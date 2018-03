Odlične najave – u 2018. godini 15 posto više gostiju iz Rusije

Hrvatska turistička zajednica i ove godine nastupa na turističkom sajmu za poslovnu publiku MITT, koji se održava u Moskvi od 13. do 15. ožujka 2018. godine. Uz Hrvatsku turističku zajednicu kao glavnog izlagača, na sajmu svoju ponudu predstavlja ukupno pet suizlagača: TZ Grada Zagreba, NP Plitvička jezera, Lošinj Hotels & Villas, LifeClass Sv.Martin (TZ Međimurske županije + klinika Better Life IQCure) te Atlantis Travel.

„Hrvatska turistička zajednica nastavlja provoditi snažne marketinške aktivnosti na ruskom tržištu, a rezultat toga su pozitivni trendovi ostvareni u posljednje tri godine tijekom kojih smo zaustavili pad prometa ruskih turista. Tako smo samo u prošloj godini s ovog tržišta ostvarili poraste od 12 posto u dolascima i 10 posto u noćenjima. Iako ruski turisti spadaju među one putnike koji svoja putovanja bukiraju relativno kasno, vesele nas pozitivni pokazatelji za ovu godinu, kao i dobre najave turoperatora. Na osnovu tih informacija vjerujemo da ćemo tijekom 2018. godine doseći željenu brojku od preko 200.000 dolazaka ruskih turista u Hrvatsku“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Direktor Predstavništva HTZ-a u Rusiji Rajko Ružička naglasio je kako se na osnovu prvih informacija te odrađenih sastanaka može zaključiti kako postoji veliki interes za Hrvatskom, zbog čega se očekuje nastavak pozitivnih trendova i rasta turističkog prometa. „Rezultati ranog bukinga su vrlo dobri te očekujemo nastavak dobre prodaje aranžmana koji uključuju Hrvatsku. Veliku važnost za rast turističkog prometa imaju i najavljene investicije u hrvatskom turizmu, a to se posebice odnosi na segment hotelskog smještaja koji je na ruskom tržištu vrlo tražen“, zaključio je Ružička.

Na svečanom otvorenju sajma sudjelovao je državni tajnik u Ministarstvu turizma Tonči Glavina, koji će se tijekom dana, zajedno s predstavnicima Hrvatske turističke zajednice, susresti s nekoliko važnih partnera i turoperatora na ruskom tržištu, kao što su TUI, Paks i Ruski Ekspres. Hrvatska će se delegacija susresti i sa direktoricom ruskog udruženja turističkih agencija i turoperatora (ATOR) Majom Lomidze.

Foto: Promo

Pozitivni trendovi s ruskog tržišta

Hrvatska je na tržištu Rusije u prošloj godini ostvarila 133.000 dolazaka i 955.000 noćenja, što u usporedbi s 2016. godinom predstavlja visoke poraste od 12 posto u dolascima te 10 posto u noćenjima. Upravo je 2016. godina za Hrvatsku predstavljala prekretnicu u pogledu zaustavljanja negativnog trenda s ruskog tržišta te se očekuje kako će rast zabilježen u prošloj godini biti nastavljen i tijekom 2018. godine.

U zadržavanju pozitivnih trendova ključnu će ulogu imati aviolinije, novi letovi i povećanje rotacija postojećih letova. Tako iz kompanije S7 za ljeto najavljuju letove iz St. Petersburga za Pulu (od 27. svibnja), iz Moskve za Pulu (od 28. travnja) te iz Moskve za Dubrovnik (od 1. lipnja). Croatia Airlines zadržava let iz St. Petersburga za Zagreb, uz povećanje rotacija na tri puta tjedno, što je jedan let više u odnosu na 2017. Tu je i Aeroflot koji zadržava dnevne letove na relaciji Moskva-Zagreb, uz sezonski let na relaciji Moskva-Split, dok će charter kompanija Red Wings prometovat na relaciji Moskva-Pula (od 2. lipnja).

Da se promet iz Rusije prema Hrvatskoj strukturno promijenio tijekom posljednje tri godine pokazuju i rezultati tržišnog istraživanja TOMAS ljeto 2017. Tako je u 2014. godini 48,4% Rusa Hrvatsku posjećivalo s članovima obitelji („obitelji s djecom“). U 2017. godini dolazi do zaokreta te dolasci s partnerom postaju dominantni segment (57,6%), dok su posjeti s članovima obitelji pali na drugo mjesto (34%). Promjene su vidljive i u motivima dolaska pa je tako primarni motiv dolaska u Hrvatsku za Ruse u 2014. bila zabava (55%). U 2017. godini na prvo mjesto dolaze nova iskustva/doživljaji s udjelom od 49%, zabava pada na drugo mjesto (43,4%), dok je treći motiv prema značaju i nadalje upoznavanje prirodnih ljepota (37,8%). Udio ruskih turista koji su u 2017. godini po prvi put posjetili Hrvatsku iznosi čak 78,9%.

Sajam MITT predstavlja najveći B2B turistički događaj u Rusiji. Sajam tijekom održavanja posjeti više od 23.000 posjetitelja, a na njemu se predstavlja 187 zemalja i regija te više od 1.900 tvrtki.