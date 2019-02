Rabljani u Zagrebu predstavili nikad bogatiju turističku sezonu

Predstavnici Turističkih zajednica Raba i Lopara danas su u Zagrebu najavili nikad bogatiju turističku sezonu na otoku Rabu, koji od ove godine nosi laskavu titulu Europskog otoka sporta, prvog takvog u povijesti. Na konferenciji za medije prisustvovali su brojni uzvanici, među kojima i pomoćnica ministra turizma Monika Udovičić te direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Otok Rab i ove je sezone bio jedna od najdražih destinacija za turiste pa je tako ostvario više od dva milijuna noćenja. Predstavnici otoka izvrsne rezultate očekuju i u nadolazećoj sezoni, a brojne turiste na otoku, uz čisto more, puno sunca, sportske staze i poznate rapske gastronomije, očekuju i raznovrsni i zanimljivi destinacijski događaji.

A Rab nudi zaista za svakoga po nešto - od Uskrsa na Rabu, Kantuna, Rabske fjere, Underwater Photo Marathona, Kanate i Najljepšeg otočnog adventa u Rabu do Festivala skulpture u pijesku, Pumidorfesta, Krumpirfesta, Paradise Samba Festivala, Loparske noći i Male gospe u Loparu.

– Kontinuirano radimo na razvoju naših manifestacija koje sve više postaju motivom dolaska turista tijekom cijele godine. Nudimo zaista za svakoga ponešto, od kulturno-zabavnih i sportskih do gastronomskih evenata, a posebno bih istaknula punoljetnost Fjere, koja će u ovoj jubilarnoj godini, kada slavimo 130. godina turizma, proslaviti svoje 18. izdanje. Veseli me i što nas u ovoj godini očekuje i čitav niz ulaganja i investicija u smještajne kapacitete, što u konačnici znači podizanje kvalitete same destinacije, a samim time i daljnji rad na repozicioniranju iste – izjavila je Ivana Matušan, direktorica Turističke zajednice Grada Raba.

Bogatu turističku ponudu otoka čine i brojne sportske manifestacije čime se Rab pozicionirao kao popularna outdoor destinacija. Rab island trail i 4 Island MTB samo su dio sportskih manifestacija koje privlačne zaljubljenike u sport i aktivni način života.

– Kao što je otok sreće poseban među jadranskim otocima tako je i na Rabu – mjesto Lopar jedinstveno po svoje 22 pješčane plaže. Od njih najpoznatija je Rajska plaža i ako netko ne može u Loparu naći plažu za sebe, onda ne može nigdje na Jadranu. Imamo za svakoga po nešto, od robinzonskih plaža do onih za kućne ljubimce. Kako bismo dodatno brendirali naše plaže godinama već organiziramo poznati Festival Skulpture u pijesku koji svake godine privlači sve veći broj turista iz cijeloga svijeta, a uz ostale manifestacije istaknuo bi Paradise Samba Festival, Loparsku noć i Malu gospu – istaknuo je Marin Mušćo, direktor Turističke zajednice Općine Lopar.

Na predstavljanju u Zagrebu vladala je prava otočka atmosfera za koju su bili zaslužni Draški beli maškari, maškari iz Lopara te Pučki pjevači. Oni su, naime, svojim nastupom predstavili djelić običaja maškaranja i karnevalskih događanja u Rabu i Loparu. Nakon toga, maškari su se preselili na Trg Bana Jelačića i veselje podijelili s građanima Zagreba, koji nisu mogli sakriti oduševljenje koje su im priredili gosti s Raba.