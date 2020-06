Anonymousi hakirali policijske radije da puštaju "Fuck the Police"

Najpoznatiji svjetski hakeri, grupa Anonymous, vratili su se u velikom stilu. Nakon što su prije nekoliko dana na Twitteru najavili svoj povratak u "haktivističke" vode, prvi potez im je bio hakirati policijske radije u američkom gradu Chicagu da puštaju poznatu pjesmu "Fuck the Police" grupe NWA.

Anonymousi su to napravili u znak solidarnosti s prosvjednicima koji su zauzeli ulice diljem SAD-a kako bi se pobunili protiv brutalnog policijskog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda. Najavili su i da će napasti policijske stanice u Minneapolisu, napisavši na Twitteru kako su solidarni sa prosvjednicima i revolucionarima koji se bore protiv američke oligarhije i nepravde korumpiranog rasističkog sistema.

We stand in solidarity with the protesters and revolutionaries fighting the US oligarchy, fighting the injustice of a massively corrupt racist system that has continued on for generations. #BlackLivesMatter