Bliži se 19. Zagreb Film Festival

Približava se velika filmska avantura koju će 19. godinu zaredom prirediti Zagreb Film Festival. Kino SC, kino Tuškanac, Teatar &TD i Urania te HUB385, kao i online platforme kinoeuropa.hr i croatian.film, od 14. do 21. studenoga okupit će brojne filmske naslove u natjecateljskim i popratnim programima, ali i ugostiti filmske profesionalce u sklopu programa Industrija. Najmlađi će pak i ove godine imati priliku uživati u selekciji filmskih ostvarenja na KinoKino Festivalu, koji će se odvijati usporedo sa ZFF-om.

Dio glavnog programa ovogodišnjeg ZFF-a bit će prvi tuniski film nominiran za Oscara (2021.) Čovjek koji je prodao svoju kožu (The Man Who Sold His Skin) redateljice Kaouther Ben Hanie, ljubavna priča o mladom sirijskom izbjeglici koji, želeći se ponovno sastati s voljenom ženom, završava kao eksponat u europskim muzejima. Susret elitnog svijeta visoke umjetnosti i bezizlazne situacije običnog čovjeka koji, da bi preživio, doslovno mora prodati vlastitu kožu, okosnica je ove provokativne satire prepune suptilnih političkih komentara. Priča je inspirirana kontroverznim umjetničkim djelom Tim (2006.) belgijskog suvremenog umjetnika Wima Delvoyea i njegovim “živim eksponatom”. U glavnoj ulozi gledamo sjajnog sirijskoga glumca Yahyu Mahaynija, koji je za ovu ulogu ovjenčan nagradom sekcije Horizonti u Veneciji, a beskrupuloznu i hladnu art-agenticu utjelovljuje Monica Bellucci.

Glavni program donosi i hrvatsku premijeru Zbornice, dugoočekivanog prvijenca Sonje Tarokić, ovjenčanog posebnim priznanjem žirija i priznanjem ekumenskog žirija u Karlovim Varima. Suočena s ograničenjima školskog sustava i okružena obeshrabrenim učiteljima, nova i entuzijastična osnovnoškolska pedagoginja Anamarija započinje borbu s problematičnim profesorom povijesti, nesvjesna da upravo takvim postupanjem polako postaje sve sličnija kolegama u zbornici. Glavnu ulogu u filmu tumači Marina Redžepović, a u ostalim se pojavljuju Stojan Matavulj, Nives Ivanković, Maja Posavec, Ivana Bakarić i Sandra Lončarić. Kroz platformu Kockice, ZFF prati rad Sonje Tarokić od njenih početaka (Tlo pod nogama – Zlatna kolica 2014.), a premijerom Zbornice zaokružit će se priča o razvoju ovog filmskog projekta koji je predstavljen 2013. godine na ZFF-ovoj radionici Moj prvi scenarij.

Program Ponovno s nama iz godine u godinu gledatelje podsjeća na redatelje čiji rad ZFF sustavno prati od svojih početaka. Među ostvarenjima poznatih imena iz ovogodišnje ponude, ističe se Belgijanac Joachim Lafosse, prepoznatljiv po suptilnoj i nijansiranoj razradi kompleksnih likova i situacija. Kao i u dosadašnjim ostvarenjima (Izbezumljenost, Nakon ljubavi, Na putu), pukotine u obiteljskim odnosima glavna su Lafosseova preokupacija u novom filmu Nemirni (Restless). Moćna i uzbudljiva ljubavna drama, koja se s puno osjećaja za detalje hvata ukoštac s obiteljskim problemima, inspirirana je autorovim iskustvom odrastanja uz bipolarnog oca, a prikazana je u natjecateljskom programu Festivala u Cannesu.

Uz glavni natjecateljski dugometražni i kratkometražni program te stalne programe Ponovno s nama, Velikih 5 te PLUS, ZFF i ove godine priprema bogat popratni program, koji, među ostalim, donosi filmove iz programa Mreže festivala Jadranske regije, Festivali pod reflektorom, u kojem selektori vodećih svjetskih festivala biraju filmove za ZFF-ovu publiku, i Ledolomke, svojevrsni nastavak ZFF-ovih programa žanrovskih filmova iz doba socijalizma koji će obuhvatiti filmove poznatih redateljica iz Istočne Europe.

Kao i dosad, dio festivalske filmske ponude bit će dostupan i izvan granica glavnoga grada. U sklopu programa ZFF putuje, filmovi Čovjek koji je prodao svoju kožu i Nemirni moći će se pogledati u kinima diljem Hrvatske. Više informacija o festivalu dostupno je na www.zff.hr.