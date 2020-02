Đuro Đaković prodaje zgradu, livadu, jarak, halu i strojeve

Nakon podizanja kredita uz jamstvo Vlade i deblokade računa grupacija Đuro Đaković u pripremama je programa za restrukturiranje, ali paralelno pokušava i doći do kapitala prodajom imovine koja joj nije nužna za poslovanje.

Prije nekoliko dana u Narodnim novinama objavljena je prodaja dvije nekretnine koje se vode kao dvorište veličine oko 11.000 četvornih metara, te livadu i jarak od 3000 kvadrata, a upravo su objavljeni i novi natječaji za prodaju niza zgrada, uključujući i proizvodnu halu, kao i strojeve. Iz dokumentacije dostupne na stranicama kompanije navodi se kako se radi napuštanja dijela djelatnosti, proizvodnje teške opreme, na prodaju nudi jedna od najvećih hala unutar grupacije, ukupne površine 12,5 tisuća četvornih metara, dužine 197 i širine 62 metra, prikladna za velike proizvode visine i širine do 15 metara.

Hala je opremljena s lakirnom i komorom za sačmarenje. Na prodaju je i zgrada s dvorištem u vlasništvu grupacije, a u cijelom setu strojeva koji su na bubnju, od konzolnih valjaka za zavarivanje do mosnih dizalica je i čeona tokarilica Waldrich za koju prodavač tvrdi da je najveća u Hrvatskoj. Sve nekretnine i pokretnine trenutno su pod zalozima i fiducijama, a Uprava navodi i da će, u slučaju prodaje, biti zaključeni ugovori koji bi regulirali brisanje zaloga i kupac bi ju preuzeo bez opterećenja. Za prve dvije nekretnine, livadu i dvorište, ponude se prikuplja do 21. ožujka, a ostale pokretnine i nekretnine do 27. travnja.

Nekretnine i pokretnine prodaje se isključivo u paketu, ne pojedinačno. Koliko bi prodajama grupacija mogla uprihoditi teško je procijeniti, jer natječajem nisu postavljene minimalne cijene, nego se prikuplja indikativne ponude, a ovisno o iskazanom interesu ostavlja se mogućnost za daljnje pregovore oko cijene.