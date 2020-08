Nove porezne olakšice: Najbolje će proći mladi radnici, njih 320 tisuća dobit će velik povrat poreza

Ministarstvo financija pokrenulo je postupak izmjene četiriju poreznih zakona kojima će se zaokružiti porezne promjene koje će se primjenjivati od siječnja 2021. godine, radi se o smanjenju stopa poreza na dohodak i dobit te promjenama u sustavu PDV-a i fiskalizacije. Neće se mijenjati Zakon o porezu na promet nekretninama te će kupci stanova i nadalje plaćati tri posto poreza na promet nekretnina. Ukidanje tog poreza obećao je HDZ u svom izbornom programu, bilo je govora da će porez biti ukinut već od 2021. godine, no u Ministarstvu financija kažu da ta promjena trenutačno nije u planu. Bio bi to zacijelo prevelik zalogaj s obzirom na to da je taj porez prihod gradova i općina koji su na njemu lani prikupili 1,1 milijardu kuna.

Mladima 700 milijuna kuna

Lokalne vlasti procjenjuju da će im smanjenje stopa poreza na dohodak s 24 na 20 za srednje plaće, s 36 na 30 posto za visoke plaće te s 12 na 10 posto za mirovine i ostale paušalne obveznike (iznajmljivače apartmana i stanova, primjerice) izbiti iz ruku dvije milijarde kuna prihoda. Taj bi im gubitak država trebala refundirati kroz drugačiji sustav raspodjele, no to je pitanje odnosa centralne i lokalne države koje će se rješavati iza zatvorenih vrata. Proračuni svih lokalnih jedinica kreću se između 27 i 28 milijardi kuna, uključujući i najveći Grad Zagreb, od čega je lani od poreza na dohodak naplaćeno 14 milijardi kuna!

Građanima je zanimljivije kako će se smanjenje poreznih stopa odraziti na njihova primanja, a računica pokazuje da se smanjenje poreza neće osjetiti na nižim plaćama te u obiteljima koje imaju više djece jer te skupine građana ni sada ne plaćaju porez na dohodak. Hrvatska ima širok krug izuzeća u sustavu poreza na dohodak tako da porez uopće ne plaća velika većina umirovljenika te više od polovice zaposlenih, dok su porezne obaveze roditelja s dvoje i više djece bitno niže u odnosu na obaveze zaposlenih samaca, odnosno radnika koji nemaju pravo za olakšice za uzdržavane članove obitelji.

Simulacija na primjeru Zagreba pokazuje da će osoba koja zarađuje oko 7000 kuna bruto ili nešto više od 5100 kuna neto dobiti 56 kuna povišice, osoba sličnih primanja koja ima dvoje uzdržavane djece ne plaća porez pa ne može očekivati povećanje s te osnove. Kod bruto plaća od 15 tisuća kuna povišica za samca u Zagrebu će biti 377 kuna, a zaposlene osobe s dvoje djece 177 kuna jer takav radnik već sada na ruke prima 1200 kuna više od samca. Visoke plaće od 30 tisuća kuna porast će više od 700 kuna za osobu s dva uzdržavana člana obitelji te više od 900 kuna za samca.

Iduće godine 320 tisuća mladih prvi put bi trebalo dobiti značajan povrat poreza koji im se skidao s plaća tijekom ove godine. Radi se o stopostotnom oslobođenju za mlade do 25 godina i 50-postotnom oslobođenju od plaćanja poreza na dohodak i prireza za zaposlene osobe između 25 i 30 godina koje je uvedeno u prošlogodišnjem krugu rasterećenja. Procjenjuje se da će mladima u kolovozu, ili možda u lipnju ako se isplata pomakne kao i ove godine, biti vraćeno 700 milijuna kuna naplaćenog poreza. Ima mišljenja da je olakšica za mlade radnike diskriminatorna, a kako je Grad Ludbreg zatražio ocjenu ustavnosti tog rješenja, svoj pravorijek o olakšici za mlade trebao bi do kraja godine dati i Ustavni sud.

Male i srednje tvrtke

Unutar novog zakonskog paketa spominje se smanjenje stope poreza na dobit za male i srednje tvrtke s 12 na 10 posto, no nema ni riječi o smanjenu stopa PDV-a na pojedine prehrambene artikle, što je HDZ također obećavao u svim programu. U skladu s odlukom Europske komisije i Hrvatska će od početka 2021. ukinuti oslobađanje od plaćanja PDV-a na pošiljke male vrijednosti do 22 eura, odnosno 160 kuna, iz trećih zemalja. Na male paketiće koji pristižu iz Kine, ali i ostalih dijelova svijeta, morat će se obračunati i platiti PDV. Skupa s PDV-om i carinom paket čija je vrijednost 160 kuna mogao bi poskupjeti 60-ak kuna.