Kako uštedjeti na prijevozu dok cijene goriva skaču u nebo

Ekonomski nestabilno vrijeme u kojem živimo i zbog kojeg se teško rastajemo sa svakom kunom u džepu potiće nas na kreativno razmišljanje gdje i na koji način možemo uštedjeti. Gorivo, kao trenutni broj jedan na ljestvici nestabilnih cijena koje strepe ka visinama, svakako uzima veliki dio kućnog budžeta. Što se može napraviti kako bi se uštedjelo na tom području?

Prijevoz je nešto što svakodnevno trebamo i koristimo, bilo na posao, u školu, na trening. Jedna od mogućnosti izbora je svakako javni prijevoz. Velika prednost javnog prijevoza je definitivno cijena, dok je veliki nedostatak gužva, pješaćenje do stanice, pogotovo za vrijeme loše vremenske prognoze.

Druga od mogućnosti je taksi prijevoz. Dugo vremena se taksi prijevoz smatrao luksuzom, no u današnje vrjeme on to sigurno nije. Uz razumne cijene prijevoza te podijelu troškova među putnicima, cijena taksi prijevoza može čak doseći i nisku cijenu javnog prijevoza, ali uz veće benefite koji se dobivaju.

Kada taksi prijevoz usporedimo s korištenjem vlastitog vozila javljaju se i dodatne prednosti u obliku smanjivanja upotrebe vlastitog vozila, troškova održavanja, smanjenju potrošnje goriva, a time i smanjenju zagađenja okoliša. Zamislite situaciju kada bi jedno taksi vozilo prevezlo četiri osobe koje se voze na istu adresu, npr. posao, a koje inače tamo putuju vlastitim autom. To automatski znači, manje vozila u prometu, manje zagađenje zraka ispušnim plinovima, ali i bukom te uz sve već nabrojane benefite i veliku uštedu vlastitih živaca.

Ukoliko Vas cijena prijevoza taksijem ispadne 40 kn, kada se iznos razdijeli na četiri putnika, cijena prijevoza po putniku ispadne niskih 10 kn. Za spomenutu cijenu, voziš se u klimatiziranom vozilu, ne brineš o parkingu i taksi te preveze od „vrata do vrata“.

Uz sve nabrojane prednosti, dodatna prednost koju Eko taxi ima je i CO2 neutralnost. Dio voznog parka čine električna vozila dok ostatak pokreće plin.

Eko taxi je dostupan u Zagrebu, Zaprešiću, Velikoj Gorici, Puli, Rijeci, Splitu, Sinju i Dubrovniku, a naručiti i rezervirati se može i putem besplatne Eko taxi aplikacije.