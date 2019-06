'Od Evite do Harryja Pottera': Najveći hitovi filmske glazbe u izvedbi ansambla Opere HNK

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu svečano će obilježiti završetak još jedne iznimno uspješne sezone atraktivnim koncertom pod nazivom 'Od Evite do Harryja Pottera' koji će se održati u nedjelju, 30.lipnja u 20 sati.

Najveće hitove filmske glazbe izvest će ansambl Opere zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta kojim će ravnati poznati litavski dirigent Ilja Stupel specijaliziran za repertoar filmske glazbe.

U sklopu koncerta dodijelit će se i godišnje nagrade za najbolja umjetnička ostvarenja u protekloj sezoni.

PROGRAM KONCERTA:

1) John Williams: Marš iz filma “Superman”

2) Andrew Lloyd Webber: Don’t Cry For Me Argentina iz mjuzikla “Evita” - Mima Karaula, sopran

3) Andrew Lloyd Webber: Uvertira iz mjuzikla “Fantom iz opere”

4) John Williams: Raiders Marsh iz filma “Indiana Jones”

5) James Horner: My Heart Will Go On iz filma “Titanic” - Ivana Lazar, sopran

6) John Williams: Suita iz filma “Harry Potter i Kamen mudraca”

Foto: HNK Zagreb

7) Henry Mancini: Tema iz filma “Exodus”

8) Ennio Morricone: Suita iz filma “Kum”

9) John Williams: Tema iz filma “Schindlerova lista” - Vlatka Peljhan, violina

10) Klaus Badel: Tema iz filma “Pirati s Kariba”

11) Harold Arlen: Somewhere Over the Rainbow iz filma “Čarobnjak iz Oza” - Mima Karaula, sopran i Darijan Ivezić, klavir

12) John Williams: Tema iz filma “Ratovi zvijezda”

13) Carl Orff: O fortuna iz kantate “Carmina burana”

Dirigent: mo. Ilja Stupel

Orkestar i zbor Opere HNK u Zagrebu

Koncertne majstorice: Vlatka Peljhan i Mojca Ramušćak

Voditelj umjetničkog studija uloga: Darijan Ivezić

Korepetitori: Vjekoslav Babić, Helena Borović, Nina Cossetto, Silvana Čuljak

Više informacija na www.hnk.hr.