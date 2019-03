Ovo su najutjecajnije žene u hrvatskom biznisu i financijama

Večernji list je napravio izbor 100 najutjecajnijih žena u Hrvatskoj, a ovdje ćemo izdvojiti 31 damu iz svijeta biznisa i financija.

Gordana Kovačević, dugogodisnja neprikosnovena šefica Ericssona Nikole Tesle, s više od 2000 zaposlenika, prometom od 1,5 milijardi kuna. Nema problema s time da dovede premijera na pressicu i pojašnjava mu što je 5G. Istovremeno je sklopila dilove s telekomimima da koriste njihovu a ne, primjerice opremu Huaweija za taj isti 5G. Sinonim je za uspješnu poslovnu ženu koja upravlja imovinom od 212 milijuna eura. Tjednik Lider dvije godine zaredom proglasio ju je najmoćnijom ženom u hrvatskom biznisu.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Marica Vidaković, prokuristica je Kraša, konditorske industrije koja ostvaruje milijardu kuna godišnjih prihoda. Njezina moć ne leži u poziciji već u povjerenju koju u nju imaju zaposlenici i mali dioničari kompanije. Kraš je jedna od rijetkih kompanija u kojoj je model radničarskog dioničarstva zaživio i preživjeo, a mnogi to zahvaljuju Marici Vidaković. Liderske je pozicije pokazala i u procesu sanacije Agrokora kada je stala na čelo dobavljača čije je interese obranila.

Foto: Žarko Bašić/PIXSELL

[video: 29961 / ]

Gordana Deranja, prva je žena na čelu Hrvatske udruge poslodavaca, a poziciju predsjednice obnaša u već drugom mandatu. Ne štedi nijednu vladu kada poziva na hitnost reformi i smanjenja poreznog opterećenja, a među prvima je otvorila i pitanje nedostatka radne snage na domaćem tržištu. Deranja dolazi iz 'muške industrije', odnosno vodi brodogradilište, ali primjer je ženskog liderstva kakvo je u Hrvatskoj rijetko.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Bernarda Cecelja vlasnica je tvrtke Bernarda koja se bavi proizvodnjom kreveta i madraca. Dobila je nekoliko nagrada za najbolji proizvod godine, kao i titulu poduzetnice godine za 2000., 2003., 2005., 2006., 2007. i 2010. godinu. Bernarda Cecelja nije samo poduzetnica nego i inovatorica, s naslovom vitezice inovacije koji je zaradila u Bruxellesu, a njezin jastuk "Pospanko" nagrađen je Zlatnom kunom. Svoju tvrtku izgradila je od nule, a kao poduzetnica inspirirala je mnoge u Hrvatskoj.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Lada Tedeschi Fiorio, potpredsjednica Atlantic Grupe i sestra Emila Tedeschija, među prvih deset dioničara Atlantic Grupe i članica NO-a Atlantica, koji je lani ostvario povijesno najviše prihode na svim regionalnim tržištima. Prihodi od prodaje grupacije u 2018. iznosili su 5,3 milijarde kuna, što predstavlja organski rast od 4,2%, dok dobit prije kamata, oporezivanja i amortizacije (EBITDA) iznosi 566 milijuna kuna i veća je za 9,3% u odnosu na 2017.

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL

Šibenik: Prometna policija dijelila ruže povodom Dana žena

[video: 29957 / Šibenik: Prometna policija dijelila ruže povodom Dana žena]

Anita Letica, predsjednica uprave Philipa Morrisa Zagreb, na čelu hrvatskog biznisa duhanske multinacionalke koja se okreće novim tehnologijama i manje rizičnim duhanskim proizvodima, Kompanija je u 2017. u RH ostvarila 2,4 mlrd. kuna ukupnih prihoda, 112 milijuna više nego godinu ranije.

Foto: Grgur Žučko/pixsell

Ruža Tomić Fontana, predsjednica uprave Coca-Cola HBC Hrvatska. Tvrtka je u 2017. ostvarila oko milijarde kuna prihoda, 986,2 milijuna kuna, što je za oko 85,7 milijuna kuna više nego godinu ranije

Foto: Igor Šoban/PIXSELL, Ilustracija

Josipa Jutt Ferlan direktorica je Zagreb City Hotela, pod čijim su krovom Double Tree by Hilton, Canopy by Hilton i Hilton Garden Inn, uspješna je menadžerica koja je cijeli radni vijek u turizmu i upoznala ga je uistinu sa svih strana; radila je na operativnim, komercijalnim, organizacijskim i razvojnim pozicijama, a prije Hiltona je bila na čelu najstarijeg zagrebačkog hotela Palace. Od lani vodi i udruženja hotelijera pri HGK.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Najmoćnije žene u hrvatskom sportu

[video: 29944 / ]

Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga. Njezina moć proizlazi iz pozicije prve žene Zagrebačkog Holdinga, ali i činjenice da je objeručke uhvatila priliku koju joj je otvorila ta pozicija pa za nju kažu da će svakako ostaviti traga na poslovanje najveće kompanije u Zagrebu. Upravlja kompletnim komunalnim sustavom u najvećem hrvatskom gradu, a odgovorna je za više od 11 tisuća ljudi.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Iva Čović Ova mlada menadžerica ključna je osoba u Zagreb Montaži, kompaniji koja zapošljava gotovo 1300 ljudi. Od mladosti vodi financije kompanije s brojnim inozemnim poslovima, a utjecajna je i u poslovnim krugovima Hrvatske.

Irena Weber, zamjenica izvanrednog povjerenika Agrokora odradila je lavovski dio posla na pripremi nagodbe i njezinoj implementaciji. U novoj korporativnoj strukturi povjerena joj je pozicija izvršne direktorice koncerna na kojoj će donositi odluke koje se tiču operativnog poslovanja grupacije sa 150 kompanija i više od 52 tisuće zaposlenika. Weber hvale kao operativnu, oštroumnu i sposobnu menadžericu, čija je budućnost u Agrokoru osigurana povjerenjem novih vlasnika.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Tajana Barančić, vodi udrugu Hrvatskih nezavisnih proizvođača softvera (CISEx). Tu funkciju obavlja volonterski, a živi od svojih tvrtki koje se bave poslovnim svjetovanjem i računovodstvenim uslugama. Neumorna je u promicanju interesa IT tvrtki i ukazivanja na nepravilnosti i nepravednosti kada se radi o porezima, parafiskalnim nametima, i traženju boljeg okruženja za IT industriju.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Biljana Cerin, direktorica hrvatske tvrtke Ostendo Consulting, izabrana je za jednog od četiri nova člana upravnog odbora najveće svjetske organizacije za informacijsku sigurnost (ISC)². Biljana Cerin je inače diplomirala na FER-u, a informacijskom sigurnošću se počela baviti prije petnaestak godina. Specijalizirala se za sustavno upravljanje rizicima informacijske sigurnosti i sukladnošću s regulatornim zahtjevima. Te je jedna od najvećih stručnjakinja za primjenu GDPR direktive.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Najutjecajnije Hrvatice u znanosti

[video: 29952 / 8 najutjecajnijih Hrvatica u znanosti]

Sonja Popović, direktorica je SAP-a u Hrvatskoj već šestu godinu.Menadžerska iskustva i poslovna znanja Sonja je stekla u tvrtki InfoOpus, gdje je provela šesnaest godina i radila na brojnim projektima za INA-u, Zagrebačku banku, Narodnu banku, Oktal Pharmu, Atlantic Trade. Radila je u Combisu i Oracleu. Sudionica niza konferencija na kojima promiče STEM vještine i tehnologije novog doba.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Katarina Šiber Makar, predsjednica uprave IN2 grupe, vodećeg isporučitelja IT usluga za javni i privatni sektor u Hrvatskoj. K. Šiber Makar je iskusan IT i poslovni lider s internacionalnim iskustvom u nekoliko industrija, od Sjedinjenih Država do 12 europskih zemalja. Zadnjih nekoliko godina vodila je digitalnu transformaciju poslovnih modela te dobro razumije kakvu inovativnu snagu informacijska tehnologija može donijeti poslovanju.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

Medeja Lončar, predsjednica uprave Siemensa Hrvatska i Slovenija. U svojoj tridesetogodišnjoj karijeri M. Lončar stekla je iskustvo iz područja strateškog razvoja, prodaje i marketinga. Prije dolaska u Siemens prije petnaest godina, bila je članica menadžerskih timova u uspješnim slovenskim i međunarodnim tvrtkama u različitim sektorima.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Tatjana Skoko, godinu dana na poziciji je direktorice Microsofta Hrvatska. Prije preuzimanja te odgovorne i funkcije Tatjana Skoko bila je na poziciji Enterprise and Partners Group Lead za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga je bila poziciji Account Executive i bila je zadužena za Adriatic regiju koja uključuje Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. U Microsoft je došla s pozicije direktorice Odjela za korporativne korisnike u Hrvatskom telekomu.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Ingrid Badurina, predstavnica je prestižnog međunarodog gastronomskog vodiča Gault&Millau snažno je angažirana na promicanju hrvatske hrane i općenito kulture stola već niz godina. Nekadašnja novinarka Starta i dugogodišnja dopisnica taljanske La Stampe organizirala je više eno i gastro manifestacija, a ovoga je tjedna na jednom mjestu, na gala proglašenju najboljih u izboru Gault&Millaua u Zagrebu, kupila creme de la crema hrvatske gastronomije s više od sto hrvatskih chefova.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Vedrana Miholić, direktorica u CROZ-u i predsjednica udruge Programerko završila je matematiku na PMF-u, inžinjerski smjer, a prvi rani uzor joj je bila majka, prva programerka u Apisu. Karijeru je počela 1997. u Fini gdje je bilo dosta žena programerki, većinom matematičarki. Izuzetno je aktivna, te je incirala niz projekata poput Programerka ili kodiranja za djecu.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Mirsada Kudrić, direktorica Boscha, generalna direktorica Boscha za Hrvatsku, Sloveniju i trzište Bosne i Hercegovine. Radeći na više različitih funkcija, od logistike, internih kontrola, razvoja ljudskih potencijala do kontrolinga i financija, generalna direktorice tvrtke Robert Bosch Hrvatska stekla je potrebno iskustvo koje joj je bilo od presudne važnosti za karijerni uspon.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Martina Bienenfeld Turističku zajednicu Zagreba vodi uspješno od lipnja 2014. Dotad je bila voditeljica Odjela za turizam u zagrebačkom Uredu za gospodarstvo, a u vrijeme formiranja Plenkovićeve Vlade kuloari su je spominjali i kao moguću ministricu turizmu. U njenom mandatu Zagreb je dodatno dobio na prepoznatljivosti kao city break destinacija, posebice za adventa, ali naš glavni grad se zaslugom Turističke zajednice i direktorice sad već može pohvaliti događanjima i atrakcijama cijele godine.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivana Budin Arhanić posljednje je četiri godine potpredsjednica Valamar Riviere, vodeće domaće hotelijerske grupacije. U upravi kompanije zadužena je za poslovni razvoj i korporativne poslove. Dobitnica je nagrade MBA Croatia – Poslovna žena godine 2018. MBA Croatia je udruženje polaznika i diplomanata MBA studija koje već skoro 10 godina okuplja MBA alumnije i poslovnu zajednicu u Hrvatskoj i regiji.

Foto: Anto Magzan/Pixsell

Vedrana Jelušić, dugogodišnja šefica EBRD-a za regiju i prva Hrvatica koja je ondje preuzela upravljačku funkciju, 20 godina provela je u toj razvojnoj banci, prvo u Londonu, a nakon toga u Zagrebu. Iskusna bankarica koja je financije magistrirala u SAD-u, odnedavno je partnerica u konzultantskoj kući Deloitte gdje hrvatskim trvtakam otvara vrata u pristupu kapitalu i nastupu na domaćem i na izvoznim tržištima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mladenka Grgić, potpredsjednica Koncerna Agram i sa suprugom Dubravkom Grgićem njegova suvlasnica. Kroz upravljačke funkcije u njihovim tvrtkama, ali i impresivnom imovinom i utjecajem definitivno je moćna osoba u hrvatskom biznisu.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

Tamara Perko, predsjednica uprave HBOR-a "po funkciji" predsjedavanja hrvatskom razvojnom bankom ima moć raspolaganja golemim iznosom novca koji se ulijeva u projekte hrvatskih tvrtki, a izabrana je, također po funkciji, i u Upravno vijeće Europske udruge javnih banaka (EAPB). Ima dugogoidšnji staž u investicijskom i korporativnom bankarstvu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vedrana Ergić, arhitektica, vlasnica je arhitektonskog studija Jedanjedan arhitektura. Udruženje hrvatskih arhitekata uručilo je Ergić 2003. godine nagradu Bernardo Bernardi za projekt interijera stana na Ribnjaku, a osvojila je i nagradu slovenskog Bienalla 2006. godine za područje oblikovanja interijera za projekt upravne zgrade Podravke u Koprivnici. U lipnju ove godine ponovno je osvojila nagradu Bernardo Bernardi za dva projekta - interijer Poslovnog centra Adris Grupe u Zagrebu i interijer stana u sklopu zagrebačke gornjogradske kuće Šuflaj, što je čini jedinom ženom do sada koja je tu nagradu dobila dva puta.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Sandra Švaljek, zamjenica guvernera HNB-a, u dosadašnjoj je karijeri prošla put od utjecajne znanstvenice, menadžerice i političarke do centralne bankarice koja upravlja zamršenim monetarnim operacijama. Za nju bi se moglo reći da 'tiha voda brege valja' jer u kojoj god da se nađe ulozi brzo se nametne kao vođa. Švaljek spada među osobe koja ne ruši mostove iza sebe nego spretno radi nove i premošćava zapreke gdje god se nađe.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Maruška Vizek ravnateljica Ekonomskog instituta Zagreb britka je i intrigantna mlada znanstvenica, bez dlake na jeziku govori o društvenim, ekonomskim i političkim procesima. Ambiciozna, preuzima odgovornost i nudi rješenja, ne može se je povezati s klijentelističkim skupinama i iz njezinih javnih istupa ne mogu se iščitati osobni politički stavovi čime njezine riječi i istupi dobivaju dodatnu težinu.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Dejana Borevković, suvlasnica male obrtničke tvrtke Borel za proizvodnju liftova, bivša končarevka koja je zajedno sa suprugom Božidarom sredinom devedesetih pokrenula tvrtku za izgradnju i servis dizala. Njihova se dizala nalaze na poslovnim zgradama Googlea. YouTubea, Porschea te Victoria’s Secreta u Londonu, u Bristolu se liftovima Borela voze općinari, policija i knjižničari, u Berlinu posjetitelji robne kuće dm-a, a Borelov potpis nose i opera u Dublinu te londonski projekt Battersea lorda Roberta McAlpinea.

Foto: facebook/borel

Ivana Jakir-Bajo, pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka ima financije u malome prstu. Radi u resoru financija dvadeset godina, a u tom periodu stručno se usavršavala na brojnim sveučilištima. Uže područje znanstvenog zanimanja joj je proračunsko planiranje, upravljanje javnim rashodima, proračunsko računovodstvo i riznično poslovanje.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Jadranka Primorac, vodi privatnu bolnicu Sveta Katarina, ali i puno radi na brendiranju klinike u inozemstvu pa imaju pacijente iz puno zemalja koji dolaze privatno u Zabok, na svim je događanjima iz sektora, a kad je riječ o privatnicima u zdravstvu ili zdravstvenom turizmu često i predaje.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell