Da im ne garantiraju posao nakon isteka mandata, ne bi se ni javljali na natječaje?

U sjeni kampanje za sljedeće lokalne izbore u Splitu po kuloarima se špekulira tko od šefova kulturnih institucija ima "osigurač" u ugovoru o radu. Konkretnije, tko je i zahvaljujući kome uspio dobiti ugovor koji mu i nakon isteka mandata jamči zaposlenje u skladu sa stručnom spremom. Tu temu pokrenuo je na posljednjoj sjednici bivšeg Gradskog vijeća mostovac Joško Markotić, koji je otvoreno pitao ima li ravnateljica Muzeja grada Branka Brekalo tajni ugovor. Na istoj toj sjednici zbog rušenja kvoruma izbjegnuta je rasprava o smjeni intendanta Srećka Šestana, koju je zbog takvog aneksa ugovora šefa Opere Jure Bučevića predložilo Kazališno vijeće. Oglasilo se i Radničko vijeće HNK Split ističući da do objave u medijima nisu imali nikakvih saznanja o spornom aneksu Bučevićeva ugovora, koji nije prošao stručnu provjeru usklađenosti ni sa Zakonom o kazalištima ni sa Statutom HNK Split i drugim pravnim aktima kazališta. Naknadno se saznalo da nije parafiran u pravnoj službi Grada ni kazališta pa je upitna i njegova valjanost.

– Opravdano je razmotriti može li se sklapanje spornog aneksa ugovora smatrati kažnjivim djelom, odnosno u slučajevima odgovornih osoba intendanta i gradonačelnika zloporabom položaja i ovlasti te nezakonitim pogodovanjem koje Kazneni zakon definira kao kaznena djela protiv službene dužnosti. Upitno je i savjesno obavljanje dužnosti djelatnika pravnih službi Grada Splita i HNK ako su takav sporan dokument prihvatili bez pitanja pa je prema Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi potrebno utvrditi i njihovu eventualnu službeničku odgovornost – piše u priopćenju Radničkog savjeta.

Podsjećaju da ovaj aneks ugovora nije prvi primjer vezan za HNK Split navodeći presedan iz 2012. pri sklapanju menadžerskog ugovora s tadašnjim intendantom Tončijem Bilićem. Ugovor je dulje od godinu dana bio "pažljivo čuvana tajna", sve dok zahvaljujući tadašnjem Radničkom vijeću HNK Split nije postao dostupan javnosti. Tada je ugovor s Tončijem Bilićem raskinut, ali bez ikakvih posljedica za odgovorne. Među kulturnjacima u Splitu mnogi se sjećaju Bilićeva ugovora, koji je nazvan "faraonskim", a sličan menadžerski ugovor navodno je imala i bivša ravnateljica Muzeja grada Splita Narcisa Bolšec Ferri.

Da ne gatamo, poslali smo dopis Mariju Negotiću, pročelniku po ovlaštenju Službe za društvene djelatnosti Grada Splita, pitajući tko sve od ravnatelja splitskih ustanova u kulturi ima ugovor o radu s klauzulom da nakon isteka mandata može ostati raditi u njoj. Odgovor je, ukratko – svi intendanti i ravnatelji gradskih ustanova, osim ako im se ugovor ne prekine zbog kršenja zakona!

– Posve je jasno da se ravnateljima i intendantu jamči zapošljavanje u ustanovi nakon prestanka mandata, i to zato što prekidaju svoj radni odnos u toj ustanovi ili izvan ustanove radi stupanja na dužnost te bi se bez predmetnog uglavka u ugovoru rijetko tko javio na raspisani natječaj. Predmetna praksa odvija se u skladu s odredbama Zakona o radu više od 30 godina u pogledu ravnatelja ustanova i intendanta, a bilježimo je i pri sklapanju ugovora za odgovorne osobe trgovačkih društva kojima je osnivač Grad Split – rekao nam je Negotić i dodao kako su neki od tih ugovora prošli i provjeru nadležnog Općinskog državnog odvjetništva.

Dodatno se poziva na nacrt Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, koji nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnošću predviđa da osobe koje su prije obnašanja dužnosti bile zaposlene na neodređeno vrijeme u ustanovi u kulturi imaju pravo povratka na rad, odnosno rasporeda na radno mjesto jednake složenosti poslova. Negotić očekuje da će se tako zakonski regulirati kasniji položaj upravitelja javnih ustanova u kulturi i nacionalnih kazališta, što bi značilo da su se u Splitu, eto, samo malo požurili. Pa se tako i pročelnik u odgovoru Večernjem listu ne poziva samo na praksu nego i na zakon koji još nije donesen.

Dosadašnja praksa u primjeni navedene klauzule kod ugovora intendanata i ravnatelja HNK Split govori da do sada nijedan intendant nije odabrao da se zaposli u toj kući nakon isteka mandata, dok su u ustanovama kojima je osnivač Grad Split ravnatelji pretežito dolazili iz redova zaposlenika ustanove, u koje su se potom i vraćali.

Tko poimenice ima ugovor s klauzulom, odgovor nismo dobili pa bismo mogli zaključiti da ga imaju ravnatelji triju splitskih kazališta, Etnografskog muzeja, Galerije umjetnina, Hrvatskog pomorskog muzeja, Muzeja Domovinskog rata, Muzeja grada Splita, Prirodoslovnog, MKC-a, Hrvatskog doma, Zlatnih vrata... Znakovita je pročelnikova konstatacija: bez predmetnog uglavka u ugovoru rijetko tko bi se javio na raspisani natječaj za ravnatelje ili intendanta.

Nakon splitskog skandala otkriveno je da sličan ugovor ima i intendant riječkog HNK Marin Blažević, ali u Gradu Rijeci rekli su nam da neće problematizirati ugovor s intendantom Blaževićem budući da je pravilnikom o radu HNK Ivana pl. Zajca predviđeno i zapošljavanje po pozivu.

– U tom kontekstu odredba u ugovoru s Marinom Blaževićem nema snagu veću od pravilnika. No treba razumjeti i to da HNK, osim administrativnog i tehničkog osoblja, zapošljava i vrsne umjetnike iz raznih polja te je upravo zato na specifičan način osigurano provođenje politike zapošljavanja umjetničkog kadra. Naravno, to nipošto ne znači da je ijedno radno mjesto apsolutno "osigurano" unaprijed za nekoga, ikoga, a pogotovo ne mimo poštivanja odrednica pravilnika o radu HNK. Ako Kazališno vijeće koje je nadležno za sklapanje ugovora s intendantom bude smatralo da odredbe ugovora treba drukčije definirati, to može učiniti na jednoj od svojih sljedećih sjednica – rekli su nam iz Grada Rijeke.

Što se tiče ostalih ustanova u kulturi kojima je Rijeka osnivač, slične klauzule postoje u Gradskom kazalištu lutaka, Art kinu i Gradskoj knjižnici Rijeka. Za sklapanje tih ugovora također su nadležna kazališna, odnosno upravna vijeća tih ustanova.

U Zagrebu ta vrsta "osigurača" obično nije bila praksa pa će i uspješna intendantica HNK Zagreb Dubravka Vrgoč, nakon što je na čelu središnjeg hrvatskog kazališta zamijeni Iva Hraste Sočo, morati pronaći posao izvan kuće koju je vodila punih osam godina. S mjesta ravnatelja, u skladu sa zakonom, tada bi trebali otići i njezini ravnatelji Opere, Drame i Baleta. Nova intendantica tijekom trajanja svojeg mandata imat će pravo na vlastite ravnatelje, čiji će ugovori trajati koliko i njezin. Ni u zagrebačkim gradskim ustanovama u kulturi "vanjski" ravnatelji obično nisu ostajali nakon što bi im mandati istekli, a i gotovo je nemoguće zamisliti da bi u Zagrebu takvo što prošlo bez skandala ili barem glasnih protesta vječno prekarne nezavisne scene.

Ni iznimno dugovječna intendantica HNK u Varaždinu, za čijeg je mandata to kazalište i dobilo status nacionalne kuće, očito nije računala na bilo kakav novi ugovor kada je samoj sebi potpisala otkaz. Podsjetimo, Jasna Jakovljević odlučila je podnijeti ostavku u jeku optužbi za nepravilnosti u poslovanju, nakon čega joj je gradonačelnik Neven Bosilj javno ponudio mjesto svoje savjetnice za kulturu, što je i prihvatila. Na njezino mjesto u HNK Varaždin nedavno je došla Senka Bulić.

I dok u drugim gradovima intendanti obično postaju ljudi izvana, ekonomistica Dražena Vrselja 1. travnja 2019. postala je prva intendantica u stoljetnoj povijesti osječkog HNK, a do tog statusa penjala se tijekom čak 33 godine rada u toj kući. Ravno s Ekonomskog fakulteta došla je u HNK u prosincu 1986. kao volonterka, a bila je abonent i u srednjoj školi i na fakultetu. Radila je kao organizatorica prodaje pa napredovala prema voditeljici marketinga, bila je i poslovna ravnateljica pa intendantica.

– Kod nas je situacija drukčija, i moji prethodnici Božidar Šnajder te Vlaho Ljutić stigli su na mjesto intendanta ili v. d. intendanata iz našeg sustava, baš kao i ja, i u sustavu su ostali nakon isteka mandata – kaže nam intendantica Vrselja.

Suosnivači HNK u Osijeku su, inače, Grad Osijek i Osječko-baranjska županija u jednakim omjerima. Usporedbe radi, za gradske tvrtke pravilo je da direktori koji su došli "izvana" mogu po isteku mandata izabrati otpremninu ili novo radno mjesto sukladno njihovoj stručnoj spremi. Što se HNK konkretno tiče, Kazališno vijeće potpisuje ugovor s intendantom na mandat od četiri godine i pri tome se reguliraju uvjeti. Najlogičnije je i pravno utemeljeno, kažu nam u kazalištu, da odlazi nakon mandata. Otpremnine u sklopu menadžerskog ugovora u HNK u Osijeku, ističu, ne postoje.