Kamate i dalje padaju, za stambene kredite u nekim su bankama manje od 3 posto

Kamate na kredite i dalje su padu pa je za stambene kredite uobičajeno da se kreću negdje oko tri posto, a u nekim bankama već su kliznule i ispod toga: RBA i Erste za ponudu u eurima imaju kamatu 2,90 posto, no olabavili su i instrumenti osiguranja i troškovi u ovoj kategoriji – zanimljivo je da Erste banka iznose do 30 tisuća eura do deset godina otplate odobrava bez hipoteke, a RBA akcijski bez troška procjene nekretnine. Za razliku od stambenih kredita, uvjeti odobravanja gotovinskih kredita pooštreni su nedavno zbog pritiska HNB-a.

Ponuda za kunske stambene kredite u RBA se spustila na tri posto, a tolika je i kamata na stambeni kredit u eurima u HPB-u. Nešto je skuplji stambeni kredit za refinanciranje u Sberbanku, također u eurima, s kamatom 3,05 posto, te kredit za mlade u PBZ-u, također u eurima, s kamatom 3,19 posto. U OTP-u je najniža kamata koju nude ona za stambeni kredit u eurima od 3,29 posto, u Addiku je za istu vrstu kredita najniža kamata 3,3 posto. No koliko su u jednom trenutku skliznule i kamate za gotovince pokazuje činjenica da je u sklopu akcije “crveni petak” Addiko imao ponudu u eurima od tri posto. Istina, na jedan dan, ali danas njihovi korisnici takav gotovinski kredit otplaćuju povoljnije nego stambeni.

Za nenamjenski je kredit u RBA najniža kamata trenutačno 5,45 posto, promjenjiva u eurima, dok u Erste banci ona iznosi 5,49 posto. U ponudi imaju i gotovinac do 10 tisuća eura na rok otplate od najviše 35 mjeseci, s fiksnom kamatom od 4,99 posto. Ista je i kamata za turističke i poljoprivredne te studentske kredite u kunama do 220.000 kuna, na rok otplate do 10 godina. U Sberbanci je za najjeftinije gotovince kamata 5,29 posto za eure, 6,30 posto za kune, u OTP-u fiksna 5,75 posto za kune i 5,25 posto za eure.

Prosječna je kamata za nenamjenske kredite u HPB-u 5,4 posto za eure, šest posto za kune. Uz konkurenciju koja je uvijek najjači element formiranja cijena i visoku likvidnost na domaćem tržištu, u posljednje vrijeme posebno kunsku, na trend kretanja kamata najviše utječe globalna kamatna politika.

A nedavno je Europska središnja banka odlučila da najmanje do kraja ove godine neće dizati ključne kamatne stope. Zamrznuo ih je i američki FED. Usto, bonitetna je kuća Standard&Poor’s podigla hrvatski kreditni rejting na investicijsku razinu, pa iako ih Moody’s nije slijedio, prognozu je iz stabilne poboljšao u pozitivnu i očekuje se da će i taj trend napraviti dodatni pritisak na pad kamata.