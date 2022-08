Kinezi se hvale Pelješkim mostom: 'Potrebne su samo tri minute kako bi se došlo do 'Bisera Jadrana''

Dugi niz godina putnici, trgovci i turisti morali su provoditi beskrajne sate putujući od hrvatskog kopna do južnog dijela te istočnoeuropske zemlje. Nedavno otvoren most učinio je ta iscrpljujuća iskustva prošlošću. Otvarajući se za promet, most dug 2,4 km konačno povezuje dva dijela zemlje. Sada su potrebne samo tri minute vožnje kako bi lokalni stanovnici i putnici prešli tjesnac za svoja putovanja u Dubrovnik, srednjovjekovni grad poznat kao "Biser Jadrana". Povezanost je važna ne samo za turizam, već i za kretanje roba i pristup uslugama. Očekuje se da će puno lakši tijek trgovine stvoriti tisuće lokalnih radnih mjesta. Još jedna dobra vijest za ljude koji žive u najjužnijem dijelu Hrvatske je da sada imaju lakši pristup obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na kopnu. Dugoročno gledano, očekuje se da će projekt suradnje ''Pojas i put'', zajedno s ostalima te vrste, pomoći u oživljavanju rasta regije i potaknuti nove mogućnosti za zajednički razvoj u drugim dijelovima svijeta. Ovo je dragocjeno u kontekstu dugotrajne pandemije COVID-19, posrnule globalne ekonomije i rastućih geopolitičkih neizvjesnosti, piše kineska agencija Xinhua u tekstu objavljenom o Pelješkom mostu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U tekstu agencija hvali Inicijativu 'Pojas i put', pokrenutu od strane kineskog predsjednika Xi Jinpinga 2013. godine. Ta inicijativa predviđa trgovinske i infrastrukturne mreže koje povezuju Aziju s Europom i Afrikom duž drevnih ruta Puta svile.

Kao jedno od postignuća te inicijative navode upravo Pelješki most, zatim željeznicu standardnog kolosijeka Mombasa-Nairobi u Africi i novu luku Haifa u Izraelu. "Vidimo povezanost, vidimo preuređenje zračnih luka i preuređenje luka", rekao je Charles Onunaiju, direktor Centra za kineske studije sa sjedištem u Nigeriji, govoreći o kineskom ulaganju u infrastrukturu u Africi. Da bi naglasio važnost 'Pojasa i puta' on se poziva na Lekki Deep Sea Port, nigerijsku luku koju gradi tvrtka China Harbor Engineering Company u Lagosu. Službeni podaci pokazuju da će projekt stvoriti do 170.000 radnih mjesta i donijeti prihode od ukupno 201 milijarde američkih dolara državi i saveznoj vladi kroz poreze, tantijeme i carine. "Ono što se stvarno događa je da ova povezanost pomaže budućnosti i dugoročnom rastu Afrike, tako da može početi sudjelovati u globalnim opskrbnim lancima", rekla je Beatrice Matiri-Maisori, viša predavačica ekonomije na kenijskom Sveučilištu Riara.

Nedavno je održan simpozij kojim je obilježena peta godišnjica ''Pojasa i puta'', a izgradnja Pelješkog mosta ilustrirala je ekonomske, društvene i ekološke koristi Kinezi kroz taj plan mogu donijeti partnerima.

Kineska novinska agencija prenosi i izjavu Kreše Beljaka, zastupnika u Saboru, koji je rekao kako su se ''lokalni proizvođači kamenica u obližnjem Stonskom zaljevu svojevremeno zabrinuli da bi projekt mogao imati negativan utjecaj na kvalitetu i obujam njihove proizvodnje kamenica''.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

''No, to se nije dogodilo zahvaljujući najvišim standardima zaštite okoliša. Naprotiv, most je otvorio nove putove prodaje. Pelješki most je minijatura izgradnje 'Pojasa i puta' u novoj fazi. U okviru projekta, izgradnja zdravstvenog Puta svile, digitalnog Puta svile i zelenog Puta svile dodali su nove dimenzije inicijativi'', navodi agencija. ''Isticanje otvorenosti i inkluzivnosti također je način na koji Kina nastoji surađivati ​​sa svojim partnerima širom svijeta za postignuća visoke kvalitete.''

''Pojas i put'' se fokusira na razvoj u svijetu i zalaže se za pravedno i otvoreno svjetsko tržište, ima već 180 i partnera diljem svijeta, a igra pozitivnu ulogu u reformi strukture globalnog gospodarskog upravljanja. To je poput mosta. Povezuje ono što Kina može ponuditi s onim što treba ostatku svijeta", zaključeno je na simpoziju.