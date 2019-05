Kinezi još nisu počeli izvlačiti prave adute za uzvrat Amerikancima

Američko-kineski trgovinsko-špijunski rat kulminirao je prije desetak dana Googleovim udarcem po Huaweiju. Uskratio im je licencu za Android i Googleove aplikacije, a sve prema naredbi američke administracije da s tvrtkama koje prijete sigurnosti nacije ne smiju imati posla. Huawei, kineski tehnološki div koji drži svjetski primat po pitanju opreme za telekomunikacijske mreže, te svjetski broj dva kada se radi o prodaji pametnih telefona, to je primio sve u svemu poprilično mirno.

Istina, Amerikanci su nakon prvog udara, lagano reterirali, i odlučili da će tri mjeseca pričekati ne bi li se Kinezi presložili. Prema pisanju EurActiva ta je odluka donesena uslijed istraživanja američkog neovisnog i neprofitnog think-tanka – Fondacije za tehnologiju i inovacije, koja u prvim procjenama štete za SAD iznijela podatke da bi tijekom pet godina bilo upitno 74.000 radnih mjesta uz 56,3 milijarde dolara štete za američke tvrtke.

Unatoč tome šteta je bila počinjena, jer povjerenje kupaca, običnih korisnika kineskih mobitela ili njih 3 milijarde je svakako poljuljano.

No ni nakon akcija uvjeravanja da se ništa neće dogoditi s Huawei mobitelima, te da su bili spremni na sve, zapravo nije uslijedio ni konkretan udar niti konkretna protumjera. Za sada se Kinezi ponašaju skroz gentlemenski , tu i tamo iskrsne neka polu prijetnja, no tek u naznakama. Za sada su tek na PR mjerama, i tvrde da rade istovremeno na vlastitom operativnom sustavu za mobitele koji bi trebao anulirati štetu za korisnike. Možda tehnološki i mogu, no psihološku barijeru nakon udara, bit će teško nadoknaditi.

Iz PR arsenala, također, u Kini je lansirana kampanja kako je sramotno koristiti iPhone pametne telefone, odnosno sve proizvode Applea, pri tom je naznačeno da se promišlja i o tome da se Apple potpuno istjera iz Kine. A kinesko tržište nije zanemarivo za Apple, dapače, iznimno je bitno. No, tu se oglasio ni manje ni više Ren Zhengfei, osnivač Huaweija i kazao da će on prvi biti na liniji obrane Applea, i prvi protivnik njegova istjerivanja.

– Apple je jedna od najznačajnijih kompanija na svijetu, ali i moj osobni ‘učitelj’. Bez njihove vizije mi danas ne bi imali ovakve mobitele - kazao je Zhengfei, čija je kćer zapravo glavna akterica špijunskog dijela sage o Huaweiju. Jer se upravo njenim uhićenjem i pritvaranjem u Kanadi, zakotrljala i priča o nacionalnoj prijetnji, pri tom su je optužili za kršenje sankcija nametnutih Iranu. Nadalje, druga prijetnja Kineza je bila da će odsjeći SAD kada se radi izvozu plemenitih metala potrebnih za dijelove mobitela i onemogućiti bilo kakvu američku proizvodnju. Jak adut koji je tek naznačen kao oružje.

Na jučerašnjoj konferenciji za novinare pak, odlučili su se za smjeran potez i rušenje ustavnosti odluke o zabrani trgovanja s kineskim tvrtkama te su uložili tužbu. I kažu, danas smo mi meta, a sutra može biti bilo tko. Saga SAD- Kina, svakako, daleko je od završetka.