor Opere HNK-a Zagreb pod ravnanjem karizmatičnog Ilje Stupela izvodili najveće hitove svjetske filmske glazbe. Program je otvorio Marš iz filma "Superman" američkog kompozitora Johna Williamsa. U programu su bili i Williamsovi Raiders Marsh iz filma "Indiana Jones", Harry's Wondrous World iz filma "Harry Potter i Kamen mudraca", te teme iz filmova "Schindlerova lista" i "Ratovi zvijezda".

Sopranistica Ivana Lazar izvela je "Don’t Cry For Me Argentina" iz mjuzikla "Evita" Andrewa Lloyda Webbera, Mima Karaula "My Heart Will Go On" Jamesa Hornera iz filma "Titanic", a Valentina Fijačko Kobić uz pratnju Darijana Ivezića na klaviru "Somewhere Over the Rainbow" Harolda Arlena iz filma "Čarobnjak iz Oza". Slavljenički koncert zaokružila je izvedba tema Henryja Mancinija iz filma "Exodus" te Klausa Badela iz "Pirata s Kariba", suite iz filma "Kum" Nina Rote, i 'O fortune' iz kantate Carmina burana Carla Orffa.