Zagreb je upoznao sortu iz svojeg najbližeg susjedstva za koju nismo niti znali

U pozivu je stajalo – promenadno kušanje autohtone vrste plavec žuti. Sorta koji se nipošto ne može pobrkati s u nas daleko poznatijim plavcem, uostalom je to i bijela sorta, pokazala je svoj šarm i otkrila neke činjenice. Najprije, iako oduvijek prisutna na Plešivici, ovdje primat ipak ima susjedna Slovenija. Čiji su vinari pokazali i ono što su znalci veći od nas koji su došli probati vina od plavca žutog ocijenili hrabrošću. A to su vina napravljena monosortno, samo od ove sorte. Krenimo, ipak, redom. Organizator, Vinart kod kojeg možete biti sigurni da će događaj uvijek biti na razini, okupio je praktično sve što se bavi ovom sortom. I ne samo to, masterclass o ovoj sorti održala je sama Caroline Gilby, Master of Wine, autorica u Decanteru, vodeća stručnjakinja za vina središnje i istočne Europe. Kroz vina 12 vinara okupljenih u Esplanadi, moglo se ovu sortu temeljito upoznati, vidjeti koliko dobri mogu biti pjenušci ali i mirna vina napravljena samo od nje ili u kombinaciji s drugim sortama. Bili su u poznatom zagrebačkom hotelu vinarije Istenič, Klet Krško, Mihelin, Jelenič, Pinterič, Berkovič, Sagmeister, Dular, Tomac, Jagunić, Coletti i Šember.

Enciklopedijska definicija sorte objavljena i u priopćenju uz ovaj događaj stoji kako je riječ o staroj i ugroženoj autohtonoj sorti vinove loze koja se tradicionalno uzgaja na području jugoistočne Slovenije i zapadnog dijela Bregovite Hrvatske, posebice u plešivičkom vinogorju. Tijekom godina gotovo je nestala iz vinograda, no u posljednje vrijeme ponovno privlači pozornost vinara, ponajprije zbog klimatskih promjena koje joj pogoduju pa joj zastupljenost ponovno raste. Zahvaljujući izraženoj svježini i urođenoj eleganciji, sorta plavec žuti pokazuje iznimni potencijal za proizvodnju pjenušaca, bilo monosortno bilo u kupaži. Doista je točno, uvjerili smo se, kako je kod ovih vina izražena svježina i urođena elegancija, ali dometnuli bismo kako se prema njoj ona traži doista visoku razinu znanja i posvećenosti kao i najviše od mašte vinara koji ju radi. Pristup je bio vidljiv kako smo prolazili od vinara do vinara, nekako smo se podsjetili trajućih nastojanja da se očuvaju i razviju druge autohtone sorte drugdje u Hrvatskoj. Vidjelo se da slovenski vinari imaju u radu s ovom sortom puno iskustva, kod njih ima vina u cijelosti napravljena od te sorte i koja su doista odlična. S ove naše strane, još se jednom pokazalo kako su plešivički pjenušci većinom doista jesu odličan proizvod. Nadamo se da će ova manifestacija biti ohrabrenje da netko od njih napravi monosortno vino od plavca žutog što bi uostalom i bilo u skladu sa recentnim trendovima.

Iako Colettijev Il grande vecchio pokazuje da se i sada plavec rumeni, kako ga zovu Slovenci, već jako dobro primjenjuje. Jeleničev Rumeni Plavec pokazao je da se od ove sorte radi zaista iznimno mirno vino, a stari majstor Istenič opet je zagrebačkoj publici ponudio na kušanje pjenušac Passion napravljen samo od plavca žutog i to berbe 2009. Upravo je ovog iznimnog slovenskog vinara Caroline Wilby istaknula na masterclassu i to po jednom kuriozitetu nevezanom za vina. A to je kako je otac Mihe Isteniča Janez koji je nekada bio i golmanom mlade reprezentacije Jugoslavije. To je pokazalo kako je vinska stručnjakinja s Otoka temeljita te je znala ispričati koju o svakom od zastupljenih vinara uz, dakako, domaću pomoć Saše Špiranca, znanog našeg connoisseura. Dakle, potencijal područja s kojeg dolazi, potvrđen je otprije kada se o pjenušcima radi, a cilj je ovog događaja dati više hrabrosti da se ta predispozicija razvija i dalje. Istaknuo je to upravo i Miha Istenič, a do kraja popunjen masterclass potvrdio je da interes za to i postoji.