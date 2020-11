Domaća IT tvrtka uvela rijetku poslovnu praksu: 'To je najmanje što možemo učiniti za naše radnike'

Kraj listopada i prohladna zagrebačka srijeda. U nekim normalnijim vremenima ne bismo se u 9 ujutro mogli baš lako probiti do inače frekventne Savske ulice, gdje se nalazi sjedište Netgena, naše uspješne IT kompanije koja je baš nedavno napunila 18 godina postojanja. Dakle, punoljetni su, dobro posluju, bave se izrazito zanimljivim dijelom tehnologije, a široj su javnosti relativno nepoznati. Iza njih su tisuće projekata, 25 stalno zaposlenih ljudi i milijunski prihodi. Doznali smo i to kako u toj tvrtki vlasnici daju suvlasničke udjele kompanije zaposlenicima. Zbog takve nesvakidašnje poslovne prakse odlučili smo iz prve ruke provjeriti o čemu se radi.

U obližnjem kafiću dočekali su nas – Vjeran Vlahović, Igor Vrdoljak i Ivo Lukač. Oni ni po čemu ne odskaču i ne izgledaju kao biznismeni ili ljudi koji zapošljavaju tridesetak visokokvalificiranih radnika u ostakljenom uredu korporativnog štiha. No, tek kad su progovorili, shvatismo da su sva trojica Dalmatinci, točnije Splićani.

– Da, mi smo trojica Splićana koja su se sasvim slučajno upoznala davne 1996. godine na studiju na FER-u. Upoznali smo se tako što smo Igor i ja iz zadnje klupe čuli Ivu kako negdje tamo u daljini zabavlja ekipu i zbiva šale na račun tada golemog suficita muškaraca na tom fakultetu. Prepoznali smo mu naglasak, a zatim i taj surovi splitski humor. Poslije predavanja smo ga pitali je li i on ‘naš’. Popili smo zajedničku kavu i sve ostalo je povijest – kaže nam Vjeran Vlahović, jedan od suosnivača i vlasnika Netgena.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Splitski trojac postao je prava ekipa tijekom studija. Nijednom se nisu razišli ili ozbiljnije posvađali, a danas su čak međusobno isprepleteni i kumstvima. To je, naravno, bio i jedan od preduvjeta za pokretanje ozbiljnog biznisa. A biznis, priznaju, nije bio njihova primarna intencija.

- Tih godina među studentima nisu postojale inicijative kao danas. Danas mladi imaju više prilika i informacija premda to na prvu ne zvuči tako, ali IT svijet posebna je kategorija. Kad smo mi bili apsolventi, ostvarenje hrvatskog sna bilo je raditi u Ericssonu, Siemensu ili HT-u. Još je tada vladao taj mindset – zaposli se, radi, dođi kući u 15 sati - govore.

Ali inicijativu za biznisom pojavila se nakon što su kao svježe diplomirani FER-ovci odradili niz manjih projekata.

- Shvatili smo da to što radimo radimo dobro, pohvale su stizale i otvaralo se logično pitanje zašto bismo to radili za druge ako možemo za sebe – prisjeća se Igor.

Pandemija ubrzala digitalizaciju

A Netgen se bavi onim što prosječni korisnik interneta uglavnom ne može vidjeti. Oni se bave implementacijom CMS i eCommerce sustava, laički ispričano, proizvode, programiraju i dizajnerski oblikuju “infrastrukturu” internetskih stranica. Primjerice, njihova je zasluga što je web-stranica telekoma Iskon takva kakva jest. Da bi krajnji korisnik mogao vidjeti i surfati po tom webu, netko prethodno nešto treba objaviti, napisati, dizajnirati... E, oni proizvode taj dio nevidljivog weba, alata koji služi objavljivanju sadržaja i svega ostalog što možete tamo vidjeti.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

– Mi se u Netgenu u principu vodimo idejom kako što lakše kreirati web rješenja te web učiniti boljim za krajnje korisnike. Uz niz projekata, pri čemu je velika većina bila ostvarena za međunarodno tržište, vrijeme je proletjelo. No, Netgen se čvrsto profilirao u implementaciji web i digitalnih rješenja koja razvija koristeći suvremene metodologije i open source tehnologije – objašnjava nam Vjeran.

Govore nam da su se tijekom karijere susretali s prilično tehnički zahtjevnim i složenim projektima te kompleksnim integracijama s trećim sustavima.

– Web-projekti na kojima radimo obuhvaćaju niz aspekata, od opće strategije i definiranja ciljeva, preko optimizacije korisničkog iskustva (UX-a), do razrade arhitekture i implementacije složenih rješenja. Rezultat je maksimalno prilagođen potrebama klijenta – priča Ivo dodavši kako su sve svoje klijente digitalno transformirali prije nego je ta sintagma postala dio mainstreama.

Kako bismo shvatili ozbiljnost njihova posla govore nam kako su neki od njihovih domaćih klijenata Atlantic grupa, A1, CARNet, Institut Ruđer Bošković, Microblink, Iskon... Također, nije zgorega napomenuti kako je prošle godine Netgen osvojio i nagradu Somo Borac za najbolji web koji su u suradnji sa splitskom tvrtkom Locastic napravili za Tomato. Nakon ugodne kavice pozvali su nas u svoj ured. U uredu sjedilo je desetak ljudi na propisanoj distanci. Naime, odlučili su se podijeliti u dvije skupine koje naizmjenično dolaze u ured zbog pandemije koronavirusa. Nismo mogli a da ih kao digitalne stručnjake ne priupitamo za predikciju kako će ova nesretna pandemija promijeniti svijet. Hoće li se uistinu sve digitalizirati i kakva je uopće budućnost rada u uredima kad smo svi sada vidjeli da radnici mogu biti jednako produktivni i od kuće.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

– Mislim da je pandemija u biti samo ubrzala proces koji se trebao dogoditi negdje za 5-7 godina. Pritom mislim na izraženu naviku ljudi da kupuju on-line, zarađuju on-line, dosađuju se on-line... Mislim da će puno poslova i zanimanja silom tržišne logike naprosto nestati ali treba računati na to da će se otvoriti niz drugih. Mislim da će neke navike i stvari opstati. Recimo, poput čitanja novina ili odlaska na tržnicu iz gušta. Digitalizacija jednostavno neće moći nadomjestiti taj user experience – pojašnjava Ivo, a na to sve se uključuje Igor koji kaže da smo kao društvo daleko od scenarija poput filma Matrix.

– Jako, jako daleko smo od toga da umjetna inteligencija postane sastavni dio naših života i de facto nas zamijeni na većini poslova. Općenito nisam sklon negativnom pogledu na svijet pa tako ni po tom pitanju. To je realnost, proći će najbolje oni koji se najbolje prilagode digitalu, a osim toga ostaje pitanje hoće li uistinu tada ljudima biti bolje ili lošije. Ne mora nužno značiti da će prisutnost robota i umjetne inteligencije utjecati loše na društvo u cjelini – objašnjava Igor.

A što misle o globalnoj pandemiji i kako je utjecala na poslovanje tvrtke?

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

– Slušamo i poštujemo preporuke i mjere Stožera. Što je, tu je. U ovim turbulentnim vremenima hiperprodukcije informacija, kolektivne histerije i gorčine to je jedino što preostaje. U kompaniji nismo imali zaraženih, a nadamo se da će tako i ostati. Što se poslovanja tiče, kad je bio onaj prvi val u ožujku, svi smo radili od kuće. Sada smo u timovima. Ali moram priznati da rad od kuće nije najsretnije rješenje, čak i za nas IT-jevce koji smo na glasu kao introvertirana bića kojima je za posao bitan samo laptop i internet. To je istina, no radni je prostor sjecište ideja, misli, zafrkancije i socijalizacije koja nam je kao ljudskim bićima potrebna – kaže Vjeran napominjući da otkaze nisu dijelili niti namjeravaju, a da koronavirus na bilanci prihoda i nisu toliko osjetili.

Dosta je lijepo čuti da se zaposlenici kod njih u prosjeku zadržavaju 6,8 godina, a što je za današnje prilike u IT-ju jako dugačak period.

– Nema tu nikakve prevelike tajne. Jednostavno ovu kompaniju gradimo na zdravim ambicijama. Kad smo imali neke prilike za širenje područja rada, to nismo htjeli. Ne želimo švrljati i pokušati obuhvaćati sve segmente tehnologije. Odlučili smo se specijalizirati u smislu razvoja i korištenja open source tehnologije u kontekstu CMS i eCommerce sustava. U tome smo dobri, a želimo postati još i bolji. Našim radnicima nastojimo omogućiti poticajnu radnu atmosferu i stvoriti ozračje ambicioznog ali zdravog kolektiva – govore složno sva trojica.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Zanimala nas je zatim ona priča s početka da daju suvlasničke udjele zaposlenicima.

– To je istina, ali to ne radimo kako bismo se hvalili. Riječ je o filozofiji kojom nagrađujemo ključne zaposlenike koji svojim radom i kreativnošću podižu kompaniju. To je najmanje što možemo dati tim genijalcima koji su mnogo puta imali priliku otići u SAD ili Europu raditi za najveće svjetske tehnološke kompanije. Ali ne, oni su odlučili biti s nama u Hrvatskoj i graditi nešto novo. Naše mjesto je u Hrvatskoj i ne mislimo nikamo ići – poentiraju.

Znanje javno dijele

Pitamo Igora na koji su projekt najviše ponosni.

– Prije četiri godine Netgen je predstavio ono što je zapravo bila tek prva verzija proizvoda, Netgen Layouts, sustava za izgradnju web stranica temeljenog na Symphony PHP frameworku. Njegova posebnost je da omogućuje jednostavno upravljanje izgradnjom i održavanjem kompleksnih web stranica s malo ili gotovo ništa kodiranja. Kako Netgen Layouts može spajati i prikazivati sadržaj iz različitih sustava, treba ga integrirati s barem jednim izvorom sadržaja, a zanimljivo je da je od prošle godine dostupan potpuno otvorenog koda objašnjava nam pa se nostalgično prisjećaju svojih početaka i gotovo nevjerojatnih činjenica.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Oni su, naime, proizveli web-stranicu za afričku republiku Togo.

– Bili smo na jednoj konferenciji i predstavljali svoja web-rješenja. Nedugo nakon, preko Skypea nam se javio čovjek koji nam je ponudio da surađujemo na tom projektu. Napravili smo web-stranicu za jednu državu, a surađivali smo s čovjekom kojeg doslovno nikad nismo uživo vidjeli. Fascinantno. No to je samo jedan egzotični projekt, danas najviše radimo kao partner digitalnih agencija iz Švicarske i Norveške – prepričava nam Igor, a u priču se nadovezao i Ivo kazavši kako se on pak najviše ponosi open-source filozofijom.

– Mi sve svoje znanje dijelimo javno putem blog postova. Općenito, Netgen zagovara poprilično otvoren način rada jer, osim što koristi open-source tehnologije kroz vlastite ekstenzije, add-onove i cjelovita rješenja, dijeli svoje znanje i s cijelom zajednicom. Ukupno, Netgen ima otvoreno više od 70 open source projekata s više od pola milijuna linija izvornog koda, pri čemu je u vrhu među hrvatskim tvrtkama – tvrdi Ivo.

Laičkim rječnikom rečeno open-source (otvoreni kod) u IT svijetu nije ništa drugo doli softver čiji je izvorni nacrt dostupan javnosti koja ga može koristiti, izmjenjivati i dijeliti dalje stvarajući nova, uspješnija i efikasnija rješenja.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

– Primjerice, operativni sustav Android u mobitelima većine Hrvata jest sustav otvorenog koda. Mi se ne bavimo Androidom, ali to mi je najčešća usporedba kad nas ljudi pitaju čime se bavimo. Evo zamislite da mi nadograđujemo Android i iz njegove platforme stvaramo sasvim nove mogućnosti. To bi bilo to pojednostavnjeno – objašnjava Ivo.

Na zvršetku obilaska u uredu smo vidjeli i fotografiju snimljenu u ljetnim mjesecima na kojoj je gomila mladih ljudi. To je naime njihov Web Summer Camp koji Netgen svake godina organizira za više stotina IT stručnjaka.

– Riječ je o međunarodnoj ljetnoj minikonferenciji koju organiziramo od 2012. Do toga nam je stalo. Do edukacije, dijeljenja znanja i iskustva u praktičnim radionicama. Željeli smo da to bude event na kojem se zbilja nešto uči, a nije samo paravan za nekoliko dana ludila i zabave – ponosno su rekli, a mi smo ih zatim pustili na miru da nastave kopati po svojim otvorenim kodovima.