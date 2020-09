Novi lanac na našem tržištu digao buru: Jesu li sposobniji ili drskiji od drugih?

Ne znamo tko su im izvori nabave, no maloprodajne cijene nekih artikala s kojima su na početku agresivno krenuli, niže su i od onih koje mi postižemo u nabavi – komentar je nekih hrvatskih trgovaca na novu konkurenciju na domaćem tržištu.

Talijanski hard diskonter Eurospin upravo je, u nešto manje od mjesec dana, otvorio svoju četvrtu trgovinu u Hrvatskoj, u Velikoj Gorici, a ovu bi godinu, prema najavama, trebao zaključiti s 20 trgovina s ukupno 500 zaposlenih. Filozofiju “pametne kupnje” opravdavaju dominirajućom ponudom privatnih robnih marki, dok se od hrvatskih proizvoda u aktualnoj kataloškoj ponudi voća i povrća, nađu tek rajčice (250 g za 6,99 kn), krumpir (5 kg za 10,99 kn) te kupus (1,69 kn/kg). No jednoga su domaćeg dobavljača već i izgubili. Zarja grupa iz Kerestinca, poznata po svom brendu Rajska, već je raskinula s njima ugovor.

Dar-mar i previše kvadrata

– Počeli smo s njima surađivati i onda shvatili da rade bez marže, samo kako bi išli sa što nižim cijenama. Dali smo im normalnu cijenu kao svim drugima, da bi uslijedili pozivi drugih kupaca ljutitih kako Eurospinu dajemo robu ispod cijene – kaže suvlasnik Zarja grupe Zvonimir Belić, objašnjavajući kako se takve stvari događaju i drugdje, ali i dogovoru s trgovcima – i kratkotrajno, kad se planiraju akcije. No jednostrana odluka Eurospina natjerala ih je da suradnju stave na čekanje, dok se odnosi ne poboljšaju.

I Martin Evačić, čelnik NTL-a i Udruge trgovine HUP-a, primjećuje kako je Eurospin na početku poslovanja napravio uzbunu s cijenama.

– Teško je ulaziti u to, no ostali trgovački lanci nemaju takvih izvora da bi svoju robu prodavali po tako niskim cijenama. Očito je da je to bez zarade ili s minimalnom zaradom, tako se taj dar-mar na tržištu ne može održati dugoročno – smatra on.

Direktor Croatiastočara Branko Bobetić kaže kako Hrvatskoj Eurospin nije ni trebao. Hrvatska ionako ima 30-40% više trgovačkih kvadrata po stanovniku od EU prosjeka, a 40% nižu kupovnu moć. Već i sad smo prekapacitirani u prodaji hrane, pa se i neki drugi trgovci ponašaju kao diskonteri i sve češće ruše cijene na akcijama i za 50%, čega u ostatku EU nema – tvrdi Bobetić.

Takvom praksom koja sve više uzima maha izbjegava se i uplaćivanje PDV-a u proračun, dodaje on.

– A sad je tu i Eurospin, koji piliće iz Italije čak uvozi u rinfuzi i sam ih pakira na podloške kako bi bili što jeftiniji te ih reklamira uz cijenu 12,99 kn/kg. Takav proizvod sigurno se ne može mjeriti s domaćom peradi koja se danas zakolje i već sutradan je na policama trgovaca – objašnjava Bobetić, kojemu nije jasna ni maloprodaja po veleprodajnim cijenama.

– Bez zaračunatih troškova prodaje takvih proizvoda nema ni osnovice za izračun PDV-a – upozorava Bobetić te dodaje kako nam “sigurno nam ne treba daljnji kanibalizam među trgovcima, posebice ako on ide preko leđa domaćih primarnih proizvođača i prehrambene industrije”.

Na upit o poslovanju i agresivnim cijenama, koje neki očito smatraju dampinškim, iz Eurospina do zaključenja ovoga broja nismo dobili odgovor, tek poruku kako će nas “kontaktirati ako se pojavi interes”. Eurospin s 50-ak trgovina u Sloveniji danas drži 5% tržišta, dok ih na našem tržištu bez preciziranja datuma najavljuje 100. Drago Munjiza, glavni izvršni direktor Lonije, smatra kako se trgovačka scena u Hrvatskoj neće promijeniti njegovim dolaskom.

Top 10 drži 80% tržišta

– Eurospin će poslovati stabilno i profitabilno, kao što je to slučaj zadnjih godina u Sloveniji, a u nas će zauzeti cca 3-4% tržišta.

Više će promjena biti s obzirom na činjenicu da je Schwartz grupa postala tržišni lider i njezine tvrtke Lidl i Kaufland i dalje otvaraju nova prodajna mjesta, te da poljski fond Enterprise Investors (EI) koji je preuzeo Studenac najavljuje daljnji razvoj akvizicija do nivoa godišnjeg prometa od oko pet milijardi kuna i pokrivanje cijelog tržišta RH – tvrdi Munjiza.

Potpredsjednik HGK za trgovinu i financije Josip Zaher kaže kako je hrvatsku maloprodaju obilježava velika konkurencija, internacionalizacija i koncentracija pa 10 najjačih trgovaca drži oko 80% tržišta.

– Ulaskom Eurospina u Hrvatsku, ne očekujemo velika preslagivanja i poremećaje na tržištu maloprodaje, pogotovo ne u top-deset trgovaca hranom. U Hrvatskoj već posluju diskonteri – i to jedan od najvećih, Lidl, koji je na tržište ušao 2006., i nakon dugogodišnjih napora bilježi kontinuirani rast – objašnjava Zaher.

Što se tiče cijena Eurospina na koje se upozorava, Zaher dodaje kako su one stvar poslovne politike svakog trgovaca, naravno, uvažavajući i razine poreza, primjerice PDV-a, ali i drugih pozitivnih propisa – i važno je da su formirane u skladu sa zakonom – rekao je Zaher.