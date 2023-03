Predviđamo Oscare: Zašto Tár, film godine, neće pobijediti

Uz poneki teško objašnjiv propust, kao što je zaobilaženje filmova "Poslije sunca" debitantice Charlotte Wells i "Dvostruka prijevara" kultnog korejskog redatelja Parka Chan-wooka, te preobilno dijeljenje nominacija filmovima "Sve u isto vrijeme" i "Na Zapadu ništa novo", što graniči s bezobraštinom, ovogodišnja raspodjela nominacija prilično je korektna. U mnogim kategorijama pod rubrikom "trebao je biti nominiran" kolegica Jelena Ružić i ja doista smo teško pronašli "preskočene", naročito u raspodjeli glumačkih nominacija, što pokazuje da je Američka filmska akademija ipak dosta dobro odradila prvi dio posla. Ali o konačnoj ocjeni ovisit će kako će odraditi drugi dio posla, onaj koji će se odvijati kasno noćas do jutarnjih sati.

Noć uoči same dodjele predikcije najupućenijih filmskih kritičara, koji su bliski Akademijinim krugovima, idu debelo u korist žanrovskog hibrida "Sve u isto vrijeme", produkcijske kompanije A24, koja je utemeljena tek prije 11 godina, ali etablirala se kao kuća kreativaca koja svojim indie filmovima dostojno parira Hollywoodu. Predviđaju mu se Oscari u gotovo svim najvažnijim kategorijama – za najbolji film, režiju, glavnu žensku ulogu, sporednu mušku i žensku ulogu. Dogodi li se doista takva raspodjela najvažnijih Oscara, a imajući u vidu da će još pokojeg otkinuti Netflixov "Na Zapadu ništa novo", svakako onoga za najbolji strani film, bit će ovo godina velikog poraza starog Hollywooda. No hoće li se doista prognoze ostvariti?

Oscar uvijek iznjedri pokoje iznenađenje pa s tim uvijek treba računati. Teško je zaboraviti kako je prošle godine niotkuda iskrsnula "CODA" , a godinu prije trijumfirao Anthony Hopkins, iako mu nitko nije davao izglede. Stoga i naše predikcije ovdje predviđaju pokoje iznenađenje, bilo bi "preziheraški" baciti sve karte na predikcije iz Los Angelesa. Filmska priča godine svakako je "Tár" redatelja Todda Fielda, koji smo oboje istaknuli u kategoriji "Oscara bi trebao dobiti" . To je briljantna studija visokog društva okićena kritikom woke kulture, kojom na neki način kontrira i samom tkivu Američke filmske akademije. U izboru 165 filmskih kritičara iz cijeloga svijeta "Tár" je uvjerljivo najbolji film, ali ukusi kritike i raznih žirija, a pogotovo Akademijinih glasača, uvijek su se razlikovali. No, vjerujte, bolje je vjerovati kritici.

Dovoljno je samo vidjeti izvedbu Cate Blanchett u ulozi antijunakinje Lydije Tár da vam zastane dah, ona je glumačka besmrtnica, umjetnica najvišeg mogućeg ranga. Ne dodijeli li joj Akademija Oscar, već se doista, kako kažu predikcije, odluči za Michelle Yeoh, bit će to ljaga koju neće nikada sprati. Ako se to dogodi, bit će to vrhunac idiotizma političke korektnosti. Spomenimo još da će Oscar za najboljeg glumca vjerojatno dobiti utjelovljenje Elvisa Presleya, mladi Austin Butler, što neće biti nezasluženo. Iako, Paul Mescal i Colin Farrell također su sjajni.

Nominirani:

najbolji film

Tár

Duhovi otoka

Fabelmanovi

Elvis

Trokut tuge

Avatar: Put vode

Women Talking

Na Zapadu ništa novo

Sve u isto vrijeme

Top Gun: Maverick

najbolja režija

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Trokut tuge)

Martin McDonagh (Duhovi otoka)

Steven Spielberg (Fabelmanovi)

Dan Kwan, Daniel Scheinert (Sve u isto vrijeme)

najbolja muška uloga

Paul Mescal (Poslije sunca)

Colin Farrell (Duhovi otoka)

Bill Nighy (Living)

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (Kit)

najbolja ženska uloga

Cate Blanchett (Tár)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Fabelmanovi)

Ana de Armas (Plavuša)

Michele Yeoh (Sve u isto vrijeme)

najbolja sporedna muška uloga

Brendan Gleeson (Duhovi otoka)

Barry Keoghan (Duhovi otoka)

Judd Hirsch (Fabelmanovi)

Ke Huy Quan (Sve u isto vrijeme)

Brian Tyree Henry (Causeway)

najbolja sporedna ženska uloga

Kerry Condon (Duhovi otoka)

Hong Chau (Kit)

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda zauvijek)

Jamie Lee Curtis (Sve u isto vrijeme)

Stephanie Hsu (Sve u isto vrijeme)

najbolji strani film

Tiha djevojka (Irska)

Blizu (Belgija)

Na Zapadu ništa novo (Njemačka)

Argentina, 1985. (Argentina)

EO (Poljska)

JELENA RUŽIĆ

Oscar će dobiti:

najbolji film – "Sve u isto vrijeme"

"Tár" je možda ipak malo pretenciozan glasačima, a od svih ponuđenih u ovoj najvažnijoj kategoriji "Sve u isto vrijeme" ima najveće izglede za pobjedu, iako mu je "Top Gun: Maverick" velika konkurencija.

najbolja režija – Daniel Kwan i Daniel Scheinert

Redateljski spoj dvojice Daniela napravio je sjajan posao, a čini se da će Akademija upravo njima biti najnaklonjenija.

najbolja muška uloga – Austin Butler

Brendan Fraser najveća mu je konkurencija, ali nekako se čini da je reinkarnacija kralja rock ‘n’ rolla koju je omogućio Butler malo veći favorit.

najbolja ženska uloga – Cate Blanchett

Iako se vodi tijesna utrka između Blanchet i Yeoh, posebice zbog političke korektnosti prema kojoj bi bolja priča bila da Yeoh, kao prva Azijatkinja, dobije ovu nagradu, Blanchet će ipak, a zahvaljujući i scenariju "Tára", večer završiti kao pobjednica.

najbolja sporedna muška uloga – Ke Huy Quan

"Sve u isto vrijeme" u mnogim je kategorijama jedan od favorita. No ovdje gotovo da nema jaču konkurenciju.

najbolja sporedna ženska uloga – Angela Bassett

Ovaj će Oscar biti potvrda njezinoj cijeloj karijeri, iako je Lee Curtis možda i bolja. No gracioznost i dostojanstvo koje je donijela u ovoj ulozi vrijedni su Oscara.

najbolji strani film – "Na Zapadu ništa novo"

Daleko od toga da je film dobar, ali dobio je iznenađujuće puno nominacija. I dok nema šansu u kategoriji za najbolji film, čini se da će se Akademija ovdje za to iskupiti.

Oscar bi trebao dobiti:

najbolji film – "Tár"

Najbolji film godine! Važan, pametan, šokantan, strašan i očaravajući!

najbolja režija – Todd Field

Slojevito, zrelo, koncizno, bez ijedne zamjerke!

najbolja muška uloga – Austin Butler

Butler je sjajan! I zapravo jedini razlog zbog kojeg i vrijedi pogledati " Elvisa”.

najbolja ženska uloga – Cate Blanchet

Njezina uloga života. Tako višeslojno, intelektualno zrelo, umjetnički besprijekorno. 10/10!

najbolja sporedna muška uloga – Brendan Gleeson

Iako on i Colin Farrell čine famozan glumački dvojac, Gleeson se ovdje ipak više ističe. No ističe se i u konkurenciji u kojoj se ovdje našao.

najbolja sporedna ženska uloga – Jamie Lee Curtis

Ako se kaže da je sjajna u ovom hektičnom uratku, zvučat će kao eufemizam. A ako joj u ovu nominaciju mogu stati i prethodne uloge, onda je svakako zaslužila ovu pobjedu. Naravno, ako se uopće pojavi na dodjeli Oscara jer, kao što je nedavno izjavila, ipak ide ranije na spavanje.

najbolji strani film – "Tiha djevojka"

Jedan od najboljih lanjskih filmova! Jedna tako divna, nježna, prozračna i pitka priča iznimne realizacije zaslužila je pobjedu.

Trebao je biti nominiran:

najbolji film – "Poslije sunca"

Ako su "Na Zapadu ništa novo" ili "Avatar" mogli dobiti nominaciju, uistinu je nevjerojatno da film poput "Poslije sunca" nije. Svakako je zaslužio više pozornosti.



najbolja režija – Charlotte Wells ("Poslije sunca")

Između Charlotte Wells i Parka Chan-wooka odluka je ipak pala na Wells. Tako jednostavan film, a opet u svojoj elegičnosti tako punokrvan i bogat. K tomu, prvijenac!

najbolja muška uloga – Daniel Craig ("Nož u leđa: Glass Onion")

Daniel Craig na svojim leđima nosi dobar dio filma. No možda je malo preprpošan i prezabavan da bi dobio nominaciju od Akademije.

najbolja ženska uloga – Viola Davis ("Žena kralj")

Uz nenominiranje "Dvostruke prijevare", ovo je najveća nepravda ovogodišnjih nominacija.

najbolja sporedna muška uloga – Brad Pitt ("Babylon")

Brad Pitt ko Brad Pitt. Ako Steven Spielberg svake godine kao po defaultu zasluži koju nominaciju, šteta što to nije slučaj i s Bradom Pittom.

sporedna ženska uloga – Dolly De Leon ("Trokut tuge")

Nakon prepoznavanja drugih filmskih institucija, uključujući i BAFTA-u, činilo se da će i američka Akademija dati nominaciju filipinskoj glumici koja je sa svojom malom ulogom zaslužila ovako veliku stvar.

najbolji strani film – "Dvostruka prijevara" (Koreja)

Nevjerojatno je da ovakav film nije zaradio nijednu nominaciju, a bilo bi i više nego zasluženo čak i da je osvojio Oscar. Kao što bi bilo zasluženo i da je Park Chan-wook dobio barem priliku za utrku za zlatni kipić u kategoriji za najboljeg redatelja.

Oscar će dobiti:

najbolji film – "Sve u svoje vrijeme"

Prema svim ozbiljnijim predikcijama, ovaj žanrovski hibrid uzet će glavni kipić. No ovaj je film raskolio Akademiju po dobnoj strukturi, mlađi su članovi plebiscitarno na njegovoj strani, a stariji će biti neodlučni i prosut će glasove na više klasika – "Fabelmanove" , "Tár" i "Duhove otoka".

najbolja režija – Steven Spielberg

Nikada ne treba podcijeniti Spielberga ni njegov krug prijatelja i fanova unutar Akademije. Postoji velika baza njegovih poklonika koji bi rado dali Oscar njegovu biografskom filmu. Spielberg je ovdje, kao i uvijek, najveća zvijezda svojih filmova.

najbolja muška uloga – Austin Butler

Kada u jednoj godini imate ekranizacije dviju najvećih američkih ikona pop-kulture, Marylin Monroe i Elvisa Presleya, čini se nemogućim da nijedno njihovo utjelovljenje ne osvoji Oscar. Mladi Butler ima veliku naklonost glasača koji žele poručiti da je kralj još uvijek živ. Dakako, tu su i emocije zbog nedavne smrti Elvisove kćeri Lise Marie.

najbolja ženska uloga – Cate Blanchett

Iako se posljednjih tjedan dana čini da je Michelle Yeoh u stanovitoj prednosti u odnosu na Cate, ja jednostavno vjerujem u razboritost glasača i ne pada mi na pamet da se kladim na malezijsku glumicu. Ne dobije li Cate sasvim zasluženo svoj treći Oscar, bit će to nepravda i Akademijina blamaža biblijskih razmjera.

najbolja sporedna muška uloga – Ke Huy Quan

U svim predikcijama vodi i na njega se slobodno može staviti malo veća hrpa eura. Međutim, vjerujem da će veći dio filmskih ljubitelja, u trenutku kada bude dizao kipić, naglas izgovoriti: "Zašto ga, dovraga, nisu dali Gleesonu?"

najbolja sporedna ženska uloga – Angela Bassett

Posljednjih joj se dana opasno približila Jamie Lee Curtis, no Angela Bassett ima dosta aduta: naprosto je bolje odigrala svoj show, a usput, ne nevažno, jedina je crna glumica među nominiranima. No mogla bi postati kolateralna žrtva ako Oscara dobije Michelle Yeoh pa ispadne da je time zadovoljena rasna jednakost.

najbolji strani film – "Na Zapadu ništa novo"

Sve osim pobjede ovog remakea bilo bi osmo svjetsko čudo; film je nominiran za čak devet Oscara pa nominacija ostala četiri filma djeluje gotovo besmisleno.

ROBERT BUBALO

Oscar bi trebao dobiti:

najbolji film – "Tár"

Filmsko majstorstvo najviše klase, simfonijski triler koji tematizira visoku klasu i oštro propitkuje kulturu otkazivanja miljenik je kritike i apsolutni film godine. Članovi Akademije, međutim, pripadaju establišmentu koji konzumira woke kulturu pa je ovaj film, na nesreću, poput snajpera nanišanio baš na glasače.

najbolji redatelj – Todd Field

U fotofinišu mrvica argumenata prevagnula je na stranu Todda Fielda u odnosu na Rubena Östlunda. Obojica se bave bogatima, no Östlundova je izvedba žanrovski monolitna, a Fieldova majstorski vrluda od dokumentarizma, preko kaustičnog crnog humora do psihotrilera stvarajući monumentalnu antiheroinu.

najbolja muška uloga – Paul Mescal

Kada gledate Paula, ne osjećate glumu, gledate život jednog naizgled mirnog i nježnog oca, duboko u sebi rastrganog na milijun komadića kristala. Kompleksna uloga kroz koju se prožima vatromet tužnih emocija.

najbolja ženska uloga – Cate Blanchet

Da se mene pita, dodijelio bih joj Oscar za ulogu 21. stoljeća jer u ovih dvadeset i kusur godina nijedna glumica nije dodirnula nebo kao ona. Elegancija kojom je odigrala dirigenticu, moć kojom se pretvara u seksualnu predatoricu i pragmatizam kada postaje majka i partnerica čine je svevremenskom divom.

najbolja sporedna muška uloga – Brendan Gleeson

Kad mu vidite oči, pogled i stav u prvom kadru, osjetite aureolu gubitnika kojom je za mrvicu odskočio u odnosu na ostatak inače sjajnog glumačkog ansambla. Okrutne scene rezanja vlastitih prstiju samo su nakit na njegovu sjajnu izvedbu nesretnika koji se ne može riješiti svoje sjenke. Koliko ste se puta, poput njega, pokušali neuspješno riješiti gnjavatora?

najbolja sporedna ženska uloga – Kerry Condon

U McDonaghovu filmu cijeli glumački ansambl sjajno funkcionira, a jedina ženska uloga, koja je pripala Kerry Condon, savršeno se uklopila u taj divlji, priglup muški svijet. Ona je svome liku dala balansiranu dozu odlučnosti, koju nije slomila ni urođena ženska nježnost.

najbolji strani film – "Tiha djevojka"

Kakvo je samo divno iznenađenje ova komorna drama, toliko irski okrutna, a opet i beskrajno topla. Kada europski filmovi počinju sličiti jedan drugome kao jaje jajetu, jer festivalski selektori razmišljaju po utabanoj špranci, pojave se "incidenti" poput ovog prekrasnog djela, koje jednu banalnu priču pretvara u mukotrpnu dječju poeziju.

Trebao je biti nominiran:

najbolji film – "Poslije sunca"

Zadivljujući film koji se razvija poput slike na polaroidu govori nam kako se prisjećamo ljudi koje smo izgubili. Šteta što se nije našlo mjesta za ovaj film, a moglo je, jer među nominiranima ima doista nekoliko budalaština.

najbolja režija – Charlotte Wells

Njezin debitantski uradak "Poslije sunca" postupno odjekuje daleko izvan svojih okvira. Film u jednom trenutku počinje drhtati od težine svega onoga što glavna junakinja ne može ostaviti za sobom.

najbolja muška uloga – Brendan Gleeson

Čudno je kako se Brendan našao među nominiranima za sporednu ulogu, kad je ne samo al pari Colinu Farrellu nego se "Duhovi otoka" i temelje na njemu. On je pokretač radnje, a Farrell ga samo prati. Ovo je zapravo glupa tehnička pogreška Akademije.

najbolja ženska uloga – Viola Davis

Kakva je to samo preobrazba, od kraljice bluesa prije dvije godine do kraljice moćnih ratnica. Očito se uloge žena koje se bore muškim oružjem (čitaj batinama) manje cijene od onih koje se bore mozgom i feminističku borbu svode na intelektualnu supremaciju.

najbolja sporedna muška uloga – Zlatko Burić

Da, ima ovdje malo klasičnog hrvatskog domoljublja, no da se našao među nominiranima, tko bi išta mogao reći? Zlatko je izdominirao i nad velikim Woodyjem Harrelsonom, a već i sam europski Oscar mogao je biti referenca da se nađe među nominiranima i za pravi Oscar.

najbolja sporedna ženska uloga – Frankie Corio

Nažalost, Oscari nisu nikada bili skloni dječjim ulogama pa tako ni ova 13-godišnja Škotlanđanka nije nagrađena nominacijom za divnu ulogu kćeri u filmu "Poslije sunca" . Ali, vidim je za manje od deset godina kako ponosno diže prvi, nekoliko godina kasnije drugi, a onda i druge zlatne kipiće...

najbolji strani film – "Dvostruka prijevara"

Park Chan-wook, jedan od četiriju velikana korejskog filma, svoje je filmsko umijeće dokazao i u ovoj iznimno složenoj kriminalističkoj ljubavnoj drami, u kojoj ponovno eskalira njegova fikcija da gledatelj mnogo toga mora otkriti sam, poput detektiva. Vjerojatno je film glasačima jednostavno bio nerazumljiv.

