Hrvati vole kupovati njemačke automobile i japansku tehniku, zašto više vjerujemo nekim zemljama

Hrvati, ali i milijuni ljudi diljem svijeta vole kupovati njemačke automobile, japansku tehniku, talijansku tjesteninu, francusku kozmetiku… I teško biste ih razuvjerili čak kad biste im ponudili jednako kvalitetne proizvode tih kategorija iz drugih država, i to uz nižu cijenu. Jednostavno u našim glavama ona oznaka “Made in Turska” ne vrijedi kao oznaka “Made in Japan” ili “Made in Germany”. Sve se to ne događa slučajno, već je povezano s jednim od najistraženijih znanstvenih koncepata vezanih uz imidž zemlje.



Koncept ili učinak “zemlje podrijetla”, poznat i kao “made in” fenomen bavi se utjecajem imidža zemlje na percepciju njezinih proizvoda među potrošačima na inozemnim tržištima. Pojednostavljeno rečeno, koncept se svodi na tvrdnju da su potrošači blagonakloniji prema proizvodima iz država s prepoznatljivim i poželjnim imidžom te su za njih nerijetko spremni ponuditi i višu cijenu bez obzira na stvarnu kvalitetu. Učinak zemlje podrijetla također nam pokazuje kako potrošači određene proizvode ili kategorije proizvoda povezuju s određenim zemljama (primjerice tehniku s Japanom, gastronomiju s Italijom, automobile s Njemačkom, modu s Francuskom…) i na taj su način spremni pozitivnije vrednovati sve brendove unutar te kategorije iz dotične zemlje. Pogotovo kad nisu sigurni u kvalitetu konkretnog proizvoda. Tada se osjećaju sigurnijima ako kupe onaj koji dolazi iz zemlje koja ima bolji imidž ili se tradicionalno povezuje s tom kategorijom proizvoda.