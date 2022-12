Petrol: Tužit ćemo Hrvatsku, izgubili smo 45,6 milijuna eura zbog regulacije, za početak zatvaramo benzinske postaje

Danas je u Ljubljani održana skupština dioničara Petrola, slovenske energetske kompanije, na inicijativu tvrtki Vizije holdinga i Vizije holding ena koje vodi poduzetnik Dari Južna, a koje zajedno imaju 6,66 posto dionica te najveće slovenske energetske tvrtke. Sjednica je prema pisanju slovenskih medija poput Financi bila iznimno dinamična. No, isto tako s ozbiljnim posljedicama. - Zbog neodržive regulative Petrol grupa u Hrvatskoj još nema sklopljene kupoprodajne ugovore za 2023. godinu za opskrbu naftnim derivatima. Zbog toga može doći do poremećaja u opskrbi hrvatskog tržišta naftnim derivatima. S obzirom na neodrživu regulaciju cijena naftnih derivata i gospodarsku štetu nanesenu Petrol grupi u 2022. godini, Petrol grupa u Hrvatskoj primorana je poduzeti daljnje mjere zaštite svojih interesa. Stoga će Petrol d.o.o u srijedu, 28. prosinca 2022. od 12:00 do 13:00 sati, zatvoriti svoja prodajna mjesta u Hrvatskoj (osim benzinskih postaja koje se nalaze na autocestama i na pomorskom dobru). Točenje goriva za vrijeme zatvaranja prodajnih mjesta bit će omogućeno hitnim/interventnim službama. Ovom mjerom želi se skrenuti pažnja na ozbiljnost situacije i spriječiti poremećaje u opskrbi te moguću nestašicu naftnih derivata u Hrvatskoj. Petrol se ispričava svim svojim kupcima i zahvaljuje im na razumijevanju, navodi se u priopćenju nakon sjednice.

Podsjetimo, Petrol je snažan gospodarski entitet i u nas s 2.300 djelatnika što je broj koji treba zahvaliti i uspješnom pripajanju hrvatskog distributera goriva Croduxa. Razlog je skupštine u ovaj pomalo neobično doba godine jasan, a to je regulacija cijena goriva u Sloveniji i Hrvatskoj zbog čega Petrol ima gubitke. Kako je navelo Sveslovensko društvo malih dioničara, nenadoknada štete Petrolu uslijed regulacije predstavlja nedopustivu štetu za njegove dioničare. Pa je tako od uprave Petrola zatraženo da vladama Slovenije i Hrvatske uputi zahtjev za naknadu dosadašnje štete zbog regulacije a onda da se šteta nadoknađuje i na mjesečnoj razini. Ako se takvom zahtjevu ne bi udovoljilo, pribjeglo bi se sudskim tužbama.

- Uprava Petrola poslala je 19 dopisa Ministarstvu gospodarstva vlade Roberta Goloba, ali nam štetu nisu vratili. Predložit ćemo mirno rješenje spora, inače ćemo tužiti Sloveniju i Hrvatsku, kazali su na skupštini iz uprave slovenske kompanije. Također, Petrol prijeti prestankom prodaje nekih energenata.

Nada Drobne Popovič, predsjednica uprave Petrol grupe rekla je kako je vlada Janeza Janše obećala kompaniji nadoknaditi štetu regulacijom no toga se nije držala. Navela je i pravna mišljenja dvojice slovenskih stručnjaka prema kojima je država odgovorna za posljedice regulacije cijena. Drobne Popović objasnila je razloge štete nastale regulacijom cijena derivata i u Hrvatskoj. Pravno mišljenje za svoje drugo najveće tržište, dakle Hrvatsku, predstavila je odvjetnica Belinda Čačić.

U Hrvatskoj su maloprodajne cijene naftnih derivata regulirane od 7. veljače, a prema izračunu Petrola do kraja rujna imaju gubitak od 45,6 milijuna eura, odnosno to je razlika obračunate bruto dobiti za isto razdoblje lani kada nije bilo regulacije, ali još uvijek čekaju obračun štete od strane sudskog vještaka za financije i računovodstvo te ovlaštenog revizora. Kako je navela Drobne Popovič, i u Hrvatskoj će ići istim pravnim putem kao u Sloveniji, dodajući još jedan postupak, odnosno zahtjev za prethodnim određivanjem nadležnosti suda EU, prenose slovenski mediji. U Sloveniji će prijedlog za mirno rješenje spora predati već u siječnju dok u Hrvatskoj još čekaju konačni obračun sudskog vještaka, no pretpostavljaju da će zahtjev državnom odvjetništvu moći predati oko 15. siječnja. Inicijator sjednice Dari Južna pitao je predsjednicu uprave Petrola i hoće li se obratiti Europskoj komisiji na što je dobio odgovor da je to u pripremi.

- Morat ćemo razmotriti privremeno zaustavljanje prodaje energenata, gdje cijena neće pokriti troškove. Ne želim to, jer bi to bilo stezanje posla. To bi dovelo do poremećaja u opskrbi, zaprijetila je Drobne Popovič.

- U 2022. godini regulacija goriva na svim tržištima imala je negativan utjecaj na EBITDA Grupe Petrol u ukupnom iznosu od 194,1 milijun eura, dok je regulacija ostalih energenata na tržištima Slovenije i Hrvatske imala negativan utjecaj od 16 milijuna eura. Najveći negativan utjecaj imat će regulacija goriva u Sloveniji do 20. lipnja (106 milijuna eura) i regulacija cijena goriva u Hrvatskoj (45,6 milijuna eura), sažela je predsjednica uprave Petrola. Nastavila je kako će nastavak regulacije goriva, lošiji uvjeti nabave i viši troškovi zbog inflacije i skupljih energenata također imati snažan utjecaj na poslovanje u 2023. godini. U slučaju da ne bude naknada za regulaciju cijena električne energije i prirodnog plina u Sloveniji - Zakon je još u usuglašavanju – najvjerojatnije će u crnom scenariju očekivani ukupni negativni učinak reguliranih segmenata u idućoj godini iznositi 248,1 milijuna eura, dodaje. Stoga će Petrol planirane investicije za 2022. i 2023. smanjiti za 100 milijuna eura, a time će se, dodaju, smanjiti i udio investicija namijenjenih zelenoj tranziciji.

- Nisam znao da je riječ o gotovo pola milijarde eura. Već danas vam govorim da ću tražiti produljenje skupštine dioničara 23. siječnja, s egzaktnim pitanjima, ako ništa ne riješimo do onda - pare na sunce!, kazao je dioničar Petrola.