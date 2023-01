Cvjeta crno tržište pirotehnike: Preslabe kontrole i gotovo nikakva edukacija potiču kaos i nesreće

Razmjeri buke u novogodišnjoj noći, ali i novi slučaj stradavanja maloljetnika čiju je šaku uništila eksplozivna naprava, pokazuju razmjere kaosa koji je izazvao procvat crnog tržišta pirotehničkih sredstava u Hrvatskoj, što će se dodatno pojačati ulaskom u Schengen.

Masovni ilegalni uvoz

Do toga je dovela kombinacija vrlo restriktivnog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, preslabe kontrole njegove provedbe, i gotovo nikakva edukacija, tvrde nam predstavnici struke.

Dok se u Hrvatskoj donose odluke o ukidanju vatrometa, iako to nikakav zakon ne brani, nesrazmjerno veća šteta za okoliš i sigurnost nastaje zbog masovnog ilegalnog uvoza petardi, zabranjenog 2020. godine, ali i puno jačih eksplozivnih naprava koje se ili kupuju ili proizvode u domaćoj radinosti.

- Pucanje stoljećima prati kojekakve proslave u različitim kulturama. Čini se da je to dio ljudske prirode koja se teško kontrolira. Zato je nužna zakonska regulacija, no prerestriktivni zakoni imaju suprotan učinak, jer ljudi koji žele pucati nađu način da dođu do sredstava. Hrvatska ima jedan od najrestriktivnijih zakona u EU, petarde koje su kod nas zabranjene mogu se uredno kupiti u nekim zemljama, bilo online ili švercom, te se onda prodaje na crno. To će biti još lakše sad kad smo ušli u Schengen. Zabranom prodaje i korištenja F2 i F3 petardi u Hrvatskoj pojačala se tendencija ilegalnog uvoza i korištenja ne samo tih petardi, nego i opasnijih naprava - objašnjava Tihomir Sokolić iz Jorge pirotehnike, ujedno i tajnik Strukovne udruge pirotehničara.

Umjesto zabrane trebalo je pojačati edukaciju, smatra struka, koju se nije puno slušalo pri donošenju Zakona.

U Hrvatskoj je prisutno pet većih distributera pirotehnike te desetak tvrtki koje izvode vatromete, i svi proizvodi koje prodaju i skladište imaju CE certifikate koji su dokaz sukladnosti proizvoda sa strogim europskim normama.

- I prilikom donošenja Zakona i danas tvrdimo da umjesto zabrana treba pojačati edukaciju javnosti. Čak i policija koristi izraz bacati petarde, iako na uputama piše da se petarde pale na tlu, ne smiju biti u ruci dok se pale. Čak i statički elektricitet može aktivirati barut. Samo prskalica se može držati u ruci. Pitamo se koliko ljudi to uopće zna - kaže Tihomir Sokolić.

Tvrdi da ozljede koje je zadobio dječak (raznesena šaka) ne mogu napraviti ni petarde F2 i F3, koje prolaze stroge kontrole i norme i predstavljaju srednju opasnost, te da se sigurno ne radi o ničemu što bi se igdje legalno prodavalo.

Tihomir Sokolić podsjeća da je nakon kaosa koji je vladao sa švercom u bivšoj SFRJ zbog zabrane prodaje, upravo ova branša u suradnji s MUP-om i akcijama "Mir i dobro" napravila red na tržištu i terenu.

Oporavak prodaje u 2022.

Podaci Strukovne udruge pirotehničara pokazuju da je udio petardi u ukupnoj prodaji pao sa 65 posto u 1997. godini na oko 30 posto u 2019. godini, s tendencijom daljnjeg pada, dok je prosjek u drugim članicama Europske unije oko pet posto s tendencijom pada. Tržište je palo za vrijeme pandemije i nakon potresa, a prodaja pirotehnike se u 2022. godini oporavila.

Jorge pirotehnika prošle je godine imala prihod od 4,6 milijuna kuna, a 2019. godine su ostvarili oko 6 milijuna kuna prihoda. Weco pirotehnika, partnerska tvrtka najveće europske pirotehničke tvrtke sa sjedištem u Njemačkoj, napravila je prošle godine oko 2,1 milijun kuna prihoda, 600-tinjak tisuća kuna manje nego u 2019. Prodaja im je s krajem prošle godine dodatno patila nakon što im je suradnju otkazao jedan trgovački lanac, koji je to marketinški iskoristio.