Cijeli dan događanja, radionice i povratak DIY sajma Fijuk za rođendan Komikaza

Manifestacija "1 DAN JAHANJA" u Galeriji Atelijera Žitnjak održava se u subotu, 21. svibnja, od 16 do 23 h, a uključuje jednodnevnu izložbu međunarodnog strip-kolektiva i nakladničke platforme Komikaze; četvrto izdanje zagrebačkog Fijuka, regionalnog sajma fanzina, grafika i DIY tiskovina te kulture; kao i glazbeni program u obliku vrtne zabave te prigodnu zakusku... Jer Komikaze slave 20. rođendan! Sretan im bio!

"Atelijerima Žitnjak je veliko veselje i zadovoljstvo objaviti da nadolazeće subote, 21. svibnja, povodom proslave 20. rođendana njihovog osnutka i rada, u Galeriji AŽ na jedan dan ugošćujemo izložbu međunarodnog strip-kolektiva i nakladničke platforme Komikaze, pokrenute 2002. u Zagrebu. Na regionalnoj, europskoj, pa i svjetskoj sceni, Komikaze su u posljednjih 20 godina postale sinonim za maštovit, uspješan i beskompromisan pristup alternativnom stripu eksperimentalnog karaktera, a to je potvrđeno brojnim lokalnim i internacionalnim izložbama, projektima i priznanjima, čija je kruna Nagrada najboljeg izdanja Angouleme strip-festivala (FR) u kategoriji nagrade za alternativni strip 2020. godine, za 18. broj tiskanog Komikaze-magazina (u međuvremenu su izašla još dva!). Time su se Komikaze uspele na sam vrh svjetskog alter-stripa, pa i stripa uopće, no i bez toga bi njihova izložba u Zagrebu, gdje je sve počelo, bila prvorazredni stripovski i kulturni događaj" poručuju iz Galerije AŽ.

Izložba u Galeriji AŽ sastoji se od ilustracija za naslovnice Komikaze magazina na XXL formatima, dok sam program 1 DAN JAHANJA uključuje i radionice ručnog sitotiskanja, izrade bedževa i crtanje tzv. "prekrasnih leševa" (kolaž-crteža nastalih prema principu slobodne razmjene toka svijesti), za koje nije potrebna prethodna prijava. Dovoljno je u subotu doći do Atelijera Žitnjak sa svojim majicama, potkošuljama i gaćama za sitotisak, dok su sve boje i crtaći pribor osigurani). No, to nije sve!

Izložbi Komikaza pridružit će se, nakon duge pauze, i četvrto izdanje zagrebačkog Fijuka, regionalnog sajma fanzina, grafika i DIY ("do-it-yourself" ili "uradi-sam") tiskovina i kulture (zadnje se održalo na zimu 2018. g. u prostoru Zelene akcije u Frankopanskoj, u organizaciji Mreže antifašistkinja Zagreba), na kojem će se predstaviti lokalni mikro-izdavači/ce i kolektivi Agata i Apolonija Lučić, Amio Mon, Benjamin Beljan, M28, Petikat, gosti iz Beograda Konvoj bonton bajkera te same Komikaze i Atelijeri Žitnjak sa svojim brojnim izdanjima. Od 16 sati nadalje. Ali, ni to još nije sve!

Pored prigodne rođendanske slatko-slane zakuske otvorene svima, koliko ih ima, uvečer će uslijediti vrtna zabava u žitnjačkom unutrašnjem dvorištu, tijekom koje će posjetitelje/ice uveseljavati mlada gradska glazbenica Amio Mon (od 21 do 22 h), a nakon nje će svoj premijerni nastup ostvariti DJ-ica Lotta Love (od 22 do 23 h), koja će ljubav za sve širiti u sveobuhvatnim krugovima duha. Pridružite se!