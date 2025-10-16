Zbog čega vam Wi-Fi usporava? Ovaj predmet u domu može biti krivac, pod hitno ga premjestite

Ako se Wi-Fi u vašem domu čini sporijim nego inače, razlog za to možda nije vaš internetski plan ili usluga, već jedan specifičan predmet koji se nalazi blizu vašeg Wi-Fi routera. Naime, stručnjaci upozoravaju da predmeti poput Bluetooth zvučnika mogu ozbiljno ometati vašu Wi-Fi vezu. Zašto? Jer i Bluetooth uređaji i Wi-Fi routeri koriste slične radiofrekvencije, što može uzrokovati interferenciju i time značajno usporiti vašu internetsku brzinu, piše Express.

Stručnjaci za tehnologiju tvrde da postavljanje routera u središnji, otvoreni prostor može uvelike poboljšati kvalitetu signala. No, ako je router preblizu Bluetooth uređajima, poput zvučnika ili čak mikrovalnih pećnica, signal može biti ozbiljno ometan, što će se odmah odraziti na brzinu vašeg interneta, bez obzira na to kakav plan imate kod svog internetskog davatelja.

Stranica Audio Technica upozorava da Bluetooth uređaji i Wi-Fi uređaji koriste isti frekvencijski spektar. Kad se više uređaja natječe za isti signalni prostor, može doći do smeta u prijenosu podataka. To, naravno, znači sporiji internet i prekidanje veze, posebno tijekom streaminga filmova ili online igranja.

Zanimljivo je da nisu samo Bluetooth uređaji ti koji mogu ometati signal. Mikrovalne pećnice, koje također koriste radiofrekvencije, mogu utjecati na kvalitetu vaše Wi-Fi veze. Kako biste dobili najbolje moguće brzine, preporučuje se da Wi-Fi router smjestite dalje od uređaja koji emitiraju radiofrekvencijske valove.

Također, stručnjaci preporučuju da, prije nego što se odlučite za brži internet plan, pokušate promijeniti poziciju routera. Smjestite ga na mjesto u vašem domu koje je što dalje od uređaja poput Bluetooth zvučnika ili mikrovalnih pećnica, jer će to značajno poboljšati signal i ubrzati vezu. Ponekad mali pomaci mogu napraviti veliku razliku u kvaliteti internetske veze.