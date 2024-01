Aktivizam ili vandalizam: Zalile Mona Lisu juhom, pa tražile zdraviju prehranu

Internetom se poput požara proširila snimka dvije žene koje su jutros Mona Lisu, jednu od najpoznatijih i najskupljih slika svih vremena, zalile juhom. Dogodilo se to u jutarnjim satima u Louvreu, najposjećenijem muzeju na svijetu koji je od 1804. godine dom Da Vincijeva remek djela.

Iako je "Mona Lisa" zaštićena neprobojnom staklenom barijerom pa nikakve prave štete nema, mnogi su zgroženi njihovim činom, dok dio (uglavnom mlađe) javnosti podržava ovaj potez kao radikalan način za skretanje pažnje na probleme klimatskih i drugih promjena koje utječu na naše zdravlje.

NEW - Climate radicals attack the Mona Lisa painting in the Louvre Museum, Paris.pic.twitter.com/OP3AGiNe0W