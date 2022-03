BORBA PROTIV INFLACIJE

Gotovo je s jeftinim kreditima, stižu nam velike promjene i rast kamata. Evo što dosad znamo

Kao što su i najavili, Amerikanci su krenuli u povišenje kamatnih stopa, prvo nakon 2018. godine te je ključna diskontna kamatna stopa na dolar trenutačno dignuta na 0,25 do 0,50 posto. U eurozoni ta je kamata na nuli, u Velikoj Britaniji 0,75 posto, Poljskoj 3,6 posto. Povrh toga, šef američkog FED-a kazao je da će slično povećanje stope provesti još šest puta ove godine tako da bi do kraja ove godine kamata po kojoj američka središnja banka posuđuje novac komercijalnim bankama trebala biti oko dva posto. Iduće godine najavljena su još tri poskupljenja do 2,8 posto!