Subvencionirani krediti: Obiteljima s djecom dobro bi bilo pričekati do rujna

Ministarstvo graditeljstva u javnu je raspravu pustilo prijedlog izmjena Zakona o subvencioniranju stambenih kredita po kojima će se razdoblje subvencije uvećavati za svu djecu u obitelji. U važećem je zakonu propisano da se razdoblje subvencije, u kojem država plaća dio rate za stambene kredite, produljuje za svako novorođeno dijete, i to za godinu dana. No, to se odnosilo isključuvo na djecu koja su se rodila u vrijeme korištenja subvencije, ne i na onu koja su rođena prije ugovaranja subvencioniranog kredita. Izmjenama koje su jučer puštene u javnu raspravu osigurat će se produljenje razdoblja subvencije za svako dijete do 18 godina starosti.

Treba, međutim, naglasiti da će se produljenje subvencije odnositi isključivo na nove subvencionirane kredite, a oni koji su ugovor već sklopili ne mogu računati na produljenje subvencije, bez obzira na to koliko su imali djece u trenutku sklapanja ugovora.

Ministar Predrag Štromar očekuje kako će ove izmjene na snagu stupiti u lipnju ili srpnju, a primjenjivat će se od rujna, što znači da bi onima s djecom koji se tek spremaju sklopiti ovakve ugovore bilo uputno sačekati do rujna. Naravno, pod uvjetom da u međuvremenu ne napune 46 godina, jer je 45 godina gornja starosna granica za subvencionirane kredite.

U Ministarstvu graditeljstva ističu kako je mjera subvencioniranih kredita izazvala velik interes mladih obitelji. U protekle dvije godine odobrena je ukupno 5301 subvencija, a do sada je više od 500 djece rođeno u obiteljima koje su koristile subvencionirane stambene kredite. Kada se tome pribroji i 8276 stanova iz programa poticane stanogradnje, ukupno je više od 13.000 hrvatskih obitelji do sada osnovalo svoj dom putem konkretnih mjera Ministarstva.