Hvale Hrvate zbog engleskog jezika, nedostaju im jaki brendovi i šoping

Američko gospodarstvo nije previše trpjelo zahvaljujući visokoj procijepljenosti, a i savezna vlada je mjerama za oporavak zadržala ekonomsku stabilnost i solidnu platežnu moć svojih građana. Očuvan je potrošački potencijal i poduzeća i kućanstava, a mnogi zaposleni zbog restrikcija međunarodnih putovanja nisu iskoristili godišnje odmore i već to uvelike nadoknađuju. Trenutno najviše putuju u Meksiko i Karibe, a Europska komisija za putovanja (ETC) predviđa veliki povratak Amerikanaca i u Europu ove godine.

Među top pet

Štoviše, prema ETC-u, SAD bi trebale biti prvo daleko tržište koje se vratilo u pretpandemijskim brojkama. Amerikanci su 2019., prema podacima The Office of Travel and Tourism, poduzeli 99,7 milijuna inozemnih putovanja, od čega u Meksiko oko 40 milijuna, a u drugo odredište po popularnosti, Europu, gotovo 20 milijuna. Hoće li uistinu već ove godine doseći tu brojku u europskim destinacijama tek će se vidjeti, ali da su raspoloženi putovati potvrđuje i Ina Rodin iz konzultantske kuće Convene hospitality, koja je donedavno vodila i njujorški ured Hrvatske turističke zajednice.

- Meksiko i Karibi su tradicionalna zimska ljetovališta Amerikanaca, ali rastu apetiti i za prekooceanskim putovanjima, prvenstveno u Europu i Afriku. Traži se autentično, novo i drugačije, a mnogi Amerikanci biraju mjesta na kojima još nisu bili. Većina želi hotele više i visoke kategorije i vile, a poželjna je domaća kuhinja, aktivnosti kroz koje se mogu uključiti u život lokalnog stanovništva, ali i one za unapređenje tjelesnog, emocionalnog ili mentalnog stanja, tzv. transformacijska putovanja. Dakako, Amerikancima su i dalje zanimljivi i glazbeni festivali, povijest, umjetnost itd., a raste i potražnja za jedrenjem i avanturističkim odmorom - kaže Ina Rodin.

Ističe da u prilog turističkim kretanjima ide i u pandemiji popularni rad od kuće i na daljinu. Veliki broj Amerikanaca, pogotovo mlađi i mobilniji, putuju kao digitalni nomadi na destinacije u kojima njihovi dolari vrijede više nego u domicilnoj zemlji. Većina putnika iz SAD-a u Europi bira Italiju, Francusku, Njemačku, Španjolsku i Britaniju. Po potražnji su u vrhu i Island, Portugal i Grčka, ali interes za Hrvatskom u uzlaznoj je putanji cijelo desetljeće.

Štoviše, u godinama prije pandemije Hrvatska je redovito svrstavana među pet najpopularnijih i brzorastućih destinacija i prema tamošnjim turističkih organizacijama, ali i prema potražnji turista.

- Prije sedam-osam godina partneri su o Hrvatskoj govorili kao o tamo nekoj turističkoj destinaciji, a posljednjih godina kao o zemlji u kojoj je bio netko od njihovih prijatelja, rođaka. Našu zemlju doživljavaju kao sigurna, gostoljubivu i autentičnu, a najčešće je uspoređuju s Italijom i Grčkom. Često sam čula i pohvale kako naši ljudi dobro znaju engleski. Najveća mana još je uvijek slabija zračna povezanost u odnosu na popularne mediteranske destinacije te nedostatak visokokvalitetnog smještaja, zvučnih brendova i šoping sadržaja - pojašnjava Ina Rodin.

Letovi Uniteda i Delte

Lani je našu zemlju, zahvaljujući letovima kompanija United i Delta, posjetilo 284.000 Amerikanaca, što je za pandemijsku sezonu bilo solidno. Ali, to još nije ni blizu rezultatu iz 2019. kada ih je bilo 654.865. Zasad, koliko se zna, samo United planira direktni let za Dubrovnik, pa Hrvatska u 2022. vjerojatno ne može očekivati pretpandemijski broj Amerikanaca, ali povratak svakako.

Prpširio se krug Amerikanaca s milijun dolara

Prema istraživanju GlobalData na američkom se tržištu najbrže oporavlja luksuzni turizam. Ništa čudno, u pandemiji se klub Amerikanaca 'teških' milijun dolara povećao, a super-bogati su postali još bogatijima. Bogataša nije manjkalo ni ranije, pa je 2019. Sjeverna Amerika imala 9,95 milijuna pojedinaca s ukupnim bogatstvom od 38,097 bilijuna dolara. Amerikanci koji posjećuju Europu traže vrhunske proizvode i usluge i kad nisu milijunaši itekako su se proteklih godina osvjedočili i turistički domaćini u Hrvatskoj.

VIDEO Turistička sezona prije koronavirusa i usred pandemije