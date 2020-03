DHK nastavlja aktivnosti iako je zgrada iz koje djeluje označena kao opasna za boravak

U nedavnom potresu teško je stradala i zgrada na trgu bana Jelačića 7 u kojoj već desetljećima djeluje Društvo hrvatskih književnika. hvaljujem na interesu za DHK. Kako će i kada DHK nastaviti svoje brojne aktivnosti?

_ Zgrada u kojoj se nalaze naše prostorije pretrpjela je ozbiljna oštećenja i označena je crvenom naljepnicom kao opasna za boravak. Upravo iz prostora sklanjamo vrijedne stvari, računala i najvažnije dokumente koji su nužni za funkcioniranje Društva. Djelatnice Tajništva rade od kuće, provodimo one aktivnosti koje možemo u ovim okolnostima, a to je uređivanje i izdavanja časopisa i knjiga. U pripremi je "Republika" broj 3-4, uskoro izlaze iz tiska knjige Slavka Jendrička i Drage Čondrića. Naši ogranci također rade, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski raspisao je prekjučer natječaj "Julije Benešić", a natječaji za Nagradu "Anto Gardaš" i Nagrade Dana hrvatske knjige (Judita, Davidias i Slavić) su zatvoreni i povjerenstva rade pa ćemo obavijestiti javnost o dobitnicima kao i proteklih godina. Istarski ogranak priprema sljedeći broj "Nove Istre", a aktivan je i elektronički časopis za kritiku "Stav", pripremaju se nove knjige. Ogranak u Zadru u suradnji s Filatelističkim društvom pripremaju prigodni žig i omotnicu u povodu 120. godišnjice Društva hrvatskih književnika, koju smo planirali svečano obilježiti 22. travnja u Zagrebu i ograncima. Upravni odbor Društva u stalnoj je vezi i sastat će se čim to okolnosti dopuste _ izjavila je za Večernji list tajnica DHK Ružica Cindori.

Također je rekla da su na mrežnim stranicama Društva i ogranaka dostupni su njihovi časopisi, a tamo će uskoro početi predstavljati i knjige iz "Male knjižnice", objavljujući svakoga dana izabrane ulomke.

_ Radimo na tome da stranica otvori za tekuću produkciju naših članova _ veli Ružica Cindori koja za sada ne zna hoće li se DHK preseliti u neki drugi prostor, budući da će prostorije na trgu bana Jelačića očito biti izvan pogodna na duži rok.

_ Predsjednik Društva Đuro Vidmarović o svemu je izvijestio ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek _ veli Ružica Cindori te obećava da će se isplata honorara izvršavati redovito i u skladu s odlukom Ministarstva kulture o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi od 24. ožujka. Tajnica DHK tvrdi da će posebno voditi računa o samostalnim umjetnicima i umjetnicima koji nemaju prihode po osnovi nesamostalnog rada.