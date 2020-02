Čak 49 zemalja provelo porezne reforme da ispune kriterije EU

Hrvatski ministar financija Zdravko Marić jučer je predsjedao Vijećem ministara financija EU koje je, među ostalim, usvojilo revidirane zaključke o Unijinu popisu nekooperativnih jurisdikcija.

Osim osam jurisdikcija koje su već uvrštene na popis, EU je na svoj popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija tako uvrstio i Kajmanske Otoke, Palau Panamu te Sejšele. Te jurisdikcije nisu u dogovorenom roku provele porezne reforme na koje su se obvezale.

– Rad na popisu nekooperativnih poreznih jurisdikcija zasniva se na temeljitom postupku ocjene i praćenja oko 70 jurisdikcija trećih zemalja te dijaloga s njima. Otkad smo započeli s tim postupkom, 49 zemalja provelo je potrebne porezne reforme kako bi ispunilo kriterije EU. To je neosporan uspjeh. No to je dinamičan postupak koji je još u tijeku i za koji se naša metodologija i kriteriji stalno preispituju – izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić.

Popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija dio je vanjske strategije EU za oporezivanje kako ju je Vijeće odredilo, a svrha mu je doprinijeti aktualnim naporima koji se ulažu u promicanje dobroga poreznog upravljanja u cijelom svijetu.

Krajem 2019. na toj listi su bile Američka Samoa, Fidži, Guam, Trinidad i Tobago, Američki Djevičanski otoci, Vanuatu, Samoa. Marić je kao potpredsjednik Vlade trebao biti na inauguraciji Zorana Milanovića, no zbog predsjedanja Vijećem ministara financija EU morao je biti u Bruxellesu.

– I službeno i osobno ispričao sam se inauguriranom predsjedniku Republike s obzirom na to da imam opravdan razlog – vodio sam Vijeće ministara financija – nisam mogao biti u Zagrebu – kazao je Marić novinarima u Bruxellesu.

Kazao je da će se javiti predsjedniku Milanoviću i najaviti nastupni posjet kako bi otvorili dijalog.

– Čestitke na imenovanju, bit će prilike za razgovore – poručio je Marić.